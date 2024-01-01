Yollar açıktı bu aşk için, sen hep yokuşa sürdün! Yordum kendimi gülmen için, oldu bak iyi güldün! Ne kolay seninle zor yoldan anlaşmak Ne yazık ki bana keyfim engel olacak Hem kapına köle hem de sıkmasın, Hem dişine göre hem çok yormasın! Yok oynayamam aptal aşığı, Çal benim için bir veda şarkısı Hem kapına köle hem de sıkmasın, Hem dişine göre hem çok yormasın! Yok oynayamam aptal aşığı Çal kafana göre bir aşk şarkısı Yollar açıktı bu aşk için, sen hep yokuşa sürdün! Yordum kendimi gülmen için, oldu bak iyi güldün! Ne kolay seninle zor yoldan anlaşmak Ne yazık ki bana keyfim engel olacak Hem kapına köle hem de sıkmasın, Hem dişine göre hem çok yormasın! Yok oynayamam aptal aşığı, Çal benim için bir veda şarkısı (2x) Hem kapına köle hem de sıkmasın, Hem dişine göre hem çok yormasın! Yok oynayamam aptal aşığı Çal kafana göre bir aşk şarkısı