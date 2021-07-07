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Kerem Alkin

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En Çok Dinlenen Kerem Alkin Şarkıları

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01

Ekonomi için ‘zorunlu’ aşı çağrısı

Kerem Alkin 04:15
02

Siber güvenliğe 170 milyar dolar

Kerem Alkin 04:12
03

2. çeyrek büyümede rekor beklentisi

Kerem Alkin 03:05
04

‘Demokrasi’ ve bağımsız ekonominin zaferi

Kerem Alkin 04:16
05

Lojistik, mobilite ve dijitalleşme

Kerem Alkin 04:17

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