Biri mi Var Şarkı Sözleri
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İnceldiği yerden mi kopuyor gönlüm hayret
Nasıl tahammül ettin olanlara
Bir de geçmiş karşıma diyor ki, "ha gayret"
Sonra da görünmüyor ortalıkta
Yazdım kenara bir bir aklımda o geceler
Kulağıma fısıldadığın ayıp heceler
Senin de, hatırın da şöyle bir gerçek olsun
Ben hiçbir şeyi unutmam biliyorsun
Biri mi var aklında, biri mi var?
Bu tuhaf hallerinin bir sebebi var
Bitsin tabi, bitsin kabul
Benden pes buraya kadar
Biri mi var aklında, biri mi var?
Bu tuhaf hallerinin bir sebebi var
Bitsin tabi, bitsin kabul
Benden pes buraya kadar
İnceldiği yerden mi kopuyor gönlüm hayret
Nasıl tahammül ettin olanlara
Bir de geçmiş karşıma diyor ki, "ha gayret"
Sonra da görünmüyor ortalıkta
Yazdım kenara bir bir aklımda o geceler
Kulağıma fısıldadığın ayıp heceler
Senin de, hatırın da şöyle bir gerçek olsun
Ben hiçbir şeyi unutmam biliyorsun
Biri mi var aklında, biri mi var?
Bu tuhaf hallerinin bir sebebi var
Bitsin tabi, bitsin kabul
Benden pes buraya kadar
Biri mi var aklında, biri mi var?
Bu tuhaf hallerinin bir sebebi var
Bitsin tabi, bitsin kabul
Benden pes buraya kadar
Biri mi var aklında, biri mi var?
Benden pes buraya kadar
Biri mi var aklında, biri mi var?
Bu tuhaf hallerinin bir sebebi var
Bitsin tabi, bitsin kabul
Benden pes buraya kadar