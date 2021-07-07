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Kerem Alkin
Kerem Alkin
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En Çok Dinlenen Kerem Alkin Şarkıları
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01
Ekonomi için ‘zorunlu’ aşı çağrısı
Kerem Alkin
04:15
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02
Siber güvenliğe 170 milyar dolar
Kerem Alkin
04:12
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03
2. çeyrek büyümede rekor beklentisi
Kerem Alkin
03:05
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04
‘Demokrasi’ ve bağımsız ekonominin zaferi
Kerem Alkin
04:16
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05
Lojistik, mobilite ve dijitalleşme
Kerem Alkin
04:17
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