Gitmişsin Çoktan Şarkı Sözleri
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Keremcem
Gitmişsin Çoktan
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Biter Aşklar, Bi Garip Ifade Yüzümde
Hayırdır Ayrılığa Acelen Var Gibisin
Ellerin Ürkek, Sesin Titrek
Gözün Kapıda, Ne Acayip Bir
Geçerken Uğramış Gibisin
Sanki Yüzlerce Yıldır
Sarılıp Uyuduğum
Sesine Uyandığım
Sen Değilsin Başkası
Hadi Bu Gün Sarhoşum Abartırım Belkide
Dün De Aynı Hallerin, Dünden Önceki Günde
Sen Gitmişsin Zaten, Canım..
Anladım Çoktan
Ben Geç Farkettim
Bu Şaşkın Hallerim Ondan
Yolcuyu Kim Tutar
Gidene Kim Durdurur
Nasılsa Ezer Geçer Bizi Gurur
Sanki Yüzlerce Yıldır
Sarılıp Uyuduğum
Sesine Uyandığım
Sen Değilsin Başkası
Hadi Bu Gün Sarhoşum Abartırım Belkide
Dün De Aynı Hallerin, Dünden Önceki Günde
Sen Gitmişsin Zaten, Canım..
Anladım Çoktan
Ben Geç Farkettim
Bu Şaşkın Hallerim Ondan
Yolcuyu Kim Tutar
Gidene Kim Durdurur
Nasılsa Ezer Geçer Bizi Gurur