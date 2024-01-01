Bir Annenin Rüyası Masadan kalktım, anlaşma ihtimali yoktu... Mermer kırılmıyor yumruklar bu zamanda Üç yaşında bebekti aşk, Üç aylık bir ayrılık doğurdu... Otuz beşinde bir ana, Altmışında torun torba... Rüya... Rüya... Rüya... Bu ya... Yeni hatıralar yaratmak hayat, Önünden alıp ardına koymak... Bugün birinin ayırıp, kenara bıraktığı... Yarın belki benim canım olacak! Yeni bir bedene duyulan heyecan mı, O eski kokuya özlem mi aşk? Peki ikisine değer olamaz mı? Hayatta! Belki öbür hayatta... Rüya... Rüya... Rüya... Olmadı kalbim yine yenildin! Bize düşen artık gitmek... Otuzunda yalanıda gördün Dur artık! Ya da devam et... Otuzbeşinde bir rüya... Altmışında bir rüya daha...

Hayallerin Peşinde (Feat. Kita) Hayatın ortasındayım Hâla hayal kurmaktayım Yine bir aşkın peşinde Yeni bir şarkı yazmaktayım Kırmızı çiçekler topladım İşte karşınızdayım Bu şarkıyı sizle paylaşsam Ne dersiniz buna Küçük hanım Daha yolun en başındayım Hayallerimin peşindeyim Saçım kızıl sesim çok güzel Dans etme tarzım kendime özel Seni gördüm dün rüyamda Gerçek oldun bir anda Şu an sırası değil ama Memnun oldum benim adım kita Gördüğüm en güzel gözler Duyduğum en tatlı sözler Sesi de kendisi kadar güzel Gerçek oldu bütün hayaller Hâla rüyadayım galiba Yanındayım sen uyansanda Gördüğüm en güzel gözler Duyduğum en tatlı sözler Sesi de kendisi kadar güzel Gerçek oldu bütün hayaller Hiç bitmesin bu güzel rüya Bu bizim şarkımız inan bana Gördüğüm en güzel gözler Duyduğum en tatlı sözler... -Adım ne demiştin? -KİTA

Tanıdım Sizi Tanıdım sizi aşık olduğum kadın sizdiniz, Ve yine siz birgün beni kurşuna dizdiniz. Bekledim sizi kulağım kapıda, ellerim duada, Halbuki siz kalbime izinsiz girmiştiniz. Saydım kaç yıl geçtiyse aradan, Anlamsızmış anladım sonradan. Bir kaç resim bana kalan, üç beş satır şarkı duyan, Gitarından sesinden, hepsi sen. Ölüm çözüm diye diye, geçer ömrüm bile bile, Göçemem son defa görmeden. Tanıdım sizi yüzünüzde yine o masum tebessüm, Kalbimi onunla çaldınız, o gün bugün; Bekledim sizi; kulağım kapıda, ellerim duada, Ne bir ses, ne seda. Yalnızca suskun yüzüm

Sana Ferrari Gerekti Karınca kararınca sevmeye çalıştım, Haliyle az geldi, Sana ferrari gerekti! Kedim Genie benden akıllı, İlk günden tırmalamıştı... Bana bunu yapan zalim, Kim bilir zavallıya neler yaptı... Seninde bir kalbin var sanıpta aldandım! Anladığım anlarda, Türkü yapıp ağlardım... 'Öpünce gül açtı' sanan Kerem yanıldı! Dikensiz gül vakti.. Bu kez biraz ağır geldi! Beklerim yolun karşıya düşerse, İçin eski günler filan derse... Adres aynı bey... bişey neyse! Dükkân benim! Satacağın kürkse... Seninde bir kalbin var sanıpta aldandım! Anladığım anlarda, Türkü yapıp ağlardım...

Son Bir Kez.... (Ağustos Böcekleri) Denedim, günler geçmiyor... Aynı senedeyim! İşin kötüsü hayalin peşinde, Gitarım elimde, bitap bir haldeyim... Bir sonbahar sabahı, yağmur öncesi, ayrılık sonrası... On beş gün oldu sevgili gideli, ve sevgili ağustos böcekleri... Aşkın sonu; binbir soru işareti, Belki bütün cevapları içimizde... Son bir kez gir içeri, Kapat kilitle tüm kapıları, Ki gitme ihtimalin bile olmasın! Son bir kez bırak alev alsın , Aşkın yongası bedenler, Bu kış yapraklar dalında kalsın! Bu sabah bir martının kanadındayım, Yanımda gitarım... Bir kaç şarkının sözleri aklımda, Bir kaçını hiç yazmayacağım! Değişmeyen bir döngü halbuki gün ve gece, Olağanüstü hiç bir şey yok! Aşk bitti tam on beş gün önce... Aşkın sonu; binbir soru işareti, Belki bütün cevapları ikimizde...

