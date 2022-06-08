Toparlanmam Lazım Şarkı Sözleri
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Kerim Araz
Toparlanmam Lazım
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Umudum gecene düşer orada boğulur
Bir çıkış yolu yok malum
Deli gönlüme bu şişelerin sonu hep umut
Yarınım yok yok malum
***
Düşüyorum toparlanmam lazım (ay, ay, ay, ay)
Susmam lazım
Anıları silip unutmam lazım (ay, ay, ay)
Gönlüm değil hiç razı
***
Geçmişi silip bugüne dönmem lazım
Savaşmam lazım
Bana şimdi bir sigara birde sen lazım
Onu yakmam lazım
***
Umudum gecene düşer orada boğulur
Bir çıkış yolu yok malum
Deli gönlüme bu şişelerin sonu hep umut
Yarınım yok yok malum
***
Umudum gecene düşer orada boğulur
Bir çıkış yolu yok malum
Deli gönlüme bu şişelerin sonu hep umut
Yarınım yok yok malum
***
Yapamıyorum, yine söz geçiremiyorum, kendime bak
Alışamıyorum, zindan, evim, odam, hep pişman oluyorum, of
***
Sonu yok, sonu yok, sonu yok
Bu yolun bana hiç sonu yok
Doluyor, doluyor, doluyor
Kurtuluşun adı yok
***
Umudum gecene düşer orada boğulur
Bir çıkış yolu yok malum
Deli gönlüme bu şişelerin sonu hep umut
Yarınım yok yok malum
***
Umudum gecene düşer orada boğulur
Bir çıkış yolu yok malum
Deli gönlüme bu şişelerin sonu hep umut
***
Umudum gecene düşer orada boğulur
Bir çıkış yolu yok malum
Deli gönlüme bu şişelerin sonu hep umut
Yarınım yok yok malum
***
Umudum gecene düşer orada boğulur
Bir çıkış yolu yok malum
Deli gönlüme bu şişelerin sonu hep umut
Yarınım yok yok malum