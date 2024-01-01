Voltaj Yalana doydum, adını koydum Senden öğrendim, öncesi toydum Sözüne kanmam, bi' daha yanmam Canım isterse Dünyam sana yörünge sanma, çekim gücün bitti Benim ki aşk değilmiş anladım, sadece delilikti Yakışa, yakışa yalvarışa artık hiç aldanamam Moda gibi geçtin gittin benden, nostalji yapamam Artık aklım başımda Sayemde yüz yaşımda Bu ayakkabılara bak yürüyünce, tıkır tıkır eder gönlünce Kafası atarsa topuğu da ince, ezmese olmaz Kanıma canıma dokunabilirse, kafayı sıyırır bendeki ense Attı mı voltaj kıssadan hisse toz ol bence Dünyam sana yörünge sanma, çekim gücün bitti Benim ki aşk değilmiş anladım, sadece delilikti Yakışa, yakışa yalvarışa artık hiç aldanamam Moda gibi geçtin gittin benden, nostalji yapamam Artık aklım başımda Sayemde yüz yaşımda Bu ayakkabılara bak yürüyünce, tıkır tıkır eder gönlünce Kafası atarsa topuğu da ince, ezmese olmaz Kanıma canıma dokunabilirse, kafayı sıyırır bendeki ense Attı mı voltaj kıssadan hisse toz ol bence Bu ayakkabılara bak yürüyünce, tıkır tıkır eder gönlünce Kafası atarsa topuğu da ince, ezmese olmaz Kanıma canıma dokunabilirse, kafayı sıyırır bendeki ense Attı mı voltaj kıssadan hisse toz ol bence Bu ayakkabılara bak yürüyünce, tıkır tıkır eder gönlünce Kafası atarsa topuğu da ince, ezmese olmaz Kanıma canıma dokunabilirse, kafayı sıyırır bendeki ense Attı mı voltaj kıssadan hisse toz ol bence

Büyük Hata Yakın zamanda bir aşk kaybettim Gören var mı? Oralarda bir yerlerde İçimi ısıtıyordu sıcacıktı Bulamıyorum yardım edin Yok mu yok mu yok mu şimdi Ne yapacağım Ben bu aşkı artık gözden çıkaracağım Ooo Aşk fazla dar oluyor bana Denemeden alıyorum büyük hata Aşk fazla dar oluyor bana Denemeden alıyorum büyük hata Aşk fazla dar oluyor bana Denemeden alıyorum büyük hata Aşk fazla dar oluyor bana Na na sendeyim.com nana na Yakın zamanda bir aşk kaybettim Gören var mı? Oralarda bir yerlerde İçimi ısıtıyordu sıcacıktı Bulamıyorum yardım edin Yok mu yok mu yok mu şimdi Ne yapacağım

Kelden Adam Kulağını deldirip küpe takıyorsun Üzerine çok fazla dikkat ediyorsun Zaten seni her halinle beğeniyordum Nedense bir şey kompleks yapıyorsun Nedense bir şey kompleks yapıyorsun Saçın azalmış dediğimde aynaya koşuyorsun Üzgünüm aşkım kabul et kel birisin kel kalıyorsun Kelden adam, benim aşkım kelden adam Kar yağmadan eridi saçın işte kelden adam Kelden adam, benim aşkım kelden adam Kar yağmadan eridi saçın işte kelden adam Kulağını deldirip küpe takıyorsun Üzerine çok fazla dikkat ediyorsun Zaten seni her halinle beğeniyordum Nedense bir şey kompleks yapıyorsun Nedense bir şey kompleks yapıyorsun Saçın azalmış dediğimde aynaya koşuyorsun Üzgünüm aşkım kabul et kel birisin kel kalıyorsun Kelden adam, benim aşkım kelden adam Kar yağmadan eridi saçın işte kelden adam Kelden adam, benim aşkım kelden adam Kar yağmadan eridi saçın işte kelden adam Kelden adam, benim aşkım kelden adam Kar yağmadan eridi saçın işte kelden adam Kelden adam, benim aşkım kelden adam Kar yağmadan eridi saçın işte kelden adam

Lalale Ne ilktin nede son Ayrıldık bitti bu aşk son Yaz bunu aklına Git bir diğer aşkına kon Ne ilktin nede son Ayrıldık bitti bu aşk son Yaz bunu aklına Git bir diğer aşkına kon Yazık ettin günlerime Senle geçen saatlerime Zararın neresinden dönersen kârdır sus dinle Yazık ettin günlerime Senle geçen saatlerime Zararın neresinden dönersen kârdır sus dinle Gezicem tabi tozucam tabi Var mı diyeceğin? var mı diyeceğin? Alıcam başımı gidicem Ya da lalale lalale lale Gezicem tabi tozucam tabi Var mı diyeceğin? var mı diyeceğin? Alıcam başımı gidicem Ya da lalale lalale lale Ne ilktin nede son Ayrıldık bitti bu aşk son Yaz bunu aklına Git bir diğer aşkına kon Ne ilktin nede son Ayrıldık bitti bu aşk son Yaz bunu aklına Git bir diğer aşkına kon Yazık ettin günlerime Senle geçen saatlerime Zararın neresinden dönersen kârdır sus dinle Yazık ettin günlerime Senle geçen saatlerime Zararın neresinden dönersen kârdır sus dinle Gezicem tabi tozucam tabi Var mı diyeceğin? var mı diyeceğin? Alıcam başımı gidicem Ya da lalale lalale lale Gezicem tabi tozucam tabi Var mı diyeceğin? var mı diyeceğin? Alıcam başımı gidicem Ya da lalale lalale lale Gezicem tabi tozucam tabi Alıcam başımı gidicem Ya da lalale lalale lale Gezicem tabi tozucam tabi Var mı diyeceğin? var mı diyeceğin? Alıcam başımı gidicem Ya da lalale lalale lale