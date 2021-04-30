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Kerim Öztürk
Kerim Öztürk
Seçkin hocalardan aşr-ı şerifler...
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En Çok Dinlenen Kerim Öztürk Şarkıları
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01
Furkân 71-77, Rûm
(71. ila 77. ayetler)
Kerim Öztürk
07:55
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02
Mü'min Suresi 13-17
(13. ila 17. ayetler)
Kerim Öztürk
05:48
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03
Nisâ Suresi 57-59
(52. ila 59. ayetler)
Kerim Öztürk
06:52
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04
Ra'd Suresi 19-24
(19. ila 24. ayetler)
Kerim Öztürk
07:08
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05
Tevbe Suresi 17-20
(17.ila 20. ayetler)
Kerim Öztürk
07:49
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