Yutkunamıyorum Yutkunmaya çalışıyor koca şehir, O da mı aşık kim bilir? Boğazına dizilmiş, geçiyor gemiler bir bir... Yutkunamıyorum, Ayrılık gördüm biçim biçim... Yağmur yağıyor sicim gibi, Canı çok acıyor şehrimin! Damlalar vuruyor tokat gibi, Canını yakıyor şehrimin... Ayrıldığım her şehirde, bir tane senden bıraktım! İstanbul beni çağırırken; Kalbim, bovulum boş sandım... Allah'ım kaderimi, yazanım... O bozanım! O Aşkı oyuncak sanan oyunbozanım Allah'ım kaderimi yazanım... İnan o bozanım! Aşkı evcilik sanan oyunbozanım Anlamaya çalışıyor yüreğim, Hala aşık sanıyor kendini... Sihirli biliyor gözlerini, Halbuki sözleri zehirli! Anlayamıyorum! Ayrılık gördüm biçim biçim, Yağmur yağıyor sicim gibi, Canı çok acıyor şehrimin! Damlalar vuruyor tokat gibi, Canını yakıyor şehrimin...

Yağmur Zamanı çoktan geçti bazı şeylerin öğrendim! Ne kadar acı verdi bilemezsin... Neler neler bitti, Kimler için ne savaşlar, ne canlar verildi Meğer ne zor şeymiş geçirmek günleri, geceleri Sormadan saati kimseye, kimselere... Nerelerden döner yürek anladım! Kimler aynı mekanda, aynı yatakta... Yağmur dindi, Biraz ıslak kalbim, sol yanım... Zemheri geceler düşer yatağıma Söz yok, yemin yok! Sessizce geçecek yanımdan yüzün, Omzumda başının izi... Küsme, üzülme, bu son olsun yitirdiğim son umut... İyi ki doğdun ey kalbim! Onuda unut...

İmtihan Bir imtihandır aşk, kalbi sınayan Ne kadar sevdiysen, doğru cevap İhanet üç yanlış, kural bu kadar Ve sen sınıfta kaldın, hoşçakal Yine bana kaldı aşkı sesizce göğsümde uyutmak Bu defa zor, zor olacak seni unutmak Bugüne kadar bir bilsen, kimlerden geçti bu kalp Bu defa son senin sızın hep kalacak Bir imtihandır aşk, kalbi sınayan Ne kadar sevdiysen, doğru cevap İhanet üç yanlış, kural bu kadar Ve sen sınıfta kaldın, hoşçakal Belki sonunda gözyaşlarım kuruyacak Senden kalan anılar yok olmayacak Sen kaybettin kendi yolunu Üç beş yalan seni avutur mu Yine bana kaldı aşkı sesizce göğsümde uyutmak Bu defa zor, zor olacak seni unutmak Bugüne kadar bir bilsen, kimlerden geçti bu kalp Bu defa son senin sızın hep kalacak Bir imtihandır aşk, kalbi sınayan Ne kadar sevdiysen, doğru cevap İhanet üç yanlış, kural bu kadar Ve sen sınıfta kaldın, hoşçakal İmtihandır aşk, kalbi sınayan Ne kadar sevdiysen, doğru cevap İhanet üç yanlış, kural bu kadar Ve sen sınıfta kaldın, hoşçakal

Kötü Kader Sil gözünün yaşını! Gülümse eğme başını... Sanada güler hayat bu, Düşünme bazen üzer, bazen küser... Sorma neden diye... Bazı şeylerin cevabı kendi içinde saklı, Belkide haklı bu ayrılık, aldırma... Birileri vardı, hep yalan birileri... Birileri üzerdi, hep yalan birileri... Kötü kader seni sever diye ağlama! Gideceksen güle güle! Ama ağlama... Kötü kader seni alıp alıp gider... Yine de sen iyi yaşa!

Yeraltı Aşk Bulup çıkarmaya çalışıyorum aşkı içimden! Hırçınlığım bu yüzden sevişirken... Derinde olmadığını bile bile, Aradım, aradım bütün gece... Kimsenin bir farkı yok ötekinden, Bir silsile hata hayat aşkı ararken! Aslında olmadığını bile bile, Arıyor herkes, her bedende... Yeraltı aşk kimse bilmez! Yeri kalbim, altında ben... Altı üstü bir kaç satır şarkı çıkar, İçinde sen!... 'Bir imtihan' demiş şair aşk üstüne, Belki yalan! Kan revan içinde bir yalnız adam senden kalan... Yine de sen! Bir daha sen! Bu kadar sancılı olacağını söylemedi hiç kimse, Karşılıksızlığın... Gücenmemde bu yüzden, aşkı bilmediğimden muhtemelen... Öğrendim istemeden, ayrılırken... Yeraltı aşk kimse bilmez! Yeri kalbim, altında ben... Altı üstü bir kaç satır şarkı çıkar, İçinde sen!... 'Bir imtihan' demiş şair aşk üstüne, Bence yalan! Kan revan içinde bir yalnız adam senden kalan.

Karaağaç Sizin orda aşk derlermiş sevdaya Ömrü benzer akan bir testi suya Demişler inanmışsın onlara Bu değil sevda inan bana Masal dair Kerem ile Aslı ya Yurdu bura ağaç şahittir buna Gölgesi sandığı kendi aslında Karaağaç razı cezasına