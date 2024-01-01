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Bilsen kalbime ne acı yazdılar
Sen de onlardan mısın?
Güzel bakışlarında
Yalanlar taşır mısın?
Yok, inanmam
Sen başka taraftasın
Aşkın insafındasın
Ellerimden tutarsın
Yeter ki boynunu bükme
Ne olur yanımdan gitme
Yeter ki boynunu bükme
Ne olur yanımdan gitme
Yeter ki boynunu bükme
Ne olur yanımdan gitme
Bilsen ne kadar hasretim güvenmeye
Böyle şüpheyle bakmam
Kendi zayıflığımdan
Belki korkaklığımdan
Yoksa benim tek derdim senin aşkın
Ne istersen yaparım, ölmeye de razıyım
Yeter ki boynunu bükme
Ne olur yanımdan gitme
Yeter ki boynunu bükme
Ne olur yanımdan gitme
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Öyle karşıdan bakmakla olmaz
Bence yanaş biraz
İçine çek yavaş yavaş bir şey olmaz
Eğer kalbin çarpıyorsa sebebi var elbet
Akacak kan damarda durmaz
Durma yanaş biraz
Hadi öp öpmek istiyorsan
Dokun dokunmak mubahtır aşkta
Yeter ki çarpsın kalbin bir tek onun bakışıyla
Öp öp öpmek istiyorsan
Dokun dokunmak mubahtır aşkta
Yeter ki çarpsın kalbin bir tek onun bakışıyla
Şimdi kalbim tam karşında
İster at istersen yavaş yavaş
onu yudumla bir şey olmaz
Eğer söz konusu aşksa birazcık cesaret
Aşk iki defa kapıyı çalmaz
Durma yanaş biraz
Hadi öp öpmek istiyorsan
Dokun dokunmak mubahtır aşkta
Yeter ki çarpsın kalbin bir tek onun bakışıyla
Öp öp öpmek istiyorsan
Dokun dokunmak mubahtır aşkta
Yeter ki çarpsın kalbin bir tek onun bakışıyla
Hadi öp
Dokun dokunmak mubahtır aşkta
Hadi öp öpmek istiyorsan
Dokun dokunmak mubahtır aşkta
Yeter ki çarpsın kalbin bir tek onun bakışıyla
Onun bakışıyla onun bakışıyla onun bakışıyla
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Nasıl başlamıştık, kendimizi bırakmıştık
Kimse umrumuzda değildi
Birbirimize inanmıştık
Her şeyimizi paylaşmıştık
Senin esirindim, yanında eğlenirdim
Hayatımı sana adadım
Bi' gün geldi aldatıldım
Çok geç oldu, ben yanıldım
Bi' daha sevemem ben
Kimseyi göremem ben
Sen bana neler yaptın
Bu canı çok yaktın, acımadın aldattın
Senin esirindim, yanında eğlenirdim
Hayatımı sana adadım
Bi' gün geldi aldatıldım
Çok geç oldu, ben yanıldım
Bi' daha sevemem ben
Kimseyi göremem ben
Sen bana neler yaptın
Bu canı çok yaktın, acımadın aldattın
Oh, bi' daha sevemem ben
Kimseyi göremem ben
Sen bana neler yaptın
Bu canı çok yaktın, acımadın aldattın
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Yitirdim sonunda
Anlamsız hayal kurmayla yetmiyor günler ışık tutmaya
Bitirdim sonunda
Geçmiyor nefes almayla sürükler beni uçurumlara
Bir kalbim var benim veriyorum sana
Eski bir ev gibi yana yana kül olsa da
Senindir sonunda
Soruyorum sana
Bitirdim sonunda
Geçmiyor nefes almayla sürükler beni uçurumlara
Bir kalbim var benim veriyorum sana
Eski bir ev gibi yana yana kül olsa da
Senindir sonunda
Yardım et güneşi sorma kalmadı pırıltısı senden sonra
Bu kalp senin sonunda senindir sonunda
Bir kalbim var benim
Veriyorum sana
Eski bir ev gibi yana yana kül olsa da
Senindir sonunda
Bir ruhum var benim verdiğim sana
Eski bir ev gibi yana yana kül olsam da
Seninim sonunda
Soruyorum sana
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Aşk yeniden uyandı, ah yine mi bahardı?
Can bi' daha direndi, anladı bu iş uzar
Aşk hani bi' masaldı, görmedim ucu hasardı
Can bi' daha direndi, anladı sonu mezar
Yana yana söndü kor, gecelerim yine dar
Yüreğim ezildi, kaldı ne huzur ne mecal
Fikrin alıyor beni, sürüyor uzaklara
Kandırıyor ama geçer, baharı yalan aşk
O bi' deli fırtına
Ah bile bile soluyor çiçeği, dalı
Görmüyo', gözü kara
Öldürüyor ama geçer, masalı yalan aşk
O bi' deli fırtına
Ah bile bile soluyor çiçeği, dalı
Görmüyo', gözü kara
-
Gözlerimden uzakta bi' yerdesin
Tenin yok yalnızım ner'de elin?
