Kafam karışık Aslında kalp alışık Her kayboluşta geri dönmeye sana Yeni biri var Üstelik bana aşık Hazır mıyım bilmem onu sevmeye ama Ne zaman gözüm değse senden başka bi surete Garip bi his yoklar beni Ne kadar benzer bu şey ayrıysak da ihanete İçim sızlar üzer beni İstersen yeniden yüreğine koy beni geri al Ona buna verme e mi Bi daha düşün bunu gemiler Limana döner geri nefesin yine nefesime değmeli Aşk biliyor işini Kafam karışık Aslında kalp alışık Her kayboluşta geri dönmeye sana Yeni biri var Üstelik bana aşık Hazır mıyım bilmem onu sevmeye ama Ne zaman gözüm değse senden başka bi surete Garip bi his yoklar beni Ne kadar benzer bu şey ayrıysak da ihanete İçim sızlar üzer beni İstersen yeniden (İstersen yeniden) Geri al (geri al) Gemiler Nefesin (nefesin) Aşk biliyor işini İstersen yeniden yüreğine koy beni geri al Ona buna verme e mi Bi daha düşün bunu gemiler Limana döner geri nefesin yine nefesime değmeli Aşk biliyor işini Aşk biliyor işini