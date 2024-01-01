Aptal Aşık Şarkı Sözleri
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Yollar açıktı bu aşk için, sen hep yokuşa sürdün!
Yordum kendimi gülmen için, oldu bak iyi güldün!
Ne kolay seninle zor yoldan anlaşmak
Ne yazık ki bana keyfim engel olacak
Hem kapına köle hem de sıkmasın,
Hem dişine göre hem çok yormasın!
Yok oynayamam aptal aşığı,
Çal benim için bir veda şarkısı
Hem kapına köle hem de sıkmasın,
Hem dişine göre hem çok yormasın!
Yok oynayamam aptal aşığı
Çal kafana göre bir aşk şarkısı
Yollar açıktı bu aşk için, sen hep yokuşa sürdün!
Yordum kendimi gülmen için, oldu bak iyi güldün!
Ne kolay seninle zor yoldan anlaşmak
Ne yazık ki bana keyfim engel olacak
Hem kapına köle hem de sıkmasın,
Hem dişine göre hem çok yormasın!
Yok oynayamam aptal aşığı,
Çal benim için bir veda şarkısı (2x)
Hem kapına köle hem de sıkmasın,
Hem dişine göre hem çok yormasın!
Yok oynayamam aptal aşığı
Çal kafana göre bir aşk şarkısı