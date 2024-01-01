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Laf dinlemez söz söylenmez aşk bu
Alev olur küle döner aşk bu
Her seferden geri döner oldum
Yol bilirde seni ister oldum
Söylenecek sözün varsa kalmasın sende
Kaybolmuşum gözlerinde
Hele bu tende aman aman
Ağlama göz yaşına dayanamam
Ağlama zaman geçer olsada gönül
Senden geçer mi sandın aman
Ağlama göz yaşına dayanamam
Söz oldum dudağında
Her gün sana yeminler olsun aman aman aman
-
Aşk bitti, geriye ne kaldı şimdi?
Kim suçlu, kim aldattı, ne fark eder?
Mühim değil, sözlerin önemi yok
Dilediğini al, dilediğini ver,
Ne fark eder?
Mutlu sayılmam, bundandır ağlamam
Aşk bitti, geriye ne kaldı şimdi?
Gururum olmasa sana git diyemem,
Ama git ne olur
Anla ne olur,
Seni affedemem
Bu defa ihaneti unutmak, unutmak
Ağır gelir
Dilediğini al, dilediğini ver,
Ne fark eder?
Kim suçlu, kim aldatmış,
Ne fark eder?
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Kimbilir benden sonra
Kaç kişi girdi hayatına
Senden sonra benim olmadı
Hiçbiri merhem yarama
Senden sonra benim olmadı
Hiçbiri merhem yarama
Bıraktı sana çalışmayı artık kalemim
Baktı fethi mümkün değil kalenin sana dair
Bu son çizik bıraktığım
Üstüne korkarım
Özleyecek seni benim kadar defterim
Bu son çizik bıraktığım
Üstüne korkarım
Özleyecek seni benim kadar defterim
Kimbilir benden sonra
Kaç kişi girdi hayatına
Senden sonra benim olmadı
Hiçbiri merhem yarama
Senden sonra benim olmadı
Hiçbiri merhem yarama
Bıraktı sana çalışmayı artık kalemim
Baktı fethi mümkün değil kalenin sana dair
Bu son çizik bıraktığım
Üstüne korkarım
Özleyecek seni benim kadar defterim
Bu son çizik bıraktığım
Üstüne korkarım
Özleyecek seni benim kadar defterim
Bu son çizik bıraktığım
Üstüne korkarım
Özleyecek seni benim kadar defterim
Bu son çizik bıraktığım
Üstüne korkarım
Özleyecek seni benim kadar defterim
Bu son çizik bıraktığım
Üstüne korkarım
Özleyecek seni benim kadar defterim
Bu son çizik bıraktığım
Üstüne korkarım
Özleyecek seni benim kadar defterim
-
kendin düştün ellerine
ağlama ağlama
ne düşündün aşk deyince gönlüm
bilmem ama aşk düşer mi yollara
kalanlara bir çift sözüm var ama
kaşım gözüm gelse bari aklına
başım dizim yansa derdim yoluna
gir artık kanıma
bazen sağıma soluma bakar geçerim
geçersem de zor dönerim
tanrım elimi kolumu bağlamasan da
bir daha ben zor severim
-
Gün batıyor bak yine
Sen bir yerlerde ben seninle
Dol içime öyle kal
Son seferin olsun bu sefer..
Birlikte uyansak güneşi koklasak senle
Birlikte ağlasak bir zaman gel zaman gülsek birlikte
Birlikte büyüsek yılları küçültsek senle
Birlikte yaşasak bir zaman gel zaman ölsek birlikte..
-
daha sana doyamadım bile diyemeden
niye böyle uzakta kaldın
bana mı düşer hep böyle ayrılıklar
ne kadar oldu seni görmeyi özledim
niye böyle uzakta kaldın
şikayetim bundan ötürü
dokunmuyor hiçbir şey
yokluğun kadar
seni özledim azar azar
çoğaldı bende sensiz akşamlar
bir yanım ister geleyim yanına
bir yanım der kal yanıbaşımda
desem de uzaklardasın
şikayetim bundan ötürü...
