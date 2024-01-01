Bakarım kadere, düşerim peşine, geçerim de kendimden Tutarım yaşımı, alırım başımı, giderim de kalbinden O kadar derine inemem bi' daha gerçeğini bilsem de Tek taraflıysa yapacak şey yok o kadar yolu gelsem de Ah yoruldum, ah boğuldum Ah kovuldum gönlünden defalarca Ah yoruldum, ah boğuldum Ah kovuldum gönlünden defalarca Bakarım kadere, düşerim peşine, geçerim de kendimden Tutarım yaşımı, alırım başımı, giderim de kalbinden O kadar derine inemem bi' daha gerçeğini bilsem de Tek taraflıysa yapacak şey yok o kadar yolu gelsem de Ah yoruldum, ah boğuldum Ah kovuldum gönlünden defalarca Ah yoruldum, ah boğuldum Ah kovuldum gönlünden defalarca Ah yoruldum, ah boğuldum Ah kovuldum gönlünden defalarca Ah yoruldum, ah boğuldum Ah kovuldum gönlünden defalarca