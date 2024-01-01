Eylül Şarkı Sözleri
Keremcem Eylül şarkı sözleri 7/24dinle.com'da! Birçok kişinin aklında yer edinen Keremcem Eylül şarkı sözleri ve nakaratı dinleyenler tarafından merak ediliyor. Sanatçının hayranları tarafından en çok beğeni alan şarkıları arasında bulunan Eylül sözlerine buradan ulaşabilirsiniz. Ayrıca dilediğiniz sosyal medya platformundan sözleri paylaşabilirsiniz.
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Bedenimden daha büyük bir yalan
Söylemedim sana inan
Bütün hepsi yalan olsa bile
Ne fark eder bunca sevgiyle
Son bir defa dön bak ve söyle
Nerelere gideyim sen yanimda olmayinca
Gecelerim uzun oluyor
Sabahlarimda sen olmayinca
Ah olaydin yar olaydin
Öpüpte sarsaydin
Benimsen bir tek benim ol ama
Degilsen git hic durma
Git söyleme tek kelime
Sensizlige hazirim süphe etme
Son bir defa dön bak ve söyle
Nerelere gideyim sen yanimda olmayinca
Gecelerim uzun oluyor
Sabahlarimda sen olmayinca
Ah olaydin yar olaydin
Öpüpte sarsaydin
Ben sana söylemeden
Sen beni hissetmeden
Biz denedik ikimiz
Yoksa bitiyor mu baslarken
Son bir defa dön bak ve söylr
Nerelere gideyim sen yanimda olmayinca
Gecelerim uzun oluyor
Sabahlarimda sen olmayinca
Ah olaydin yar olaydin
Öpüpte sarsaydin
-
Bedenimden daha büyük bir yalan
Söylemedim sana inan
Bütün hepsi yalan olsa bile
Ne fark eder bunca sevgiyle
Son bir defa dön bak ve söyle
Nerelere gideyim sen yanimda olmayinca
Gecelerim uzun oluyor
Sabahlarimda sen olmayinca
Ah olaydin yar olaydin
Öpüpte sarsaydin
Benimsen bir tek benim ol ama
Degilsen git hic durma
Git söyleme tek kelime
Sensizlige hazirim süphe etme
Son bir defa dön bak ve söyle
Nerelere gideyim sen yanimda olmayinca
Gecelerim uzun oluyor
Sabahlarimda sen olmayinca
Ah olaydin yar olaydin
Öpüpte sarsaydin
Ben sana söylemeden
Sen beni hissetmeden
Biz denedik ikimiz
Yoksa bitiyor mu baslarken
Son bir defa dön bak ve söylr
Nerelere gideyim sen yanimda olmayinca
Gecelerim uzun oluyor
Sabahlarimda sen olmayinca
Ah olaydin yar olaydin
Öpüpte sarsaydin
-
Senden aldım yine ilhamı
Yüzünden aldım gözümden gitmiyor aşkım
Bekleme kendini göster
Benden aldın beni bitanem
Götürdün ama uzaktan olmuyor aşkım
Bi haber kendini gönder
Eylülün ortasında ha yak beni yağmur öncesi
Kırmızılar içinde güller kıskanır seni
Ey aşk nihayet
Kalmadı yarama basmayan
Gül yerine diken kokladım
Çal kapıyı gel yar yine
Aşkına nihavent şarkılarla avundum
Sen yerine hüzünle doldum
Öyleki sana vuruldum
Çalsın nihavent
Ellere inat devam et
Öylece dokunup öp beni
Yokluğu acıtan sevgili
Affet...
