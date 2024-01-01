Hemen Şimdi Şarkı Sözleri
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Herkes doğar, herkes ölür
Aynı yöne koşar insanlar
Kimi yalnız kimi yorgun
Dört bir yana dağılmış kalpler
Herkes sever, herkes ağlar
Aynı yerde hep acıyan
Kimi umar kimi umarsız
Ama bir tek aşk bizi aklar
Dinle bir bak seven bu kalp
Sabırsız atar durur
Günahlarımdan arındım bak
Uzattım ellerimi durma tut
Hemen şimdi
Herkes doğar, herkes ölür
Aynı yöne koşar insanlar
Kimi yalnız kimi yorgun
Dört bir yana dağılmış kalpler
Herkes sever, herkes ağlar
Aynı yerde hep acıyan
Kimi umar kimi umarsız
Ama bir tek aşk bizi aklar
Dinle bir bak seven bu kalp
Sabırsız atar durur
Günahlarımdan arındım bak
Uzattım ellerimi durma tut
Hemen şimdi
Bir bak seven bu kalp
Sabırsız atar durur
Günahlarımdan arındım bak
Uzattım ellerimi durma tut
Hemen şimdi
Dinle bir bak seven bu kalp
Sabırsız atar durur
Günahlarımdan arındım bak
Uzattım ellerimi durma tut
Hemen şimdi