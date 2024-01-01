Kovuldum Şarkı Sözleri
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Bakarım kadere, düşerim peşine, geçerim de kendimden
Tutarım yaşımı, alırım başımı, giderim de kalbinden
O kadar derine inemem bi' daha gerçeğini bilsem de
Tek taraflıysa yapacak şey yok o kadar yolu gelsem de
Ah yoruldum, ah boğuldum
Ah kovuldum gönlünden defalarca
Ah yoruldum, ah boğuldum
Ah kovuldum gönlünden defalarca
Bakarım kadere, düşerim peşine, geçerim de kendimden
Tutarım yaşımı, alırım başımı, giderim de kalbinden
O kadar derine inemem bi' daha gerçeğini bilsem de
Tek taraflıysa yapacak şey yok o kadar yolu gelsem de
Ah yoruldum, ah boğuldum
Ah kovuldum gönlünden defalarca
Ah yoruldum, ah boğuldum
Ah kovuldum gönlünden defalarca
Ah yoruldum, ah boğuldum
Ah kovuldum gönlünden defalarca
Ah yoruldum, ah boğuldum
Ah kovuldum gönlünden defalarca