-
Herkesin derdi kendine büyük
Ama gel gör bu sildi süpürüp
Benim hâlimden var biri yaman
Kerem isminden keramet uman
Gelip gördün hâlimi güzel
Ağlarken yazdım, oldu bi' gazel
Sevdan bir ateş beni yakan
Üzerime çıra koyan
Seni bana bağlayan
Ah sen bile bile beni üzen
Bana güle güle diyen
Sana bağlanmam
Âşığın yolu maşuka uzak
Hem de yollarda bir sürü tuzak
İki çift olsun etmeye kelam
Uzak yerden geldi bu kelam
O sabah huri kumralı görüp
Onun aşkından yalana dönüp
Etmiyor gayrı beş para kerem
Geriye kaldı bir kara kalem
-
Ayrılık günü düştü peşime hüzün
Ve bırakmadı kaç yıl boyu
Boylu boyunca uzandım yanına
Ama bana dönük değildi yüzün
Aldanıp sana bekledim geçen güzü
Ve bırakmadım kaç yıl boyu
Zaman dolunca geldiysem yanına
Sebep sana o gün verdiğim sözüm
Dön diye yalvarırken
Düştü elimden gururum
Son diye dilenirken
Geçti önümden bitanem
Yine dolacaksa gözlerim
Sensiz olsun dilerim
Eritir yaşlar kalbini
Dayanamaz buna yüreğim
Dur yalan yalan söyledim
Yaşanacaksa eğer keder
Bırakma yalnız beni
Ağlayalım beraber
Söylemeliyim gerçeği ağlayalım beraber
-
Sabah uyandım, gözümü açtım
İzini sürdüm, yüzünü gördüm
O da senden rica minnet yar
Akşam olsun tek dileğim
Yak lambayı yol göreyim
En sonunda burdan gideyim
Oldu olacak seni de götüreyim yar
Ne sonbahar ne de kış
Boyuna da cilve pek yakışmış
Ne ilkbahar ne de yaz
E güzel dedik diye etme naz
-
-
Üzerimde sana gelirken giydiğim o pardesü
Büyük cepli, kış rengi
kavun içi çiçeklerle kaplı olsaydı üstü
Yaz koksa n'olurdu sanki
Dışında bir damla yaş özümde yıllarım
Yaşım kadar beklediğim bu anı her yıl bir artı
Başımda bir deli sevda dün gibi hatırlarım
Düşümde istanbul dört bir yanı seninle kaplı
Güzünde gizli güzel yanı bu şehrin sokakları
Saçların gibi sarı bana yakın güzel düşü
Ya da yaşardık bir güzel yazı teninde sıcaklığı
Saçların gibi sarı bana yakın güzel düşü
Üzerimde hala aynı kış rengi o pardesü
Yakışmıyor bana eskisi gibi
Yine sana geliyor olmak isterdim halbuki
Bitiyor yol bu köprüde
Dışında bir damla yaş özümde yıllarım
Yaşım kadar beklediğim bu anı her yıl bir artı
Başımda bir deli sevda dün gibi hatırlarım
Düşümde istanbul dört bir yanı seninle kaplı
Güzünde gizli güzel yanı bu şehrin sokakları
Saçların gibi sarı bana yakın güzel düşü
Ya da yaşardık bir güzel yazı teninde sıcaklığı
Saçların gibi sarı bana yakın güzel düşü
Güzünde gizli güzel yanı bu şehrin sokakları
Saçların gibi sarı bana yakın güzel düşü
Ya da yaşardık bir güzel yazı teninde sıcaklığı
Saçların gibi sarı bana yakın güzel düşü
-
Senelerden 98'in başı
Günlerdense bir Salı sabahı
Bir tek sen noksan
O günün anısından
Bu şarkıya sebep olan ilhamı
Söyle kimden alayım senin yerine
Kimse dökemez ki su eline
Senimi geri alana kadar beni bekle
Tam üç ay sonra ayrılık gelip çattığında
Sana nasıl yalvarmıştım hatırla
Bugün hala karşında
Yaşıyorsam uğrunda
İçimdeki bir parçacık umutla
Söyle kimi koyarım senin yerine
Kimse dökemez ki su eline
Senimi geri alana kadar beni bekle
İzin verin geçeyim
Dedim de yıllara
Olmayınca bıraktım bari onlar geçsin
Yedi yıl değil yetmediki yıllar
Beklemekten ben değil onlar yıldılar
Kimi seveyim senin yerine
Kimse dökemez ki su eline
Senimi geri alana kadar beni bekle.
-
Ne vardı sahi olsa masal
Bir vardın hani bir yoksan
Senden geriye yine bir kelime
Aldım elime kaldım bir kaleme
Yazdım adını
Mine
Aldı bir başka sevda
Beni senden sonunda
Sardı dört bir yanımdan diye
Güldü bahtım sonunda güzeller kollarımda
Bak yalan söyledim yine
Mine
Zamanında yaşadım sanki masal
Samanlık da oldu sanki seyran
Aşkı ne diye sordum bir bilene
Bilge dedi ki Haktan bir hediye
Tutsan elimi yine
Aldı bir başka sevda
Beni senden sonunda
Sardı dört bir yanımdan diye
Güldü bahtım sonunda güzeller kollarımda
Bak yalan söyledim yine
Mine
-
Senden aldım yine ilhamı
Yüzünden aldım gözümden gitmiyor aşkım
Bekleme kendini göster
Benden aldın beni bitanem
Götürdün ama uzaktan olmuyor aşkım
Bi haber kendini gönder
Eylülün ortasında ha yak beni yağmur öncesi
Kırmızılar içinde güller kıskanır seni
Ey aşk nihayet
Kalmadı yarama basmayan
Gül yerine diken kokladım
Çal kapıyı gel yar yine
Aşkına nihavent şarkılarla avundum
Sen yerine hüzünle doldum
Öyleki sana vuruldum
Çalsın nihavent
Ellere inat devam et
Öylece dokunup öp beni
Yokluğu acıtan sevgili
Affet...