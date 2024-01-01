Ne Sonbahar Ne Kış Sabah uyandım, gözümü açtım İzini sürdüm, yüzünü gördüm O da senden rica minnet yar Akşam olsun tek dileğim Yak lambayı yol göreyim En sonunda burdan gideyim Oldu olacak seni de götüreyim yar Ne sonbahar ne de kış Boyuna da cilve pek yakışmış Ne ilkbahar ne de yaz E güzel dedik diye etme naz

Nerelere Gideyim Bedenimden daha büyük bir yalan Söylemedim sana inan Bütün hepsi yalan olsa bile Ne fark eder bunca sevgiyle Son bir defa dön bak ve söyle Nerelere gideyim sen yanimda olmayinca Gecelerim uzun oluyor Sabahlarimda sen olmayinca Ah olaydin yar olaydin Öpüpte sarsaydin Benimsen bir tek benim ol ama Degilsen git hic durma Git söyleme tek kelime Sensizlige hazirim süphe etme Son bir defa dön bak ve söyle Nerelere gideyim sen yanimda olmayinca Gecelerim uzun oluyor Sabahlarimda sen olmayinca Ah olaydin yar olaydin Öpüpte sarsaydin Ben sana söylemeden Sen beni hissetmeden Biz denedik ikimiz Yoksa bitiyor mu baslarken Son bir defa dön bak ve söylr Nerelere gideyim sen yanimda olmayinca Gecelerim uzun oluyor Sabahlarimda sen olmayinca Ah olaydin yar olaydin Öpüpte sarsaydin

Eylül Senden aldım yine ilhamı Yüzünden aldım gözümden gitmiyor aşkım Bekleme kendini göster Benden aldın beni bitanem Götürdün ama uzaktan olmuyor aşkım Bi haber kendini gönder Eylülün ortasında ha yak beni yağmur öncesi Kırmızılar içinde güller kıskanır seni Ey aşk nihayet Kalmadı yarama basmayan Gül yerine diken kokladım Çal kapıyı gel yar yine Aşkına nihavent şarkılarla avundum Sen yerine hüzünle doldum Öyleki sana vuruldum Çalsın nihavent Ellere inat devam et Öylece dokunup öp beni Yokluğu acıtan sevgili Affet...

Gazel Herkesin derdi kendine büyük Ama gel gör bu sildi süpürüp Benim hâlimden var biri yaman Kerem isminden keramet uman Gelip gördün hâlimi güzel Ağlarken yazdım, oldu bi' gazel Sevdan bir ateş beni yakan Üzerime çıra koyan Seni bana bağlayan Ah sen bile bile beni üzen Bana güle güle diyen Sana bağlanmam Âşığın yolu maşuka uzak Hem de yollarda bir sürü tuzak İki çift olsun etmeye kelam Uzak yerden geldi bu kelam O sabah huri kumralı görüp Onun aşkından yalana dönüp Etmiyor gayrı beş para kerem Geriye kaldı bir kara kalem

Ağlayalım Beraber Ayrılık günü düştü peşime hüzün Ve bırakmadı kaç yıl boyu Boylu boyunca uzandım yanına Ama bana dönük değildi yüzün Aldanıp sana bekledim geçen güzü Ve bırakmadım kaç yıl boyu Zaman dolunca geldiysem yanına Sebep sana o gün verdiğim sözüm Dön diye yalvarırken Düştü elimden gururum Son diye dilenirken Geçti önümden bitanem Yine dolacaksa gözlerim Sensiz olsun dilerim Eritir yaşlar kalbini Dayanamaz buna yüreğim Dur yalan yalan söyledim Yaşanacaksa eğer keder Bırakma yalnız beni Ağlayalım beraber Söylemeliyim gerçeği ağlayalım beraber

Pardesü Üzerimde sana gelirken giydiğim o pardesü Büyük cepli, kış rengi kavun içi çiçeklerle kaplı olsaydı üstü Yaz koksa n'olurdu sanki Dışında bir damla yaş özümde yıllarım Yaşım kadar beklediğim bu anı her yıl bir artı Başımda bir deli sevda dün gibi hatırlarım Düşümde istanbul dört bir yanı seninle kaplı Güzünde gizli güzel yanı bu şehrin sokakları Saçların gibi sarı bana yakın güzel düşü Ya da yaşardık bir güzel yazı teninde sıcaklığı Saçların gibi sarı bana yakın güzel düşü Üzerimde hala aynı kış rengi o pardesü Yakışmıyor bana eskisi gibi Yine sana geliyor olmak isterdim halbuki Bitiyor yol bu köprüde Dışında bir damla yaş özümde yıllarım Yaşım kadar beklediğim bu anı her yıl bir artı Başımda bir deli sevda dün gibi hatırlarım Düşümde istanbul dört bir yanı seninle kaplı Güzünde gizli güzel yanı bu şehrin sokakları Saçların gibi sarı bana yakın güzel düşü Ya da yaşardık bir güzel yazı teninde sıcaklığı Saçların gibi sarı bana yakın güzel düşü Güzünde gizli güzel yanı bu şehrin sokakları Saçların gibi sarı bana yakın güzel düşü Ya da yaşardık bir güzel yazı teninde sıcaklığı Saçların gibi sarı bana yakın güzel düşü

98 Senelerden 98'in başı Günlerdense bir Salı sabahı Bir tek sen noksan O günün anısından Bu şarkıya sebep olan ilhamı Söyle kimden alayım senin yerine Kimse dökemez ki su eline Senimi geri alana kadar beni bekle Tam üç ay sonra ayrılık gelip çattığında Sana nasıl yalvarmıştım hatırla Bugün hala karşında Yaşıyorsam uğrunda İçimdeki bir parçacık umutla Söyle kimi koyarım senin yerine Kimse dökemez ki su eline Senimi geri alana kadar beni bekle İzin verin geçeyim Dedim de yıllara Olmayınca bıraktım bari onlar geçsin Yedi yıl değil yetmediki yıllar Beklemekten ben değil onlar yıldılar Kimi seveyim senin yerine Kimse dökemez ki su eline Senimi geri alana kadar beni bekle.

Mine Ne vardı sahi olsa masal Bir vardın hani bir yoksan Senden geriye yine bir kelime Aldım elime kaldım bir kaleme Yazdım adını Mine Aldı bir başka sevda Beni senden sonunda Sardı dört bir yanımdan diye Güldü bahtım sonunda güzeller kollarımda Bak yalan söyledim yine Mine Zamanında yaşadım sanki masal Samanlık da oldu sanki seyran Aşkı ne diye sordum bir bilene Bilge dedi ki Haktan bir hediye Tutsan elimi yine Aldı bir başka sevda Beni senden sonunda Sardı dört bir yanımdan diye Güldü bahtım sonunda güzeller kollarımda Bak yalan söyledim yine Mine

Eylül Mix (Hawaii Mix) Senden aldım yine ilhamı Yüzünden aldım gözümden gitmiyor aşkım Bekleme kendini göster Benden aldın beni bitanem Götürdün ama uzaktan olmuyor aşkım Bi haber kendini gönder Eylülün ortasında ha yak beni yağmur öncesi Kırmızılar içinde güller kıskanır seni Ey aşk nihayet Kalmadı yarama basmayan Gül yerine diken kokladım Çal kapıyı gel yar yine Aşkına nihavent şarkılarla avundum Sen yerine hüzünle doldum Öyleki sana vuruldum Çalsın nihavent Ellere inat devam et Öylece dokunup öp beni Yokluğu acıtan sevgili Affet...