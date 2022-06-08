Kerim Araz

Umudum gecene düşer orada boğulur Bir çıkış yolu yok malum Deli gönlüme bu şişelerin sonu hep umut Yarınım yok yok malum *** Düşüyorum toparlanmam lazım (ay, ay, ay, ay) Susmam lazım Anıları silip unutmam lazım (ay, ay, ay) Gönlüm değil hiç razı *** Geçmişi silip bugüne dönmem lazım Savaşmam lazım Bana şimdi bir sigara birde sen lazım Onu yakmam lazım *** Umudum gecene düşer orada boğulur Bir çıkış yolu yok malum Deli gönlüme bu şişelerin sonu hep umut Yarınım yok yok malum *** Umudum gecene düşer orada boğulur Bir çıkış yolu yok malum Deli gönlüme bu şişelerin sonu hep umut Yarınım yok yok malum *** Yapamıyorum, yine söz geçiremiyorum, kendime bak Alışamıyorum, zindan, evim, odam, hep pişman oluyorum, of *** Sonu yok, sonu yok, sonu yok Bu yolun bana hiç sonu yok Doluyor, doluyor, doluyor Kurtuluşun adı yok *** Umudum gecene düşer orada boğulur Bir çıkış yolu yok malum Deli gönlüme bu şişelerin sonu hep umut Yarınım yok yok malum *** Umudum gecene düşer orada boğulur Bir çıkış yolu yok malum Deli gönlüme bu şişelerin sonu hep umut *** Umudum gecene düşer orada boğulur Bir çıkış yolu yok malum Deli gönlüme bu şişelerin sonu hep umut Yarınım yok yok malum *** Umudum gecene düşer orada boğulur Bir çıkış yolu yok malum Deli gönlüme bu şişelerin sonu hep umut Yarınım yok yok malum