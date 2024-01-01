Aşktan Yana Şarkı Sözleri
Kerem Kekeç Aşktan Yana şarkı sözleri 7/24dinle.com'da! Birçok kişinin aklında yer edinen Kerem Kekeç Aşktan Yana şarkı sözleri ve nakaratı dinleyenler tarafından merak ediliyor. Sanatçının hayranları tarafından en çok beğeni alan şarkıları arasında bulunan Aşktan Yana sözlerine buradan ulaşabilirsiniz. Ayrıca dilediğiniz sosyal medya platformundan sözleri paylaşabilirsiniz.
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Doğarken savruldum ben den
bir can koptu bu bedenden
kirpiğinin gölgesinden
tanıdım ya seni oğlum
Kirpiğinin gölgesinden
tanıdım ya seni oğlum
Aç gözünü bana uyan
bundan sonra bana dayan
dünya geçse karşına
bil ki senden yanayım
oğlum oğlum
Sen daha yokken vardın
benim içimde bir andın
söyle nerelerde saklandın
seni bulmaya geldim oğlum
söyle nerelerde saklandın
seni bulmaya geldim oğlum
Aç gözünü bana uyan
bundan sonra bana dayan
dünya geçse karşına
bil ki senden yanayım
oğlum oğlum
-
Denedim inan herşeyi
Tüm ümitlerim sendeydi
Belki de tek arzum son çaremdin
Böyle yarıda bırakılmak kaderim mi?
Of
Sen de mutlu olamazsın
Her şeyi silip atamazsın
Of
Gün gelir sen de bulamazsın
Maziye dönüp beni ararsın
Zırzır zırzır ağlayacaksın
Eteğin tutuşacak, çok yanacaksın
İnadının bedeli ağır olacak
Pişmanlıktan ölecek, kuduracaksın
Zırzır zırzır ağlayacaksın
Eteğin tutuşacak, çok yanacaksın
İnadının bedeli ağır olacak
Pişmanlıktan ölecek, kuduracaksın
Denedim inan herşeyi
Tüm ümitlerim sendeydi
Belki de tek arzum son çaremdin
Böyle yarıda bırakılmak kaderim mi?
Of
Sen de mutlu olamazsın
Her şeyi silip atamazsın
Of
Gün gelir sen de bulamazsın
Maziye dönüp beni ararsın
Zırzır zırzır ağlayacaksın
Eteğin tutuşacak, çok yanacaksın
İnadının bedeli ağır olacak
Pişmanlıktan ölecek, kuduracaksın
Zırzır zırzır ağlayacaksın
Eteğin tutuşacak çok yanacaksın
İnadının bedeli ağır olacak
Pişmanlıktan ölecek, kuduracaksın
Zırzır zırzır ağlayacaksın
Eteğin tutuşacak, çok yanacaksın
İnadının bedeli ağır olacak
Pişmanlıktan ölecek, kuduracaksın
Zırzır zırzır ağlayacaksın
Eteğin tutuşacak, çok yanacaksın
İnadının bedeli ağır olacak
Pişmanlıktan ölecek, kuduracaksın
-
Arada bir yazar mısın
iki satır bile olsa
hasretlik zor yazmak çile
desem bile iki satır yazar mısın
Arada bir yazar mısın
iki satır bile olsa
hasret çok zor yazmak çile
desem bile iki satır yazar mısın
Ben yazmazsam ne olur sen yaz
iki satır bile olsa da yaz
ayrılığa yüreğim dayanmaz
hasret yaz çile yaz kader yaz
Ben yazmazsam ne olur sen yaz
iki satır bile olsa da yaz
ayrılığa yüreğim dayanmaz
hasret yaz çile yaz kader yaz
-
Hiç mutlu olmaz
Kiymetini bilmez
Sevginin aşkın saltanatı sürülmez
Sarılmaz öpmez
Hiç cilve bilmez
Aşkından ölse yinede belli etmez
Dayan gönlüm dayan
Sabırdır aşkta makul olan
İnan yeterki inan
Doğrusu aşktır da gerisi yalan
