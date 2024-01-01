Bir Daha Sevemem Ben Nasıl başlamıştık, kendimizi bırakmıştık Kimse umrumuzda değildi Birbirimize inanmıştık Her şeyimizi paylaşmıştık Senin esirindim, yanında eğlenirdim Hayatımı sana adadım Bi' gün geldi aldatıldım Çok geç oldu, ben yanıldım Bi' daha sevemem ben Kimseyi göremem ben Sen bana neler yaptın Bu canı çok yaktın, acımadın aldattın Senin esirindim, yanında eğlenirdim Hayatımı sana adadım Bi' gün geldi aldatıldım Çok geç oldu, ben yanıldım Bi' daha sevemem ben Kimseyi göremem ben Sen bana neler yaptın Bu canı çok yaktın, acımadın aldattın Oh, bi' daha sevemem ben Kimseyi göremem ben Sen bana neler yaptın Bu canı çok yaktın, acımadın aldattın

Haydi Öp Öyle karşıdan bakmakla olmaz Bence yanaş biraz İçine çek yavaş yavaş bir şey olmaz Eğer kalbin çarpıyorsa sebebi var elbet Akacak kan damarda durmaz Durma yanaş biraz Hadi öp öpmek istiyorsan Dokun dokunmak mubahtır aşkta Yeter ki çarpsın kalbin bir tek onun bakışıyla Öp öp öpmek istiyorsan Dokun dokunmak mubahtır aşkta Yeter ki çarpsın kalbin bir tek onun bakışıyla Şimdi kalbim tam karşında İster at istersen yavaş yavaş onu yudumla bir şey olmaz Eğer söz konusu aşksa birazcık cesaret Aşk iki defa kapıyı çalmaz Durma yanaş biraz Hadi öp öpmek istiyorsan Dokun dokunmak mubahtır aşkta Yeter ki çarpsın kalbin bir tek onun bakışıyla Öp öp öpmek istiyorsan Dokun dokunmak mubahtır aşkta Yeter ki çarpsın kalbin bir tek onun bakışıyla Hadi öp Dokun dokunmak mubahtır aşkta Hadi öp öpmek istiyorsan Dokun dokunmak mubahtır aşkta Yeter ki çarpsın kalbin bir tek onun bakışıyla Onun bakışıyla onun bakışıyla onun bakışıyla

Bir Kalbim Var Benim (feat. Yarıkapalı) Yitirdim sonunda Anlamsız hayal kurmayla yetmiyor günler ışık tutmaya Bitirdim sonunda Geçmiyor nefes almayla sürükler beni uçurumlara Bir kalbim var benim veriyorum sana Eski bir ev gibi yana yana kül olsa da Senindir sonunda Soruyorum sana Bitirdim sonunda Geçmiyor nefes almayla sürükler beni uçurumlara Bir kalbim var benim veriyorum sana Eski bir ev gibi yana yana kül olsa da Senindir sonunda Yardım et güneşi sorma kalmadı pırıltısı senden sonra Bu kalp senin sonunda senindir sonunda Bir kalbim var benim Veriyorum sana Eski bir ev gibi yana yana kül olsa da Senindir sonunda Bir ruhum var benim verdiğim sana Eski bir ev gibi yana yana kül olsam da Seninim sonunda Soruyorum sana

Boynunu Bükme Bilsen kalbime ne acı yazdılar Sen de onlardan mısın? Güzel bakışlarında Yalanlar taşır mısın? Yok, inanmam Sen başka taraftasın Aşkın insafındasın Ellerimden tutarsın Yeter ki boynunu bükme Ne olur yanımdan gitme Yeter ki boynunu bükme Ne olur yanımdan gitme Yeter ki boynunu bükme Ne olur yanımdan gitme Bilsen ne kadar hasretim güvenmeye Böyle şüpheyle bakmam Kendi zayıflığımdan Belki korkaklığımdan Yoksa benim tek derdim senin aşkın Ne istersen yaparım, ölmeye de razıyım Yeter ki boynunu bükme Ne olur yanımdan gitme Yeter ki boynunu bükme Ne olur yanımdan gitme

Kandırıyor Aşk Aşk yeniden uyandı, ah yine mi bahardı? Can bi' daha direndi, anladı bu iş uzar Aşk hani bi' masaldı, görmedim ucu hasardı Can bi' daha direndi, anladı sonu mezar Yana yana söndü kor, gecelerim yine dar Yüreğim ezildi, kaldı ne huzur ne mecal Fikrin alıyor beni, sürüyor uzaklara Kandırıyor ama geçer, baharı yalan aşk O bi' deli fırtına Ah bile bile soluyor çiçeği, dalı Görmüyo', gözü kara Öldürüyor ama geçer, masalı yalan aşk O bi' deli fırtına Ah bile bile soluyor çiçeği, dalı Görmüyo', gözü kara

