Kiki, kiki
Kiki kiki
Kanki (kanki, kanki)
Sahte yüzler, sahte gözler
Dostlar hep iyi saatteler
Sahte yüzler, sahte gözler
Dostlar hep iyi saatteler
Yanlızlık kader oldu bize
Yanlız geçiyor kara günler
Ah canım, cicim, güzelim, şekerim
Vallahi duymadım yoksa gelirdim
Bilirsin seni nasıl da severim
Canım benim, canım kankim
İçimden geldi ama diyemedim
Hassiktirin be
Ka-ka-ka ki-ki-ki-ki, dost var mı hakiki?
Herkes diyor kanki, çok lazım sanki
Ka-ka-ka ki-ki-ki-ki, dost var mı hakiki?
Herkes diyor kanki, çok lazım sanki
Ka-ka-ka ki-ki-ki-ki, dost var mı hakiki?
Herkes diyor kanki, çok lazım sanki
Sahte yüzler, sahte gözler
Dostlar hep iyi saatteler
Sahte yüzler, sahte gözler
Dostlar hep iyi saatteler
Yanlızlık kader oldu bize
Yanlız geçiyor kara günler
Ah canım, cicim, güzelim, şekerim
Vallahi duymadım yoksa gelirdim
Bilirsin seni nasıl da severim
Canım benim, canım kankim
İçimden geldi ama diyemedim
Hassiktirin be
Ka-ka-ka ki-ki-ki-ki, dost var mı hakiki?
Herkes diyor kanki, çok lazım sanki
Ka-ka-ka ki-ki-ki-ki, dost var mı hakiki?
Herkes diyor kanki, çok lazım sanki
Ka-ka-ka ki-ki-ki-ki, dost var mı hakiki?
Herkes diyor kanki, çok lazım sanki
Yanlızlık kader oldu bize
Yanlız geçiyor kara günler
Ka-ka-ka ki-ki-ki-ki, dost var mı hakiki?
Herkes diyor kanki, çok lazım sanki
Ka-ka-ka ki-ki-ki-ki, dost var mı hakiki?
Herkes diyor kanki, çok lazım sanki
Ka-ka-ka ki-ki-ki-ki, dost var mı hakiki?
Herkes diyor kanki, çok lazım sanki
Ka-ka-ka ki-ki-ki-ki, dost var mı hakiki?
Herkes diyor kanki, çok lazım sanki
Ka-ka-ka ki-ki-ki-ki, dost var mı hakiki?
Herkes diyor kanki, çok lazım sanki