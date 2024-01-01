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7/24 Dinle Seninim (Kurtlar Vadisi Pusu)

Seninim (Kurtlar Vadisi Pusu) Şarkı Sözleri

Kerem Dündar Seninim (Kurtlar Vadisi Pusu) şarkı sözleri 7/24dinle.com'da! Birçok kişinin aklında yer edinen Kerem Dündar Seninim (Kurtlar Vadisi Pusu) şarkı sözleri ve nakaratı dinleyenler tarafından merak ediliyor. Sanatçının hayranları tarafından en çok beğeni alan şarkıları arasında bulunan Seninim (Kurtlar Vadisi Pusu) sözlerine buradan ulaşabilirsiniz. Ayrıca dilediğiniz sosyal medya platformundan sözleri paylaşabilirsiniz.
Kerem Dündar

Kerem Dündar

Seninim (Kurtlar Vadisi Pusu)

  • Seninim Yar

  • Meleğim

  • Gel de

  • Desinler

  • Sar Beni

  • Sensiz Günlerin Ardından

  • Gel de (2.Version)

  • Seninim Yar (Rock Version)

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