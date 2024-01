Berbat Bir mektup koydum ceketinin cebine Cesaretim yoktu bakmaya gözlerine Kötü sözler söyledim çoğunu kastetmedim Alabilmek isterdim hepsini geriye Hani derdin ya söz uçar yazı kalır diye Sen de bakma benim sözlerime Hani derdin ya aslolan aşktır gülüm diye Gerisi hikaye Yolun düşerse gel de bir bak Nasıl pişmanım yandım heyhat İki dirhem bir çekirdek Halime bakma her şey berbat Yolun düşerse gel de bir bak Nasıl pişmanım yandım heyhat İki dirhem bir çekirdek Halime bakma her şey berbat Mektubu buldun mu yoksa yırtıp attın mı Söyle ne kaldı bizden geriye Hani derdin ya söz uçar yazı kalır diye Sen de bakma benim sözlerime Hani derdin ya aslolan aşktır gülüm diye Gerisi hikaye Yolun düşerse gel de bir bak Nasıl pişmanım yandım heyhat İki dirhem bir çekirdek Halime bakma her şey berbat Yolun düşerse gel de bir bak Nasıl pişmanım yandım heyhat İki dirhem bir çekirdek Halime bakma her şey berbat

Kayda Değer Belki dünyanın en büyük aşkı Değil bu bizimki Ama olsun Belki benim seni sevdiğim gibi Sevmesen de beni Senin canın sağolsun Bir farkımız olmalı bizim diğerlerinden Silsek ayrılığı sözlükten Sen sarı yazsın, ben en beyaz kış Sen sıcacık bir şarkı, ben sana alkış Ne sen tamamsın bensiz ne de ben sensiz İçinde yoksan hikayem kayda değersiz Sanki hiç ayrılmayacakmış gibi Sevelim biz e mi Ne diyorsun Zaten hayatı tek güzelleştiren Aşkın ta kendisi biliyorsun Bir farkımız olmalı bizim diğerlerinden Silsek ayrılığı sözlükten Sen sarı yazsın, bense beyaz kış Sen sıcacık bir şarkı, ben sana alkış Ne sen tamamsın bensiz ne de ben sensiz İçinde yoksan hikayem kayda değersiz

Mücevher Sende tattım ilk kez aşkı Bizimki mücevher daha öncekiler bijuteri Bence her şey yolundaydı Ne gerek vardı bozdurmaya çok mu gerekliydi Savaşın galibi belli Kim kazandı dersen tabi ki ayrılık melekleri Saki doldursun kadehi Söyleyin ağırdan alsın biraz son içkimmiş gibi Yerine koydum kendimi Aldığın her nefesi göğsümde hissedermiş gibi Anlam vermekte zorlandım Gerek var mıydı son buluşmaya çok mu gerekliydi

Razı Olmaktır Aşk İstersen yak beni istersen söndür Kıyabilirsen ağlat ya da yüzümü güldür Bi sözünle yık yere şaka de Uçur göğe Hadi bir fıkra anlat ya da kadere sövdür Elindeyim zincirsiz mahkûmunum mahkûmunum Seninleyim her halin kabulüm Azlığına çokluğuna, varlığına yokluğuna Senle karın tokluğuna razı olmaktır aşk Azlığına çokluğuna, varlığına yokluğuna Senle karın tokluğuna razı olmaktır aşk İstersen at beni cebinde pulun olayım İstersen dağıt sevabına yolun olayım Ya da gel sarıl bi kere değer inan her şeye Ateşine düşüp de bir avuç külün olayım Elindeyim zincirsiz mahkûmunum mahkûmunum Seninleyim her halin kabulüm Azlığına çokluğuna, varlığına yokluğuna Senle karın tokluğuna razı olmaktır aşk Azlığına çokluğuna, varlığına yokluğuna Senle karın tokluğuna razı olmaktır aşk Azlığına çokluğuna, varlığına yokluğuna Senle karın tokluğuna razı olmaktır aşk

Tabiat Gözleriniz en derin ırmak çağıl çağıl çağlayan Özleminiz içimde okyanus delice dalgalanan Belki hiç ayak izi görmemiş bir yağmur ormanı Adımı söyleyen dilleriniz fırtınalar koparan Of duruşu dağ canı afet Aşkını bana lütfet Bi dokunuşunla biter bu hasret Yak çıksın en büyük yangın Dolu dolu yağarsın Sen çarpı ben küçük kıyamet Önümüzde saygıyla eğilmiş sanki bütün tabiat Benim gibi de bir aşık görmemiştir emin olun kainat

Tamam Tamam her şey kabulüm Sen haklısın olduğu gibi her zaman Yaman sevdim ulan Ve gidersen bu defa halim duman Sevdan of aman aman Ne güzelsin benim olursan her şey tamam Hayır olmaz bırakmam bu defa ellerini Çünkü daha bitmedi seviyorum hala seni Yok hayır bırakmam bu defa peşini Aklım başıma geldi seviyorum deliler gibi Tamam bitti kabulüm Ama giderken söylediklerindi bana koyan Zaman hani kapatırdı tüm yaraları Bak halime kan revan

Tuz Buz Devirdim bi' şişe kırmızı Aynı dudağının tadı Yalnızca sen, yalnızca ben çok kırmızı Sessizce dua ettim, içime aktı gözyaşım Niye, neden diye sordum Yine seni haklı buldum Hatasız, kuralsız sevdiğim o mükemmel Ben olmuşum elinde tuz buz, tuz buz Sanırım ayrılıyoruz Bana sorarsan benim derdim çok Olsun, ziyanı yok Ters düz oldum, aşk ne zormuş Gidersen dönüşü yok Hatasız, kuralsız sevdiğim o mükemmel Ben olmuşum elinde tuz buz, tuz buz Sanırım ayrılıyoruz