Pardesü Şarkı Sözleri
Keremcem Pardesü şarkı sözleri 7/24dinle.com'da! Birçok kişinin aklında yer edinen Keremcem Pardesü şarkı sözleri ve nakaratı dinleyenler tarafından merak ediliyor. Sanatçının hayranları tarafından en çok beğeni alan şarkıları arasında bulunan Pardesü sözlerine buradan ulaşabilirsiniz. Ayrıca dilediğiniz sosyal medya platformundan sözleri paylaşabilirsiniz.
Tüm Şarkıları
-
Üzerimde sana gelirken giydiğim o pardesü
Büyük cepli, kış rengi
kavun içi çiçeklerle kaplı olsaydı üstü
Yaz koksa n'olurdu sanki
Dışında bir damla yaş özümde yıllarım
Yaşım kadar beklediğim bu anı her yıl bir artı
Başımda bir deli sevda dün gibi hatırlarım
Düşümde istanbul dört bir yanı seninle kaplı
Güzünde gizli güzel yanı bu şehrin sokakları
Saçların gibi sarı bana yakın güzel düşü
Ya da yaşardık bir güzel yazı teninde sıcaklığı
Saçların gibi sarı bana yakın güzel düşü
Üzerimde hala aynı kış rengi o pardesü
Yakışmıyor bana eskisi gibi
Yine sana geliyor olmak isterdim halbuki
Bitiyor yol bu köprüde
Dışında bir damla yaş özümde yıllarım
Yaşım kadar beklediğim bu anı her yıl bir artı
Başımda bir deli sevda dün gibi hatırlarım
Düşümde istanbul dört bir yanı seninle kaplı
Güzünde gizli güzel yanı bu şehrin sokakları
Saçların gibi sarı bana yakın güzel düşü
Ya da yaşardık bir güzel yazı teninde sıcaklığı
Saçların gibi sarı bana yakın güzel düşü
Güzünde gizli güzel yanı bu şehrin sokakları
Saçların gibi sarı bana yakın güzel düşü
Ya da yaşardık bir güzel yazı teninde sıcaklığı
Saçların gibi sarı bana yakın güzel düşü