Sen Bilirsin diyorum ki dönsen fena mı olur hani son bıraktığımız yerden başlasak yine aynı tadı verir mi teninden tadarken ben seni baştan çıkartsam yine aynı eskisi gibi güzelim öünde diz çöksem ve seni göklere yükseltsem başımı göğsünde eritsem yüzüne bir tebessüm gelir mi sorarım gülün elindeyken görünce aşkı gözlerimden ve sonunda bir ah etsen yüzüne bir tebessüm gelir mi yine de sen bilirsin mühim değil

Aşk Bitti Aşk bitti, geriye ne kaldı şimdi? Kim suçlu, kim aldattı, ne fark eder? Mühim değil, sözlerin önemi yok Dilediğini al, dilediğini ver, Ne fark eder? Mutlu sayılmam, bundandır ağlamam Aşk bitti, geriye ne kaldı şimdi? Gururum olmasa sana git diyemem, Ama git ne olur Anla ne olur, Seni affedemem Bu defa ihaneti unutmak, unutmak Ağır gelir Dilediğini al, dilediğini ver, Ne fark eder? Kim suçlu, kim aldatmış, Ne fark eder?

Kalenin Fethi Kimbilir benden sonra Kaç kişi girdi hayatına Senden sonra benim olmadı Hiçbiri merhem yarama Senden sonra benim olmadı Hiçbiri merhem yarama Bıraktı sana çalışmayı artık kalemim Baktı fethi mümkün değil kalenin sana dair Bu son çizik bıraktığım Üstüne korkarım Özleyecek seni benim kadar defterim Bu son çizik bıraktığım Üstüne korkarım Özleyecek seni benim kadar defterim Kimbilir benden sonra Kaç kişi girdi hayatına Senden sonra benim olmadı Hiçbiri merhem yarama Senden sonra benim olmadı Hiçbiri merhem yarama Bıraktı sana çalışmayı artık kalemim Baktı fethi mümkün değil kalenin sana dair Bu son çizik bıraktığım Üstüne korkarım Özleyecek seni benim kadar defterim Bu son çizik bıraktığım Üstüne korkarım Özleyecek seni benim kadar defterim Bu son çizik bıraktığım Üstüne korkarım Özleyecek seni benim kadar defterim Bu son çizik bıraktığım Üstüne korkarım Özleyecek seni benim kadar defterim Bu son çizik bıraktığım Üstüne korkarım Özleyecek seni benim kadar defterim Bu son çizik bıraktığım Üstüne korkarım Özleyecek seni benim kadar defterim

Aman Aman Laf dinlemez söz söylenmez aşk bu Alev olur küle döner aşk bu Her seferden geri döner oldum Yol bilirde seni ister oldum Söylenecek sözün varsa kalmasın sende Kaybolmuşum gözlerinde Hele bu tende aman aman Ağlama göz yaşına dayanamam Ağlama zaman geçer olsada gönül Senden geçer mi sandın aman Ağlama göz yaşına dayanamam Söz oldum dudağında Her gün sana yeminler olsun aman aman aman

Bari kendin düştün ellerine ağlama ağlama ne düşündün aşk deyince gönlüm bilmem ama aşk düşer mi yollara kalanlara bir çift sözüm var ama kaşım gözüm gelse bari aklına başım dizim yansa derdim yoluna gir artık kanıma bazen sağıma soluma bakar geçerim geçersem de zor dönerim tanrım elimi kolumu bağlamasan da bir daha ben zor severim

Birlikte Gün batıyor bak yine Sen bir yerlerde ben seninle Dol içime öyle kal Son seferin olsun bu sefer.. Birlikte uyansak güneşi koklasak senle Birlikte ağlasak bir zaman gel zaman gülsek birlikte Birlikte büyüsek yılları küçültsek senle Birlikte yaşasak bir zaman gel zaman ölsek birlikte..

