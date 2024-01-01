Üzerimde sana gelirken giydiğim o pardesü Büyük cepli, kış rengi kavun içi çiçeklerle kaplı olsaydı üstü Yaz koksa n'olurdu sanki Dışında bir damla yaş özümde yıllarım Yaşım kadar beklediğim bu anı her yıl bir artı Başımda bir deli sevda dün gibi hatırlarım Düşümde istanbul dört bir yanı seninle kaplı Güzünde gizli güzel yanı bu şehrin sokakları Saçların gibi sarı bana yakın güzel düşü Ya da yaşardık bir güzel yazı teninde sıcaklığı Saçların gibi sarı bana yakın güzel düşü Üzerimde hala aynı kış rengi o pardesü Yakışmıyor bana eskisi gibi Yine sana geliyor olmak isterdim halbuki Bitiyor yol bu köprüde Dışında bir damla yaş özümde yıllarım Yaşım kadar beklediğim bu anı her yıl bir artı Başımda bir deli sevda dün gibi hatırlarım Düşümde istanbul dört bir yanı seninle kaplı Güzünde gizli güzel yanı bu şehrin sokakları Saçların gibi sarı bana yakın güzel düşü Ya da yaşardık bir güzel yazı teninde sıcaklığı Saçların gibi sarı bana yakın güzel düşü Güzünde gizli güzel yanı bu şehrin sokakları Saçların gibi sarı bana yakın güzel düşü Ya da yaşardık bir güzel yazı teninde sıcaklığı Saçların gibi sarı bana yakın güzel düşü