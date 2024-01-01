Maia (feat. Keremcem) Şarkı Sözleri
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Keremcem
Maia (feat. Keremcem)
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Senelerden 98'in başı
Günlerdense bir Salı sabahı
Bir tek sen noksan
O günün anısından
Bu şarkıya sebep olan ilhamı
Söyle kimden alayım senin yerine
Kimse dökemez ki su eline
Senimi geri alana kadar beni bekle
Tam üç ay sonra ayrılık gelip çattığında
Sana nasıl yalvarmıştım hatırla
Bugün hala karşında
Yaşıyorsam uğrunda
İçimdeki bir parçacık umutla
Söyle kimi koyarım senin yerine
Kimse dökemez ki su eline
Senimi geri alana kadar beni bekle
İzin verin geçeyim
Dedim de yıllara
Olmayınca bıraktım bari onlar geçsin
Yedi yıl değil yetmediki yıllar
Beklemekten ben değil onlar yıldılar
Kimi seveyim senin yerine
Kimse dökemez ki su eline
Senimi geri alana kadar beni bekle.
-
Senden aldım yine ilhamı
Yüzünden aldım gözümden gitmiyor aşkım
Bekleme kendini göster
Benden aldın beni bitanem
Götürdün ama uzaktan olmuyor aşkım
Bi haber kendini gönder
Eylülün ortasında ha yak beni yağmur öncesi
Kırmızılar içinde güller kıskanır seni
Ey aşk nihayet
Kalmadı yarama basmayan
Gül yerine diken kokladım
Çal kapıyı gel yar yine
Aşkına nihavent şarkılarla avundum
Sen yerine hüzünle doldum
Öyleki sana vuruldum
Çalsın nihavent
Ellere inat devam et
Öylece dokunup öp beni
Yokluğu acıtan sevgili
Affet...
-
Senden aldım yine ilhamı
Yüzünden aldım gözümden gitmiyor aşkım
Bekleme kendini göster
Benden aldın beni bitanem
Götürdün ama uzaktan olmuyor aşkım
Bi haber kendini gönder
Eylülün ortasında ha yak beni yağmur öncesi
Kırmızılar içinde güller kıskanır seni
Ey aşk nihayet
Kalmadı yarama basmayan
Gül yerine diken kokladım
Çal kapıyı gel yar yine
Aşkına nihavent şarkılarla avundum
Sen yerine hüzünle doldum
Öyleki sana vuruldum
Çalsın nihavent
Ellere inat devam et
Öylece dokunup öp beni
Yokluğu acıtan sevgili
Affet...