-
diyorum ki dönsen fena mı olur
hani son bıraktığımız yerden başlasak yine
aynı tadı verir mi
teninden tadarken ben seni
baştan çıkartsam yine
aynı eskisi gibi
güzelim öünde diz çöksem
ve seni göklere yükseltsem
başımı göğsünde eritsem
yüzüne bir tebessüm gelir mi
sorarım gülün elindeyken
görünce aşkı gözlerimden
ve sonunda bir ah etsen
yüzüne bir tebessüm gelir mi
yine de
sen bilirsin mühim değil
-
Aşkın acemisi olduğumu
Daha ilk gün söylemiştim sana
Ramak kaldı sanırken
Elime yüzüme bulaştırmama
Kaza çoktan yapılmış
Ceza kesilmiş
Hatta bir de cenaze
Doğru kendimde değildim o sırada
E varsa aşk sarhoşluğumun promil değeri
Geçirin bileğime hakiki çelik kelepçeyi
Kadifesine çoktan şarkı yapılmış
Onca söylenmiş
Hatta bir de cenaze
Hüviyetin aslı ve bir fotokopisi
"B" sınıfı aşkların hepsini kullanmak için yeterli
Bütün kuralları yanlış bildiğini anladığındaysa
Geçmiş olsun özür çoktan dilenmiş
Kabul edilmemiş
Ve tabii ki bir de cenaze
Ne emniyet kemeri ne hava yastığı
Kalbim çıktı önce ön camdan
Düştü sokağa heyecandan
Ayağım gaz pedalında
Çarptım taş bir duvara
Ne emniyet kemeri ne hava yastığı
Kalbim çıktı önce ön camdan
Düştü sokağa heyecandan
-
Yollar açıktı bu aşk için tam 19 kupa gördük.
Koştuk ama hiç yorulmadık oldu bak yine güldük.
Ne zaferler kazandık seninle birlikte en sonunda bu kupa gelecek hepimize.
Hem kapına göre hemde aşığız.
Tam dişine göre taraftarlarız bak bize derler cim-bom aşığı.
çal bize bir şampiyonluk şarkısı.
Hem kapına göre hemde aşığız.
Tam dişine göre taraftarlarız bak bize derler cim-bom aşığı.
çal bizim için bir aslan şarkısı.
Yollar açıktı bu aşk için tam 19 kupa gördük.
Koştuk ama hiç yorulmadık oldu bak yine güldük.
Ne zaferler kazandık seninle birlikte en sonunda bu kupa gelecek hepimize.
Hem kapına göre hemde aşığız.
Tam dişine göre taraftarlarız bak bize derler cim-bom aşığı.
çal bize bir şampiyonluk şarkısı.
Hem kapına göre hemde aşığız.
Tam dişine göre taraftarlarız bak bize derler cim-bom aşığı çal bizim için bir aslan şarkısı.
-
Aman yapma uf olursun
Zaman gelir pişman olursun
Aman oku zengin ol
Para her kapıyı açar dediler sana
Dün yolda ölebilirdim
Sabah hiç uyanmayabilirdim
Geriye yaptığım ne kaldı
Geriye yazdığım ne kaldı
-
Sana beni sevme diyemem
yanıma aldım tüm aşkları
yenik bir oyundan geriye
üzgün iskambil kağıtları
Bu yüzden sırf bu yüden
aşka inancım kalmadı
Derken
neden yeniden sevemem
İşte yine bir bilmece
soruya baktım ümitsizce
cevabı sen yok hiç şüphem
söylemem mümkün değil
delilik bu aşk değil
-
Seninle kalmak isterdim
yine de gitmek bana iyi gelecekti ama
bir daha düşün isterdim
al bu son bir şans daha
benim tavsiyem sana
Güzel bir gün daha varsa atma
karlı dağlar ardına
baktın uyanmışsın yarından sonra
o zaman arama boşuna
Yeter ki iste kalbim al verdim
içinde bir deli sevda
Senin yerinde olsam kal derdim
sabrımdan çok emin olma
-
Gözlerinde unutulmuş
akşamdan kalma, mahmur sevinçler
teninde pembe yorgunluk
bir aşk gecesinden
Saçlarına taktığın çiçekler
yüreğinde büyüyor ,hain
aşıksın gidiyorsun
ondan bu incinmiş halin
Yine ben sürgünüm aşkından
yersiz yurtsuz ah unutulmuş
yazık günah bu sürdüğün kalp
eskisinden de çok vurulmuş
Tanıdık bu telaşlı halin
tanıdık bu müşfik dokunuşlar
bir şeyler gizler gibi
şefkatinden, korkum var...