Parıldıyo ışıklar kariyerim gibi Hayal kurmak zor gelir sanki kanıyodu dizim Neden oğrenemedim, zehir dolu duygular Artık burjuva ve kralları tanıyodu bizi Nasıl bir şey bu anlat, hep yanlış vedalar Sabahın köründeyim sana kandım bi daha bak Anlamsız anlar, kalsın kalanlar Benim psikolojim zayıf ama kalemlerim sağlam Düştüm kalktım kırdın kalbi, herkes gibisin ya ya Yoksun belki, her şey sahte, gönder gelsin ya ya Kimse bilmez dostlar varken, gülmek lazım ya Öldüm belki, poison verdin, sen değmezsin ya ya Hey içimde kaldı bir şeyler Belki de artık hissetmem Kimleysem, bilmem ben Bıktım arseniclerden Hatta kendi halimden, Oklar vurdu kalbimden Yazdım çizdim kustum her şey bitmiş boktan harbiden Kurtar bu cehennemden beni artık Ben her şeyi verdim sen deli sandın Nasıl bir cinayet bu yok hiç bi sanık Alevler içindeyim son bi adım Kurtar bu cehennemden beni artık Ben her şeyi verdim sen deli sandın Nasıl bir cinayet bu yok hiç bi sanık Alevler içindeyim son bi adım Elmaslar parlar belki Yazmazsam artar derdim Zarlar bana hep ters geldi Bilmezsin sana şanslar verdim Dur, gülmem fotolarda Yanan odalar var Sana yeterince uzaktayım Konum atma Senle olamazlar Serseri bu çocuklar Serap gibi kayboluyo onu kovalarsam Hepsi olay olcak Bize kolay ortak Erosun okları nedense hiç hedef sormaz Kurtar bu cehennemden beni artık Ben her şeyi verdim sen deli sandın Nasıl bir cinayet bu yok hiç bi sanık Alevler içindeyim son bi adım Kurtar bu cehennemden beni artık Ben her şeyi verdim sen deli sandın Nasıl bir cinayet bu yok hiç bi sanık Alevler içindeyim son bi adım