Bu duruma artık dayanmamak gibi
Bir lüksüm yok anlıyorum
Çünkü çok basit bir nedenim var
Seni deliler gibi seviyorum
Ben seni çok seni çok çok çok seviyorum
Çiçekten böcekten seni kendimden bile kıskanıyorum
Ben seni çok seni çok çok çok seviyorum
Çiçekten böcekten seni kendimden bile kıskanıyorum
Hiç mutlu olmaz
Kiymetini bilmez
Sevginin aşkın saltanatı sürülmez
Sarılmaz öpmez
Hiç cilve bilmez
Aşkından ölse yinede belli etmez
Dayan gönlüm dayan
Sabırdır aşkta makul olan
İnan yeterki inan
Doğrusu aşktır da gerisi yalan
Bu duruma artık dayanmamak gibi
Bir lüksüm yok anlıyorum
Çünkü çok basit bir nedenim var
Seni deliler gibi seviyorum
Ben seni çok seni çok çok çok seviyorum
Çiçekten böcekten seni kendimden bile kıskanıyorum
Ben seni çok seni çok çok çok seviyorum
Çiçekten böcekten seni kendimden bile kıskanıyorum
Seni deliler gibi seviyorum
Ben seni çok seni çok çok çok seviyorum
Çiçekten böcekten seni kendimden bile kıskanıyorum
Ben seni çok seni çok çok çok seviyorum
Çiçekten böcekten seni kendimden bile kıskanıyorum
Ben seni çok seni çok çok çok seviyorum
Çiçekten böcekten seni kendimden bile kıskanıyorum
Ben seni çok seni çok çok çok seviyorum
Çiçekten böcekten seni kendimden bile kıskanıyorum
Ben seni çok seni çok çok çok seviyorum
Çiçekten böcekten seni kendimden bile kıskanıyorum...
-
Penceremde Yağmurlar
Sen beni hayallere bıraktın gittin imkansız
Benim sensiz hiçbir hayalim yok ki
Sen beni gecelere bıraktın gittin insafsız
Sensiz gecelerde yatılmıyor ki
Yine küllükte sönmüş sigaram
Penceremde yağmurlar ağlıyor ikimize
Başımda sevda bulutları
Penceremde yağmurlar ağlıyor sevgimize
İçimde vuslat umutları
Sen beni böyle bırakamazsın
Böylesi bize yakışmıyor
Bende haksızım ama sende haksızsın
Söylemek zor ayrılık zor
Beni bırakma
Penceremde yağmurlar ağlıyor ikimize
Başımda sevda bulutları
Sen beni böyle bırakamazsın
Böylesi bize yakışmıyor
Bende haksızım ama sende haksızsın
Söylemek zor ayrılık zor
Beni bırakma
Penceremde yağmurlar ağlıyor ikimize
Başımda sevda bulutları
Penceremde yağmurlar ağlıyor sevgimize
İçimde vuslat umutları
İçimde vuslat umutları
-
Hoşçakal diyen sözlerindi yıkımım
bir gece ansızın çekip gittin kadınım
sustum bütün acımla öylece kalakaldım
savruldum kahroldum o gidişinle yıkıldım
Bir taş koydun yüreğime karalı karalı
bu yürek sensiz yaralı yaralı
bir taş koydun yüreğime karalı karalı
bu gönül artık yaralı yaralı offf
Öyle sıradan değildi o hoşcakal deyişin
içime oturdu terk edip gidişin
kırıldım üzüldüm seni kalbime gömdüm
ben bunu hak etmedim bu sevgiyi öldürdün
-
Yarım kaldı bu sevda boşuna boşuna
yazık oldu yazıma kışıma
Ne yapsam bilmiyorum huyuna suyuna
dayanamıyorum artık bu duruma
***
Bu aşk beni ateşlere attı
karşılığı küçük bir vedaydı
Bu aşka her şey değer
üzülsem ne fark eder gel
***
Seviyorum seni ben gözünü kaşını
özlüyorum içini dışını
İçimi titretiyorsun salına salına
aşığım o süt yanık kokuna