Küstüm Hayata Gözlerimden uzakta bi' yerdesin Tenin yok yalnızım ner'de elin? Dudaklarım boş yere kıpırdıyor İsmini sayıklasam gelir misin? Hayata küstüm hayata ah Hayata küstüm hayata Hayata küstüm hayata ah Hayata küstüm hayata Artık yapayalnızım daha iyi anlıyorum Kimse söylenmesin inan çok yorgunum Dayanacak gücüm yok küsmüşüm hayata Sadece seni istiyorum yazık bana Dayanacak gücüm yok küsmüşüm hayata Sadece seni istiyorum inan bana

Masal Gibiydin Küçük bir kız uyanır uykusundan Düş geçiyor aklının ortasından Hiç görmez kapatsa da gözlerini Büyür hızla büyütür gerçekleri Zaman geçiyor akıyor damla damla Söz veriyor tutuyor avucunda Bak diyor mutluluk burada Uyur son kez düşer mutlu rüyasına Masal gibiydin anlatırdın yüreğinden Kaç oyun kaç zaman geçti üzerinden Kimse duymaz o sesin hala kulağımda Küçük bir damla duruyor hala yanağımda Masal gibiydin anlatırdın yüreğinden Kaç oyun kaç zaman geçti üzerinden Sen gidince masal bitermiş uyanınca Küçük bir damla asılı kaldı yanağımda

Olur Ya Unuttum şimdi sevmeyi Tıpkı kuru bi yaprak gibi yüreğim Bakınca insan anılara Ne çok hata yapmış kendi adına Oysa yalnızsın hayatta Bi sen varsın bide ayna Yüzleşince gerçeğinle Dayanamazsın bir kara kışa daha İçinde kopar bi deli tufan Sorgular her şeyi o an insan Kötü bi kabus gibi olanlar Ne sen kalır nede umudun Olur ya mucize diler insan Bir anda değişse yaşananlar Korkulardan uzak çok uzakta Yaşansa ne yaşanacaksa Olur ya

Oyun Bir Kumardın Bende Bu Oyunda Vardım Tek Bir Zarla Beni Baştan Çıkardın Gel Yanıma, Yanıma Otur Yanı Başıma Elini Tutabilirmiyim Düşünme Hiç Sonunu Aşk Bulur Yolunu Ne Dersin Bi Deneyelim Aşk Bir Oyunsa Eğer Bile Bile Kaybetmeye Değer Ah Şu Şeytanın işne Bak Sen inadına Oyna Yeter Aşk Bir Oyunsa Eğer Bile Bile Kaybetmeye Değer Ah Şu Kalbimin içine Bak Hem Kendini Hemde Beni Yak Bir Kumardın Aslında Hep Bu Oyundaydım Bir Bakışınla Beni Baştan Çıkardın Gel Yanıma Yanıma Otur Yanı Başıma Bir Kere Öpebilirmiyim Düşünme Hiç Sonunu Aşk Bulur Yolunu Gel Biraz Eğlenelim Aşk Bir Oyunsa Eğer Bile Bile Kaybetmeye Değer Ah Şu Şeytanın işine Bak Sen inadına Oyna Yeter Aşk Bir Oyunsa t Eğer Bile Bile Kaybetmeye Değer Ah Şu Kalbimin içine Bak Hem Kendini Hemde Beni Yak Aşk Bir Oyunsa Eğer Bile Bile Kaybetmeye Değer Ah Şu Şeytanın işine Bak Sen inadına Oyna Yeter Aşk Bir Oyunsa Eğer Bile Bile Kaybetmeye Değer Ah Şu Kalbimin içine Bak Hem Kendini Hemde Beni Yak

Veda Edersek Söyleme sus artık geçti Ayrılık zamanı geldi Alışmışım bitanem demeye Sensizlik biraz boş geldi Soruyorum kendime hatam neydi? Suçlu muydu ruhum neden acı çekti? Veda edersek için sızlamaz mı? Ayrılırsak gözlerin dolmaz mı? Ellerim boş kalbimse tutsak Anladım ki bu aşk bana yasak Eskimiş defterin son sayfası Sende kalmış sanki bir parçası Anladım sevdanın bedeli bu Kim bilir hangimiz suçlusu Soruyorum kendime, hatam neydi? Suçlu muydu ruhum neden acı çekti? Veda edersek için sızlamaz mı? Ayrılırsak gözlerin dolmaz mı? Ellerim boş kalbimse tutsak Anladım ki bu aşk bana yasak