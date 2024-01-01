-
Bir imtihandır aşk, kalbi sınayan
Ne kadar sevdiysen, doğru cevap
İhanet üç yanlış, kural bu kadar
Ve sen sınıfta kaldın, hoşçakal
Yine bana kaldı aşkı sesizce göğsümde uyutmak
Bu defa zor, zor olacak seni unutmak
Bugüne kadar bir bilsen, kimlerden geçti bu kalp
Bu defa son senin sızın hep kalacak
Bir imtihandır aşk, kalbi sınayan
Ne kadar sevdiysen, doğru cevap
İhanet üç yanlış, kural bu kadar
Ve sen sınıfta kaldın, hoşçakal
Belki sonunda gözyaşlarım kuruyacak
Senden kalan anılar yok olmayacak
Sen kaybettin kendi yolunu
Üç beş yalan seni avutur mu
Yine bana kaldı aşkı sesizce göğsümde uyutmak
Bu defa zor, zor olacak seni unutmak
Bugüne kadar bir bilsen, kimlerden geçti bu kalp
Bu defa son senin sızın hep kalacak
Bir imtihandır aşk, kalbi sınayan
Ne kadar sevdiysen, doğru cevap
İhanet üç yanlış, kural bu kadar
Ve sen sınıfta kaldın, hoşçakal
İmtihandır aşk, kalbi sınayan
Ne kadar sevdiysen, doğru cevap
İhanet üç yanlış, kural bu kadar
Ve sen sınıfta kaldın, hoşçakal
-
Hayatın ortasındayım
Hâla hayal kurmaktayım
Yine bir aşkın peşinde
Yeni bir şarkı yazmaktayım
Kırmızı çiçekler topladım
İşte karşınızdayım
Bu şarkıyı sizle paylaşsam
Ne dersiniz buna
Küçük hanım
Daha yolun en başındayım
Hayallerimin peşindeyim
Saçım kızıl sesim çok güzel
Dans etme tarzım kendime özel
Seni gördüm dün rüyamda
Gerçek oldun bir anda
Şu an sırası değil ama
Memnun oldum benim adım kita
Gördüğüm en güzel gözler
Duyduğum en tatlı sözler
Sesi de kendisi kadar güzel
Gerçek oldu bütün hayaller
Hâla rüyadayım galiba
Yanındayım sen uyansanda
Gördüğüm en güzel gözler
Duyduğum en tatlı sözler
Sesi de kendisi kadar güzel
Gerçek oldu bütün hayaller
Hiç bitmesin bu güzel rüya
Bu bizim şarkımız inan bana
Gördüğüm en güzel gözler
Duyduğum en tatlı sözler...
-Adım ne demiştin?
-KİTA
-
Tanıdım sizi aşık olduğum kadın sizdiniz,
Ve yine siz birgün beni kurşuna dizdiniz.
Bekledim sizi kulağım kapıda, ellerim duada,
Halbuki siz kalbime izinsiz girmiştiniz.
Saydım kaç yıl geçtiyse aradan,
Anlamsızmış anladım sonradan.
Bir kaç resim bana kalan, üç beş satır şarkı duyan,
Gitarından sesinden, hepsi sen.
Ölüm çözüm diye diye, geçer ömrüm bile bile,
Göçemem son defa görmeden.
Tanıdım sizi yüzünüzde yine o masum tebessüm,
Kalbimi onunla çaldınız, o gün bugün;
Bekledim sizi; kulağım kapıda, ellerim duada,
Ne bir ses, ne seda. Yalnızca suskun yüzüm
-
Karınca kararınca sevmeye çalıştım,
Haliyle az geldi,
Sana ferrari gerekti!
Kedim Genie benden akıllı,
İlk günden tırmalamıştı...
Bana bunu yapan zalim,
Kim bilir zavallıya neler yaptı...
Seninde bir kalbin var sanıpta aldandım!
Anladığım anlarda,
Türkü yapıp ağlardım...
'Öpünce gül açtı' sanan Kerem yanıldı!
Dikensiz gül vakti..
Bu kez biraz ağır geldi!
Beklerim yolun karşıya düşerse,
İçin eski günler filan derse...
Adres aynı bey... bişey neyse!
Dükkân benim! Satacağın kürkse...
Seninde bir kalbin var sanıpta aldandım!
Anladığım anlarda,
Türkü yapıp ağlardım...
-
Denedim, günler geçmiyor...
Aynı senedeyim!
İşin kötüsü hayalin peşinde,
Gitarım elimde, bitap bir haldeyim...
Bir sonbahar sabahı, yağmur öncesi, ayrılık sonrası...
On beş gün oldu sevgili gideli,
ve sevgili ağustos böcekleri...
Aşkın sonu; binbir soru işareti,
Belki bütün cevapları içimizde...
Son bir kez gir içeri,
Kapat kilitle tüm kapıları,
Ki gitme ihtimalin bile olmasın!
Son bir kez bırak alev alsın ,
Aşkın yongası bedenler,
Bu kış yapraklar dalında kalsın!
Bu sabah bir martının kanadındayım,
Yanımda gitarım...
Bir kaç şarkının sözleri aklımda,
Bir kaçını hiç yazmayacağım!
Değişmeyen bir döngü halbuki gün ve gece,
Olağanüstü hiç bir şey yok!
Aşk bitti tam on beş gün önce...
Aşkın sonu; binbir soru işareti,
Belki bütün cevapları ikimizde...
-
Yutkunmaya çalışıyor koca şehir,
O da mı aşık kim bilir?
Boğazına dizilmiş, geçiyor gemiler bir bir...
Yutkunamıyorum,
Ayrılık gördüm biçim biçim...
