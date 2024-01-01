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Hayatım bir film şeridi
İçinde bir aşk hikayesi
Mutlu son hayal ederken
Rüyadan uyandım
Kaldım yine ben bir başıma
Duramam artık buralarda
Sen bitti demeden anlamıştım ifadesiz yüzünden
Zaten bitmiş çoktan
Bir tek avuntum var
Eski şarkılar der ya koyarmış sonradan
Bazen beklediğinden fazla acı hissedersen sakın korkma
Bir kum tanesi kadar kalır benimkinin yanında
Bak yaşıyorum hala
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Ağır gitsin biraz zaman, üzülüyorum
Yorgun kuşlar gibi oldum, süzülüyorum
Hesabını kim verecek yüzümdeki çizgilerin
Çığlık çığlığa yıllarım, yoruluyorum
***
Hesabını kim verecek yüzümdeki çizgilerin
Çığlık çığlığa yıllarım, yoruluyorum
***
Beni yıpratma canımın içi, beni ağlatma
Yıllar zaten böyle geçer, bari sen yıkma
Beni yıpratma canımın içi, beni ağlatma
Yıllar zaten böyle geçer, bari sen yıkma
***
Ne can alır ne de canan yük kervanını
Herkes gider aynı yere, sür devranını
***
Yorul kalbim yorul böyle
Mahpustan sürgünden söyle
Gücenmeden geçen güne sor yarınımı
***
Yorul kalbim yorul böyle
Mahpustan sürgünden söyle
Gücenmeden geçen güne sor yarınımı
***
Beni yıpratma canımın içi, beni ağlatma
Yıllar zaten böyle geçer, bari sen yıkma
Beni yıpratma canımın içi, beni ağlatma
Yıllar zaten böyle geçer, bari sen yıkma
-
Bakışların hayalimden gitmiyor ki
O çocuksu hallerini özledim
Seni görmek, seni sevmek tek dileğim
Sensin ilk yangın yüreğimde
Sensin kalp ağrım
***
Yalan değil tadım olmaz sen yoksan
Kalbim susmaz ki dilim konuşmaz duramam
Derinlerde yükseklerde her yerde
Zaman akmaz ki
Dünya dönmez ki uzaksan
***
Gülüm, gönlüm açık yollarına
Çiçeğine, dallarına
Her şey feda olsun sana sen iste gülüm
Dikenine toprağına, gözündeki yaşlarına
Kurban olsun aşkım sana
***
Her halimle her halinin aşığıyım
Biraz anla görerek baksan ne olur
Belalım, zarardayım hem darda
Bari sen vurma yüreğimden
Ayrılma asla
***
Yalan değil tadım olmaz sen yoksan
Kalbim susmaz ki dilim konuşmaz duramam
Derinlerde yükseklerde her yerde
Zaman akmaz ki
Dünya dönmez ki uzaksan
***
Gülüm, gönlüm açık yollarına
Çiçeğine, dallarına
Her şey feda olsun sana sen iste gülüm
Dikenine toprağına, gözündeki yaşlarına
Kurban olsun aşkım sana sen iste gülüm
-
Yalın ayak kapılarda bekledim seni
Sordular da sır vermedim
Sakladım seni
***
Yalın ayak kapılarda bekledim seni
Sordular da sır vermedim
Sakladım seni
***
Dağlar aştım, yollar aştım
Yasaklardan sular içtim
Herkes yardan vazgeç dedi
Vazgeçemedim
***
Dağlar aştım, yollar aştım
Yasaklardan sular içtim
Herkes yardan vazgeç dedi
Vazgeçemedim
***
Oy, rüzgar gülüm, oy
Oy, tenimde ölüm, oy
Oy, rüzgar gülüm, oy
Oy, oy, teninde ölürüm, oy
***
Yalın ayak kapılarda bekledim seni
Sordular da sır vermedim
Sakladım seni
***
Yalın ayak kapılarda bekledim seni
Sordular da sır vermedim
Sakladım seni
***
Dağlar aştım, yollar aştım
Yasaklardan sular içtim
Herkes yardan vazgeç dedi
Vazgeçemedim
***
Dağlar aştım, yollar aştım
Yasaklardan sular içtim
Herkes yardan vazgeç dedi
Vazgeçemedim
***
Oy, rüzgar gülüm, oy
Oy, tenimde ölüm, oy
Oy, rüzgar gülüm, oy
Oy, teninde ölürüm oy
-
Sığındık gizli zamanlara
Tükettik birbirimizi
Korkmuyordum yadırganmaktan
Sefil yalanların bitirdi bizi
***
Hiç sahip olamadım sana
Hiçbir gün güldürmedin beni
Seni seviyorum ama
Mutlu değilim
***
Senden ayrılmayı düşünüyorum
Pusuda bekler acılar
Korkmuyorum yalnız uyanmaktan
Kucaklar beni yeni aşklar
***
Senden ayrılmayı düşünüyorum
Pusuda bekler acılar
Korkmuyorum yalnız uyanmaktan
Kucaklar beni yeni aşklar
***
Sildi yüreğimden gözlerinin verdiği acıyı
Sildi kalbimdeki çırpındıkça kopamayan sancıyı
Yolcuyu, hancıyı, senden sonra kalan o yabancıyı
Tutuldum bir sağanağa
Büyüttüm koynumdaki tomurcuğu, adı sanı başkaydı
Daha dün beş yaşındaydım, kirli bir derenin tam ortasındaydım
***
Hiç sahip olamadım sana
Hiçbir gün güldürmedin beni
Seni seviyorum ama
Mutlu değilim
***
Senden ayrılmayı düşünüyorum
Pusuda bekler acılar
Korkmuyorum yalnız uyanmaktan
Kucaklar beni yeni aşklar
***
Senden ayrılmayı düşünüyorum
Pusuda bekler acılar
Korkmuyorum yalnız uyanmaktan
Kucaklar beni yeni aşklar
-
Kederim uçar gider
Yokluğuna aldırmam
Bulurum bir bahar daha
Güllerimi sana soldurtmam
***
Kederim uçar gider
Yokluğuna aldırmam
Bulurum bir bahar daha
Güllerimi sana soldurtmam
***
Sudan sebeplere inat
Hiçbir zaman ayrılmam
***
Sen beni böyle üz bakalım
Düşünme beni, ez bakalım
Teninde aşkın kıyameti kopsun
Benim yokluğumla gez bakalım
***
Sen beni böyle üz bakalım
Düşünme beni, ez bakalım
Teninde aşkın kıyameti kopsun
Benim yokluğumla gez bakalım
***
Kederim uçar gider
Yokluğuna aldırmam
Bulurum bir bahar daha
Güllerimi sana soldurtmam
***
Kederim uçar gider
Yokluğuna aldırmam
Bulurum bir bahar daha
Güllerimi sana soldurtmam
***
Sudan sebeplere inat
Hiçbir zaman ayrılmam
***
Sen beni böyle üz bakalım
Düşünme beni, ez bakalım
Teninde aşkın kıyameti kopsun
Benim yokluğumla gez bakalım
***
Sen beni böyle üz bakalım
Düşünme beni, ez bakalım
Teninde aşkın kıyameti kopsun
Benim yokluğumla gez bakalım
***
Sen beni böyle üz bakalım
Düşünme beni, ez bakalım
Teninde aşkın kıyameti kopsun
Benim yokluğumla gez bakalım
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