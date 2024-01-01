Senelerden 98'in başı Günlerdense bir Salı sabahı Bir tek sen noksan O günün anısından Bu şarkıya sebep olan ilhamı Söyle kimden alayım senin yerine Kimse dökemez ki su eline Senimi geri alana kadar beni bekle Tam üç ay sonra ayrılık gelip çattığında Sana nasıl yalvarmıştım hatırla Bugün hala karşında Yaşıyorsam uğrunda İçimdeki bir parçacık umutla Söyle kimi koyarım senin yerine Kimse dökemez ki su eline Senimi geri alana kadar beni bekle İzin verin geçeyim Dedim de yıllara Olmayınca bıraktım bari onlar geçsin Yedi yıl değil yetmediki yıllar Beklemekten ben değil onlar yıldılar Kimi seveyim senin yerine Kimse dökemez ki su eline Senimi geri alana kadar beni bekle.