Yağmur yağıyor sicim gibi,
Canı çok acıyor şehrimin!
Damlalar vuruyor tokat gibi,
Canını yakıyor şehrimin...
Ayrıldığım her şehirde, bir tane senden bıraktım!
İstanbul beni çağırırken;
Kalbim, bovulum boş sandım...
Allah'ım kaderimi, yazanım...
O bozanım!
O Aşkı oyuncak sanan oyunbozanım
Allah'ım kaderimi yazanım...
İnan o bozanım!
Aşkı evcilik sanan oyunbozanım
Anlamaya çalışıyor yüreğim,
Hala aşık sanıyor kendini...
Sihirli biliyor gözlerini,
Halbuki sözleri zehirli!
Anlayamıyorum!
Ayrılık gördüm biçim biçim,
Yağmur yağıyor sicim gibi,
Canı çok acıyor şehrimin!
Damlalar vuruyor tokat gibi,
Canını yakıyor şehrimin...
-
Zamanı çoktan geçti bazı şeylerin öğrendim!
Ne kadar acı verdi bilemezsin...
Neler neler bitti,
Kimler için ne savaşlar, ne canlar verildi
Meğer ne zor şeymiş geçirmek günleri, geceleri
Sormadan saati kimseye, kimselere...
Nerelerden döner yürek anladım!
Kimler aynı mekanda, aynı yatakta...
Yağmur dindi,
Biraz ıslak kalbim, sol yanım...
Zemheri geceler düşer yatağıma
Söz yok, yemin yok!
Sessizce geçecek yanımdan yüzün,
Omzumda başının izi...
Küsme, üzülme, bu son olsun yitirdiğim son umut...
İyi ki doğdun ey kalbim!
Onuda unut...
-
Sil gözünün yaşını!
Gülümse eğme başını...
Sanada güler hayat bu,
Düşünme bazen üzer, bazen küser...
Sorma neden diye...
Bazı şeylerin cevabı kendi içinde saklı,
Belkide haklı bu ayrılık, aldırma...
Birileri vardı, hep yalan birileri...
Birileri üzerdi, hep yalan birileri...
Kötü kader seni sever diye ağlama!
Gideceksen güle güle!
Ama ağlama...
Kötü kader seni alıp alıp gider...
Yine de sen iyi yaşa!
-
Bulup çıkarmaya çalışıyorum aşkı içimden!
Hırçınlığım bu yüzden sevişirken...
Derinde olmadığını bile bile,
Aradım, aradım bütün gece...
Kimsenin bir farkı yok ötekinden,
Bir silsile hata hayat aşkı ararken!
Aslında olmadığını bile bile,
Arıyor herkes, her bedende...
Yeraltı aşk kimse bilmez!
Yeri kalbim, altında ben...
Altı üstü bir kaç satır şarkı çıkar,
İçinde sen!...
'Bir imtihan' demiş şair aşk üstüne,
Belki yalan!
Kan revan içinde bir yalnız adam senden kalan...
Yine de sen! Bir daha sen!
Bu kadar sancılı olacağını söylemedi hiç kimse,
Karşılıksızlığın...
Gücenmemde bu yüzden, aşkı bilmediğimden muhtemelen...
Öğrendim istemeden, ayrılırken...
Yeraltı aşk kimse bilmez!
Yeri kalbim, altında ben...
Altı üstü bir kaç satır şarkı çıkar,
İçinde sen!...
'Bir imtihan' demiş şair aşk üstüne,
Bence yalan!
Kan revan içinde bir yalnız adam senden kalan.
-
Sizin orda aşk derlermiş sevdaya
Ömrü benzer akan bir testi suya
Demişler inanmışsın onlara
Bu değil sevda inan bana
Masal dair Kerem ile Aslı ya
Yurdu bura ağaç şahittir buna
Gölgesi sandığı kendi aslında
Karaağaç razı cezasına
-
Yarın olsun, ne olursun
Henüz erken biliyorsun
Neden geldin? Neden yokken?
Şimdi neden susuyorsun?
Konuş lütfen...
Susacaksan, susamam ben!
Yanarım ben,
Dokun lütfen...
Yanacaksam, ateşim sen... Hazırım ben...
Herşeyi unutturur gözlerin,
Değmez mi sanırdın acıya ellerim?
Resimlerine bakar oldum,
Oysa ki unutmuştum..
Hoşgeldin aşka, yalana!
Oysa ki alışmıştım...
Kanacaksam sebebim sen, hazırım ben...
Herşeyi unutturur gözlerin,
Değmez mi sanırdın acıya ellerim?
Resimlerine bakar oldum,
Oysa ki unutmuştum..
Hoşgeldin aşka, yalana!
Oysa ki alışmıştım...
-
Masadan kalktım, anlaşma ihtimali yoktu...
Mermer kırılmıyor yumruklar bu zamanda
Üç yaşında bebekti aşk,
Üç aylık bir ayrılık doğurdu...
Otuz beşinde bir ana,
Altmışında torun torba...
Rüya... Rüya... Rüya...
Bu ya...
Yeni hatıralar yaratmak hayat,
Önünden alıp ardına koymak...
Bugün birinin ayırıp, kenara bıraktığı...
Yarın belki benim canım olacak!
Yeni bir bedene duyulan heyecan mı,
O eski kokuya özlem mi aşk?
Peki ikisine değer olamaz mı?
Hayatta! Belki öbür hayatta...
Rüya... Rüya... Rüya...
Olmadı kalbim yine yenildin!
Bize düşen artık gitmek...
Otuzunda yalanıda gördün
Dur artık! Ya da devam et...
Otuzbeşinde bir rüya...
Altmışında bir rüya daha...