-
Bambaşka bir sabaha
merhaba diyeceğim
ya hep acı çekecek
ya da becereceğim
hiç alışkın değilim
bilmiyorum neler olacak
işte gün ağarıyor
sensizliğim başlıyor
şimdi sindiğim duvarın dibinden
kalkıp yürüyeceğim
bu evin her yerinde senden gizleneceğim
bu sabah kahvemi ilk kez sensiz içeceğim
Sabahın ilk ışığı resmine vurdu
saatlerdir bakıyorum gözlerim doldu
giderken bıraktığın mektup elimde
bu gidişin beni ciğerimden vurdu
Sabahın ilk ışığı resmine vurdu
saatlerdir bakıyorum gözlerim doldu
beni terk edişin gözümün önünde
bu gidişin beni çok derinden vurdu
-
Alsam seni soksam içime
Hani öyle sevesim geliyor
Aşktan yanayım ama gözü karayım
Bilmem kulağına hoş mu geliyor
***
Allayıp pullayıp koluma takarım
Ama kıskancım kafamada takarım
Aşk bir hayat derler bizde
Bu hayatın hepsini sana adarım
Bilmem kulağına hoş mu geliyor
***
Seveceksen tam sev beni
Olacaksan benim ol
Dönüşü olmaz iyi düşün
Ölene dek sevgilim ol
(Gel,gel,gel,gel)
Bilmem kulağına hoş mu geliyor
***
Niyetini fikrini söyle bilelim
İstiyorsan seviyorsan
Bavulunu valizini alda gidelim
Kendine biraz güveniyorsan
Bilmem kulağına hoş mu geliyor
***
Niyetini fikrini söyle bilelim
İstiyorsan seviyorsan
Bavulunu valizini alda gidelim
Kaderime ortak oluyorsan
-
ayriligin yukunu kaldiramayiz
birbirimizden baska yar bulamayiz
bizi boyle deliye ceviren aski
zincire vursakta durduramayiz
***
bensiz mutluluga kavusamazsin
yuzlerce askin olsa avunamazsin
tenindeki ciglik her yerden duyulur
baskasiyla yerimi dolduramazsin
***
benim saclarima karlari yagdiran
seninde yuzune cizgiler doldurur
tukenmez inanki asktir varolan
ne yaptimsa beni birakmadi sevdan
***
bosver uc gunluk dunyayi ben seninim
sevgilim sevip sevilerek olelim
bazen sicak bazen soguk ayrilmadan
sensiz asla yasayamam
***
bosver uc gunluk dunyayi ben seninim
sevgilim sevip sevilerek olelim
biraz dovus biraz baris ayrilmadan
sensiz asla yasayamam
-
O odayı unutma
Mor perdeleri vardı
Mevsim alev alevdi
Sıcak bir hazirandı
Elimizde karneler
Birazda yol harçlığı
Bahçeli beyaz evde
O tatil kaçamağı
Pencereler örtülmüş
Pembe ve mor güllerle
Sen divanda uyudun
Ben yerde kilimlerde
El ele tutmamıştık
Böyle aşk şimdi nerde
Ben hala aynı masum rüyalardayım
Aşka bir adım kala hep o heyecandayım
Ne zaman sevişirsem sanki o odadayım
Hala 14 yaşların temiz günahındayım
Ben hala aynı masum rüyalardayım
Aşka bir adım kala hep o heyecandayım
Ne zaman sevişirsem sanki o odadayım
Hala 14 yaşların temiz günahındayım
-
almadı gözlerimde buğu
Kalmadı şarabın çoğaltan sarhoşluğu
Misket yok bölüşecek
Yürek yok dövüşecek
Gönül yok birleşecek
Yok yok yok
Ne vardıysa sol göğsümün altında kaybettim
Dün yiğittim bugün yittim
Dimdik kurşun askerlerim vardı
Kalmadı
Umutlarım ceplerimden taşardı
Kalmadı
Ne çok gözyaşı biriktirmiştim dönüşüne
Döndün bak gözümden bir damla bile yaş
Akmadı
Ne vardıysa sol göğsümün altında kaybettim
Dün yiğittim bugün yittim