Biter Aşklar, Bi Garip Ifade Yüzümde Hayırdır Ayrılığa Acelen Var Gibisin Ellerin Ürkek, Sesin Titrek Gözün Kapıda, Ne Acayip Bir Geçerken Uğramış Gibisin Sanki Yüzlerce Yıldır Sarılıp Uyuduğum Sesine Uyandığım Sen Değilsin Başkası Hadi Bu Gün Sarhoşum Abartırım Belkide Dün De Aynı Hallerin, Dünden Önceki Günde Sen Gitmişsin Zaten, Canım.. Anladım Çoktan Ben Geç Farkettim Bu Şaşkın Hallerim Ondan Yolcuyu Kim Tutar Gidene Kim Durdurur Nasılsa Ezer Geçer Bizi Gurur Sanki Yüzlerce Yıldır Sarılıp Uyuduğum Sesine Uyandığım Sen Değilsin Başkası Hadi Bu Gün Sarhoşum Abartırım Belkide Dün De Aynı Hallerin, Dünden Önceki Günde Sen Gitmişsin Zaten, Canım.. Anladım Çoktan Ben Geç Farkettim Bu Şaşkın Hallerim Ondan Yolcuyu Kim Tutar Gidene Kim Durdurur Nasılsa Ezer Geçer Bizi Gurur