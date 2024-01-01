Seninim (Kurtlar Vadisi Pusu) Şarkı Sözleri
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Kerem Dündar
Seninim (Kurtlar Vadisi Pusu)
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Bende deli gibi bir yürek var görecek misin?
Buğulu buğulu gözlerinle bakıp gülecek misin?
Ellerimden tutup ta diyecek misin?
Ellerimden tutup ta
Seninin seninim seninim yar
Seninin seninim seninim yar
Seninin seninim yar diyecek misin?
İçimdeki şu acılarımı bir bir silecek misin?
Yoksa sende herkes gibi çekip gidecek misin?
Sarılıp ta koynuma girecek misin?
Sarılıp ta koynumda
Seninin seninim seninim yar
Seninin seninim seninim yar
Seninin seninim seninim yar diyecek misin?
Diyecek misin canım
Diyecek misin canım
Şu gözlerdeki yaşları silecek misin?
Seninin seninim seninim yar
Seninin seninim seninim yar
Seninin seninim seninim yar diyecek misin?
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-
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-
Bende deli gibi bir yürek var görecek misin?
Buğulu buğulu gözlerinle bakıp gülecek misin?
Ellerimden tutup ta diyecek misin?
Ellerimden tutup ta
Seninin seninim seninim yar
Seninin seninim seninim yar
Seninin seninim yar diyecek misin?
İçimdeki şu acılarımı bir bir silecek misin?
Yoksa sende herkes gibi çekip gidecek misin?
Sarılıp ta koynuma girecek misin?
Sarılıp ta koynumda
Seninin seninim seninim yar
Seninin seninim seninim yar
Seninin seninim seninim yar diyecek misin?
Diyecek misin canım
Diyecek misin canım
Şu gözlerdeki yaşları silecek misin?
Seninin seninim seninim yar
Seninin seninim seninim yar
Seninin seninim seninim yar diyecek misin?