Al Gönlümü Diyar Diyar Sürükle Ayrılmadan evvel güzel sevgilim Bütün ızdırabı hep bana yükle Ne diyecektim, tutuldu dilim Al gönlümü diyar, diyar sürükle Al gönlümü diyar, diyar sürükle İster kaldırıp at solmuş gül gibi İster sen de davran bana el gibi Kökünden koparıp götür sel gibi Al gönlümü diyar, diyar sürükle Al gönlümü diyar, diyar sürükle Elbet ah diyince şaşırdım birden Kalbim kopacaktı ah sanki yerinden Armağan olsun sana içimden Al gönlümü diyar, diyar sürükle Al gönlümü diyar, diyar sürükle Al gönlümü diyar, diyar sürükle Ayrılmadan evvel güzel sevgilim Bütün ızdırabı hep bana yükle Ne diyecektim, tutuldu dilim Al gönlümü diyar, diyar sürükle Al gönlümü diyar, diyar sürükle Al gönlümü diyar, diyar sürükle

Kara Tren Gözüm yolda gönlüm darda Ya kendin gel yada haber yolla Gözüm yolda gönlüm darda Ya kendin gel yada haber yolla Duyarım yazmışsın iki satır mektup Vermişsin trene halini unutup Duyarım yazmışsın iki satır mektup Vermişsin trene halini unutup *** Kara tren gecikir belki hiç gelmez Dağlarda salınır da derdimi bilmez Dumanın savurur halimi görmez Gam dolar yüreğim gözyaşım dinmez *** Kara tren gecikir belki hiç gelmez Dağlarda salınır da derdimi bilmez Dumanın savurur halimi görmez Gam dolar yüreğim gözyaşım dinmez *** Yara bende derman sende Ya kendin gel yada bana gel de Yara bende derman sende Ya kendin gel yada bana gel de Duyarım yazmışsın iki satır mektup Vermişsin trene halini unutup Duyarım yazmışsın iki satır mektup Vermişsin trene halini unutup *** Kara tren gecikir belki hiç gelmez Dağlarda salınır da derdimi bilmez Dumanın savurur halimi görmez Gam dolar yüreğim gözyaşım dinmez *** Kara tren gecikir belki hiç gelmez Dağlarda salınır da derdimi bilmez Dumanın savurur halimi görmez Gam dolar yüreğim gözyaşım dinmez *** Kara tren gecikir belki hiç gelmez Dağlarda salınır da derdimi bilmez Dumanın savurur halimi görmez Gam dolar yüreğim gözyaşım dinmez *** Kara tren gecikir belki hiç gelmez Dağlarda salınır da derdimi bilmez Dumanın savurur halimi görmez Gam dolar yüreğim gözyaşım dinmez