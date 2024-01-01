Keremcem Şarkı Sözleri
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Belki dünyanın en büyük aşkı
Değil bu bizimki
Ama olsun
Belki benim seni sevdiğim gibi
Sevmesen de beni
Senin canın sağolsun
Bir farkımız olmalı bizim diğerlerinden
Silsek ayrılığı sözlükten
Sen sarı yazsın, ben en beyaz kış
Sen sıcacık bir şarkı, ben sana alkış
Ne sen tamamsın bensiz ne de ben sensiz
İçinde yoksan hikayem kayda değersiz
Sanki hiç ayrılmayacakmış gibi
Sevelim biz e mi
Ne diyorsun
Zaten hayatı tek güzelleştiren
Aşkın ta kendisi biliyorsun
Bir farkımız olmalı bizim diğerlerinden
Silsek ayrılığı sözlükten
Sen sarı yazsın, bense beyaz kış
Sen sıcacık bir şarkı, ben sana alkış
Ne sen tamamsın bensiz ne de ben sensiz
İçinde yoksan hikayem kayda değersiz
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Bir mektup koydum ceketinin cebine
Cesaretim yoktu bakmaya gözlerine
Kötü sözler söyledim çoğunu kastetmedim
Alabilmek isterdim hepsini geriye
Hani derdin ya söz uçar yazı kalır diye
Sen de bakma benim sözlerime
Hani derdin ya aslolan aşktır gülüm diye
Gerisi hikaye
Yolun düşerse gel de bir bak
Nasıl pişmanım yandım heyhat
İki dirhem bir çekirdek
Halime bakma her şey berbat
Yolun düşerse gel de bir bak
Nasıl pişmanım yandım heyhat
İki dirhem bir çekirdek
Halime bakma her şey berbat
Mektubu buldun mu yoksa yırtıp attın mı
Söyle ne kaldı bizden geriye
Hani derdin ya söz uçar yazı kalır diye
Sen de bakma benim sözlerime
Hani derdin ya aslolan aşktır gülüm diye
Gerisi hikaye
Yolun düşerse gel de bir bak
Nasıl pişmanım yandım heyhat
İki dirhem bir çekirdek
Halime bakma her şey berbat
Yolun düşerse gel de bir bak
Nasıl pişmanım yandım heyhat
İki dirhem bir çekirdek
Halime bakma her şey berbat
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Sende tattım ilk kez aşkı
Bizimki mücevher daha öncekiler bijuteri
Bence her şey yolundaydı
Ne gerek vardı bozdurmaya çok mu gerekliydi
Savaşın galibi belli
Kim kazandı dersen tabi ki ayrılık melekleri
Saki doldursun kadehi
Söyleyin ağırdan alsın biraz son içkimmiş gibi
Yerine koydum kendimi
Aldığın her nefesi göğsümde hissedermiş gibi
Anlam vermekte zorlandım
Gerek var mıydı son buluşmaya çok mu gerekliydi
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İstersen yak beni istersen söndür
Kıyabilirsen ağlat ya da yüzümü güldür
Bi sözünle yık yere şaka de Uçur göğe
Hadi bir fıkra anlat ya da kadere sövdür
Elindeyim zincirsiz mahkûmunum mahkûmunum
Seninleyim her halin kabulüm
Azlığına çokluğuna, varlığına yokluğuna
Senle karın tokluğuna razı olmaktır aşk
Azlığına çokluğuna, varlığına yokluğuna
Senle karın tokluğuna razı olmaktır aşk
İstersen at beni cebinde pulun olayım
İstersen dağıt sevabına yolun olayım
Ya da gel sarıl bi kere değer inan her şeye
Ateşine düşüp de bir avuç külün olayım
Elindeyim zincirsiz mahkûmunum mahkûmunum
Seninleyim her halin kabulüm
Azlığına çokluğuna, varlığına yokluğuna
Senle karın tokluğuna razı olmaktır aşk
Azlığına çokluğuna, varlığına yokluğuna
Senle karın tokluğuna razı olmaktır aşk
Azlığına çokluğuna, varlığına yokluğuna
Senle karın tokluğuna razı olmaktır aşk
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Gözleriniz en derin ırmak çağıl çağıl çağlayan
Özleminiz içimde okyanus delice dalgalanan
Belki hiç ayak izi görmemiş bir yağmur ormanı
Adımı söyleyen dilleriniz fırtınalar koparan
Of duruşu dağ canı afet
Aşkını bana lütfet
Bi dokunuşunla biter bu hasret
Yak çıksın en büyük yangın
Dolu dolu yağarsın
Sen çarpı ben küçük kıyamet
Önümüzde saygıyla eğilmiş sanki bütün tabiat
Benim gibi de bir aşık görmemiştir emin olun kainat
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Tamam her şey kabulüm
Sen haklısın olduğu gibi her zaman
Yaman sevdim ulan
Ve gidersen bu defa halim duman
Sevdan of aman aman
Ne güzelsin benim olursan her şey tamam
Hayır olmaz bırakmam bu defa ellerini
Çünkü daha bitmedi seviyorum hala seni
Yok hayır bırakmam bu defa peşini
Aklım başıma geldi seviyorum deliler gibi
Tamam bitti kabulüm
Ama giderken söylediklerindi bana koyan
Zaman hani kapatırdı tüm yaraları
Bak halime kan revan
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Devirdim bi' şişe kırmızı
Aynı dudağının tadı
Yalnızca sen, yalnızca ben çok kırmızı
Sessizce dua ettim, içime aktı gözyaşım
Niye, neden diye sordum
Yine seni haklı buldum
Hatasız, kuralsız sevdiğim o mükemmel
Ben olmuşum elinde tuz buz, tuz buz
Sanırım ayrılıyoruz
Bana sorarsan benim derdim çok
Olsun, ziyanı yok
Ters düz oldum, aşk ne zormuş
Gidersen dönüşü yok
Hatasız, kuralsız sevdiğim o mükemmel
Ben olmuşum elinde tuz buz, tuz buz
Sanırım ayrılıyoruz
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Hayatım bir film şeridi
İçinde bir aşk hikayesi
Mutlu son hayal ederken
Rüyadan uyandım
Kaldım yine ben bir başıma
Duramam artık buralarda
Sen bitti demeden anlamıştım ifadesiz yüzünden
Zaten bitmiş çoktan
Bir tek avuntum var
Eski şarkılar der ya koyarmış sonradan
Bazen beklediğinden fazla acı hissedersen sakın korkma
Bir kum tanesi kadar kalır benimkinin yanında
Bak yaşıyorum hala