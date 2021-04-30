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7/24 Dinle Kerim Öztürk

Kerim Öztürk

Seçkin hocalardan aşr-ı şerifler...

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En Çok Dinlenen Kerim Öztürk Şarkıları

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01

Furkân 71-77, Rûm (71. ila 77. ayetler)

Kerim Öztürk 07:55
02

Mü'min Suresi 13-17 (13. ila 17. ayetler)

Kerim Öztürk 05:48
03

Nisâ Suresi 57-59 (52. ila 59. ayetler)

Kerim Öztürk 06:52
04

Ra'd Suresi 19-24 (19. ila 24. ayetler)

Kerim Öztürk 07:08
05

Tevbe Suresi 17-20 (17.ila 20. ayetler)

Kerim Öztürk 07:49

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