Dudaklarım boş yere kıpırdıyor
İsmini sayıklasam gelir misin?
Hayata küstüm hayata ah
Hayata küstüm hayata
Hayata küstüm hayata ah
Hayata küstüm hayata
Artık yapayalnızım daha iyi anlıyorum
Kimse söylenmesin inan çok yorgunum
Dayanacak gücüm yok küsmüşüm hayata
Sadece seni istiyorum yazık bana
Dayanacak gücüm yok küsmüşüm hayata
Sadece seni istiyorum inan bana
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Küçük bir kız uyanır uykusundan
Düş geçiyor aklının ortasından
Hiç görmez kapatsa da gözlerini
Büyür hızla büyütür gerçekleri
Zaman geçiyor akıyor damla damla
Söz veriyor tutuyor avucunda
Bak diyor mutluluk burada
Uyur son kez düşer mutlu rüyasına
Masal gibiydin anlatırdın yüreğinden
Kaç oyun kaç zaman geçti üzerinden
Kimse duymaz o sesin hala kulağımda
Küçük bir damla duruyor hala yanağımda
Masal gibiydin anlatırdın yüreğinden
Kaç oyun kaç zaman geçti üzerinden
Sen gidince masal bitermiş uyanınca
Küçük bir damla asılı kaldı yanağımda
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Unuttum şimdi sevmeyi
Tıpkı kuru bi yaprak gibi yüreğim
Bakınca insan anılara
Ne çok hata yapmış kendi adına
Oysa yalnızsın hayatta
Bi sen varsın bide ayna
Yüzleşince gerçeğinle
Dayanamazsın bir kara kışa daha
İçinde kopar bi deli tufan
Sorgular her şeyi o an insan
Kötü bi kabus gibi olanlar
Ne sen kalır nede umudun
Olur ya mucize diler insan
Bir anda değişse yaşananlar
Korkulardan uzak çok uzakta
Yaşansa ne yaşanacaksa
Olur ya
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Bir Kumardın Bende Bu Oyunda Vardım
Tek Bir Zarla Beni Baştan Çıkardın
Gel Yanıma, Yanıma Otur Yanı Başıma
Elini Tutabilirmiyim
Düşünme Hiç Sonunu Aşk Bulur Yolunu
Ne Dersin Bi Deneyelim Aşk Bir Oyunsa Eğer
Bile Bile Kaybetmeye Değer
Ah Şu Şeytanın işne Bak
Sen inadına Oyna Yeter
Aşk Bir Oyunsa Eğer
Bile Bile Kaybetmeye Değer
Ah Şu Kalbimin içine Bak
Hem Kendini Hemde Beni Yak
Bir Kumardın Aslında Hep Bu Oyundaydım
Bir Bakışınla Beni Baştan Çıkardın
Gel Yanıma Yanıma Otur Yanı Başıma
Bir Kere Öpebilirmiyim
Düşünme Hiç Sonunu Aşk Bulur Yolunu
Gel Biraz Eğlenelim Aşk Bir Oyunsa Eğer
Bile Bile Kaybetmeye Değer
Ah Şu Şeytanın işine Bak
Sen inadına Oyna Yeter
Aşk Bir Oyunsa t Eğer
Bile Bile Kaybetmeye Değer
Ah Şu Kalbimin içine Bak
Hem Kendini Hemde Beni Yak
Aşk Bir Oyunsa Eğer
Bile Bile Kaybetmeye Değer
Ah Şu Şeytanın işine Bak
Sen inadına Oyna Yeter
Aşk Bir Oyunsa Eğer
Bile Bile Kaybetmeye Değer
Ah Şu Kalbimin içine Bak
Hem Kendini Hemde Beni Yak
-
Söyleme sus artık geçti
Ayrılık zamanı geldi
Alışmışım bitanem demeye
Sensizlik biraz boş geldi
Soruyorum kendime hatam neydi?
Suçlu muydu ruhum neden acı çekti?
Veda edersek için sızlamaz mı?
Ayrılırsak gözlerin dolmaz mı?
Ellerim boş kalbimse tutsak
Anladım ki bu aşk bana yasak
Eskimiş defterin son sayfası
Sende kalmış sanki bir parçası
Anladım sevdanın bedeli bu
Kim bilir hangimiz suçlusu
Soruyorum kendime, hatam neydi?
Suçlu muydu ruhum neden acı çekti?
Veda edersek için sızlamaz mı?
Ayrılırsak gözlerin dolmaz mı?
Ellerim boş kalbimse tutsak
Anladım ki bu aşk bana yasak
-
Sessiz bir gece... Karanlık sokaklar...
Gönül aşk vurgunu...
Oof! Onu kim anlar?
Kumdan yapılmış, yıkılmış duvarlar...
Gönül aşk sürgünü...
Hep uçurumlarda!
Git, git hadi, yarınsız yollara!
Bırak, karışsın yürek yangınlara!
Kime yakındıysam, dert;
Kime sarıldıysam "aşk" diye...
Şu, adam olmaz kalbime,
Söz geçirmek niye zor gelir?