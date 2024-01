Herkes doğar, herkes ölür Aynı yöne koşar insanlar Kimi yalnız kimi yorgun Dört bir yana dağılmış kalpler Herkes sever, herkes ağlar Aynı yerde hep acıyan Kimi umar kimi umarsız Ama bir tek aşk bizi aklar Dinle bir bak seven bu kalp Sabırsız atar durur Günahlarımdan arındım bak Uzattım ellerimi durma tut Hemen şimdi Herkes doğar, herkes ölür Aynı yöne koşar insanlar Kimi yalnız kimi yorgun Dört bir yana dağılmış kalpler Herkes sever, herkes ağlar Aynı yerde hep acıyan Kimi umar kimi umarsız Ama bir tek aşk bizi aklar Dinle bir bak seven bu kalp Sabırsız atar durur Günahlarımdan arındım bak Uzattım ellerimi durma tut Hemen şimdi Bir bak seven bu kalp Sabırsız atar durur Günahlarımdan arındım bak Uzattım ellerimi durma tut Hemen şimdi Dinle bir bak seven bu kalp Sabırsız atar durur Günahlarımdan arındım bak Uzattım ellerimi durma tut Hemen şimdi