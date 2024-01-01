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7/24 Dinle Aksi

Aksi Şarkı Sözleri

Kendi Aksi şarkı sözleri 7/24dinle.com'da! Birçok kişinin aklında yer edinen Kendi Aksi şarkı sözleri ve nakaratı dinleyenler tarafından merak ediliyor. Sanatçının hayranları tarafından en çok beğeni alan şarkıları arasında bulunan Aksi sözlerine buradan ulaşabilirsiniz. Ayrıca dilediğiniz sosyal medya platformundan sözleri paylaşabilirsiniz.
Kendi

Kendi

Aksi

  • Salla (Bounce Mix)

  • Salla

  • Kanki

  • Kork Benden

  • Kanki (Version)

  • Salla (Main Mix)

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