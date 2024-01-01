Ateşler İçinde Şarkı Sözleri
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Parıldıyo ışıklar kariyerim gibi
Hayal kurmak zor gelir sanki kanıyodu dizim
Neden oğrenemedim, zehir dolu duygular
Artık burjuva ve kralları tanıyodu bizi
Nasıl bir şey bu anlat, hep yanlış vedalar
Sabahın köründeyim sana kandım bi daha bak
Anlamsız anlar, kalsın kalanlar
Benim psikolojim zayıf ama kalemlerim sağlam
Düştüm kalktım kırdın kalbi, herkes gibisin ya ya
Yoksun belki, her şey sahte, gönder gelsin ya ya
Kimse bilmez dostlar varken, gülmek lazım ya
Öldüm belki, poison verdin, sen değmezsin ya ya
Hey içimde kaldı bir şeyler
Belki de artık hissetmem
Kimleysem, bilmem ben
Bıktım arseniclerden
Hatta kendi halimden,
Oklar vurdu kalbimden
Yazdım çizdim kustum her şey bitmiş boktan harbiden
Kurtar bu cehennemden beni artık
Ben her şeyi verdim sen deli sandın
Nasıl bir cinayet bu yok hiç bi sanık
Alevler içindeyim son bi adım
Kurtar bu cehennemden beni artık
Ben her şeyi verdim sen deli sandın
Nasıl bir cinayet bu yok hiç bi sanık
Alevler içindeyim son bi adım
Elmaslar parlar belki
Yazmazsam artar derdim
Zarlar bana hep ters geldi
Bilmezsin sana şanslar verdim
Dur, gülmem fotolarda
Yanan odalar var
Sana yeterince uzaktayım
Konum atma
Senle olamazlar
Serseri bu çocuklar
Serap gibi kayboluyo onu kovalarsam
Hepsi olay olcak
Bize kolay ortak
Erosun okları nedense hiç hedef sormaz
Kurtar bu cehennemden beni artık
Ben her şeyi verdim sen deli sandın
Nasıl bir cinayet bu yok hiç bi sanık
Alevler içindeyim son bi adım
Kurtar bu cehennemden beni artık
Ben her şeyi verdim sen deli sandın
Nasıl bir cinayet bu yok hiç bi sanık
Alevler içindeyim son bi adım
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Sana birdaha dokunabilsem
Sonrasını aşk halleder zaten
Beklerim seni ilk öptüğümde
Meleklerin ağladığı o yerde
Say !
Yakamozlar aşkımızı anlatır
Meleklerin Ağladığı o yerde
Sana vurulmuş Kalpler Klübünde
Say !
Say Say kaç gün oldu Say
Hikayanin sonu aşikar
Aşk sanki eski bir masal
hayya yeke yeke yeke
hayya yeke yeke yeke