İnceldiği yerden mi kopuyor gönlüm hayret Nasıl tahammül ettin olanlara Bir de geçmiş karşıma diyor ki, "ha gayret" Sonra da görünmüyor ortalıkta Yazdım kenara bir bir aklımda o geceler Kulağıma fısıldadığın ayıp heceler Senin de, hatırın da şöyle bir gerçek olsun Ben hiçbir şeyi unutmam biliyorsun Biri mi var aklında, biri mi var? Bu tuhaf hallerinin bir sebebi var Bitsin tabi, bitsin kabul Benden pes buraya kadar Biri mi var aklında, biri mi var? Bu tuhaf hallerinin bir sebebi var Bitsin tabi, bitsin kabul Benden pes buraya kadar İnceldiği yerden mi kopuyor gönlüm hayret Nasıl tahammül ettin olanlara Bir de geçmiş karşıma diyor ki, "ha gayret" Sonra da görünmüyor ortalıkta Yazdım kenara bir bir aklımda o geceler Kulağıma fısıldadığın ayıp heceler Senin de, hatırın da şöyle bir gerçek olsun Ben hiçbir şeyi unutmam biliyorsun Biri mi var aklında, biri mi var? Bu tuhaf hallerinin bir sebebi var Bitsin tabi, bitsin kabul Benden pes buraya kadar Biri mi var aklında, biri mi var? Bu tuhaf hallerinin bir sebebi var Bitsin tabi, bitsin kabul Benden pes buraya kadar Biri mi var aklında, biri mi var? Benden pes buraya kadar Biri mi var aklında, biri mi var? Bu tuhaf hallerinin bir sebebi var Bitsin tabi, bitsin kabul Benden pes buraya kadar