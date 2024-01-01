Senden aldım yine ilhamı Yüzünden aldım gözümden gitmiyor aşkım Bekleme kendini göster Benden aldın beni bitanem Götürdün ama uzaktan olmuyor aşkım Bi haber kendini gönder Eylülün ortasında ha yak beni yağmur öncesi Kırmızılar içinde güller kıskanır seni Ey aşk nihayet Kalmadı yarama basmayan Gül yerine diken kokladım Çal kapıyı gel yar yine Aşkına nihavent şarkılarla avundum Sen yerine hüzünle doldum Öyleki sana vuruldum Çalsın nihavent Ellere inat devam et Öylece dokunup öp beni Yokluğu acıtan sevgili Affet...

Senelerden 98'in başı Günlerdense bir Salı sabahı Bir tek sen noksan O günün anısından Bu şarkıya sebep olan ilhamı Söyle kimden alayım senin yerine Kimse dökemez ki su eline Senimi geri alana kadar beni bekle Tam üç ay sonra ayrılık gelip çattığında Sana nasıl yalvarmıştım hatırla Bugün hala karşında Yaşıyorsam uğrunda İçimdeki bir parçacık umutla Söyle kimi koyarım senin yerine Kimse dökemez ki su eline Senimi geri alana kadar beni bekle İzin verin geçeyim Dedim de yıllara Olmayınca bıraktım bari onlar geçsin Yedi yıl değil yetmediki yıllar Beklemekten ben değil onlar yıldılar Kimi seveyim senin yerine Kimse dökemez ki su eline Senimi geri alana kadar beni bekle.