Şikayetim Bundan Ötürü daha sana doyamadım bile diyemeden niye böyle uzakta kaldın bana mı düşer hep böyle ayrılıklar ne kadar oldu seni görmeyi özledim niye böyle uzakta kaldın şikayetim bundan ötürü dokunmuyor hiçbir şey yokluğun kadar seni özledim azar azar çoğaldı bende sensiz akşamlar bir yanım ister geleyim yanına bir yanım der kal yanıbaşımda desem de uzaklardasın şikayetim bundan ötürü...

Emniyet Kemeri (Cenaze) Aşkın acemisi olduğumu Daha ilk gün söylemiştim sana Ramak kaldı sanırken Elime yüzüme bulaştırmama Kaza çoktan yapılmış Ceza kesilmiş Hatta bir de cenaze Doğru kendimde değildim o sırada E varsa aşk sarhoşluğumun promil değeri Geçirin bileğime hakiki çelik kelepçeyi Kadifesine çoktan şarkı yapılmış Onca söylenmiş Hatta bir de cenaze Hüviyetin aslı ve bir fotokopisi "B" sınıfı aşkların hepsini kullanmak için yeterli Bütün kuralları yanlış bildiğini anladığındaysa Geçmiş olsun özür çoktan dilenmiş Kabul edilmemiş Ve tabii ki bir de cenaze Ne emniyet kemeri ne hava yastığı Kalbim çıktı önce ön camdan Düştü sokağa heyecandan Ayağım gaz pedalında Çarptım taş bir duvara Ne emniyet kemeri ne hava yastığı Kalbim çıktı önce ön camdan Düştü sokağa heyecandan

Hesapla Yollar açıktı bu aşk için tam 19 kupa gördük. Koştuk ama hiç yorulmadık oldu bak yine güldük. Ne zaferler kazandık seninle birlikte en sonunda bu kupa gelecek hepimize. Hem kapına göre hemde aşığız. Tam dişine göre taraftarlarız bak bize derler cim-bom aşığı. çal bize bir şampiyonluk şarkısı. Hem kapına göre hemde aşığız. Tam dişine göre taraftarlarız bak bize derler cim-bom aşığı. çal bizim için bir aslan şarkısı. Yollar açıktı bu aşk için tam 19 kupa gördük. Koştuk ama hiç yorulmadık oldu bak yine güldük. Ne zaferler kazandık seninle birlikte en sonunda bu kupa gelecek hepimize. Hem kapına göre hemde aşığız. Tam dişine göre taraftarlarız bak bize derler cim-bom aşığı. çal bize bir şampiyonluk şarkısı. Hem kapına göre hemde aşığız. Tam dişine göre taraftarlarız bak bize derler cim-bom aşığı çal bizim için bir aslan şarkısı.

Dün Ölebilirdim Aman yapma uf olursun Zaman gelir pişman olursun Aman oku zengin ol Para her kapıyı açar dediler sana Dün yolda ölebilirdim Sabah hiç uyanmayabilirdim Geriye yaptığım ne kaldı Geriye yazdığım ne kaldı

Bilmece Sana beni sevme diyemem yanıma aldım tüm aşkları yenik bir oyundan geriye üzgün iskambil kağıtları Bu yüzden sırf bu yüden aşka inancım kalmadı Derken neden yeniden sevemem İşte yine bir bilmece soruya baktım ümitsizce cevabı sen yok hiç şüphem söylemem mümkün değil delilik bu aşk değil

Yeter ki İste Seninle kalmak isterdim yine de gitmek bana iyi gelecekti ama bir daha düşün isterdim al bu son bir şans daha benim tavsiyem sana Güzel bir gün daha varsa atma karlı dağlar ardına baktın uyanmışsın yarından sonra o zaman arama boşuna Yeter ki iste kalbim al verdim içinde bir deli sevda Senin yerinde olsam kal derdim sabrımdan çok emin olma