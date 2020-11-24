×
7/24 Dinle
Mobil uygulaması
Uygulamada Aç
Ana Sayfa
Müzik
Podcast
Keşfet
Canlı Radyolar
Kitaplık
Favorilerim
Takip Ettiklerim
Geçmişim
Çalma Listelerim
Bize Ulaşın
Üye Ol
Üye Girişi
Çıkış
DİNLENİYOR...
7/24 Dinle
Kerim Öztürk
Nisâ suresi 122-126
Nisâ suresi 122-126
14 Bölüm | 01:41:02
DİNLE
TAKİP ET
Bölüm
Kaynak
Süre
Paylaş
Daha Fazla
01
Nisâ suresi 122-126
(122. ila 126. ayetler)
Kerim Öztürk
07:13
Çalma Listesine Ekle
Yeni Çalma Listesi Oluştur
Sıraya Ekle
Kaynağa Git
02
Tevbe Suresi 17-20
(17.ila 20. ayetler)
Kerim Öztürk
07:49
Çalma Listesine Ekle
Yeni Çalma Listesi Oluştur
Sıraya Ekle
Kaynağa Git
03
Tâhâ suresi 105-112
(105. ila 112. ayetler)
Kerim Öztürk
08:15
Çalma Listesine Ekle
Yeni Çalma Listesi Oluştur
Sıraya Ekle
Kaynağa Git
04
Tâhâ suresi 13-24
(13. ila 24. ayetler)
Kerim Öztürk
06:27
Çalma Listesine Ekle
Yeni Çalma Listesi Oluştur
Sıraya Ekle
Kaynağa Git
05
Ra'd Suresi 19-24
(19. ila 24. ayetler)
Kerim Öztürk
07:08
Çalma Listesine Ekle
Yeni Çalma Listesi Oluştur
Sıraya Ekle
Kaynağa Git
06
Nisâ Suresi 57-59
(52. ila 59. ayetler)
Kerim Öztürk
06:52
Çalma Listesine Ekle
Yeni Çalma Listesi Oluştur
Sıraya Ekle
Kaynağa Git
07
Nahl Suresi 90-92
(90. ila 92. ayetler)
Kerim Öztürk
06:10
Çalma Listesine Ekle
Yeni Çalma Listesi Oluştur
Sıraya Ekle
Kaynağa Git
08
Mü'min Suresi 13-17
(13. ila 17. ayetler)
Kerim Öztürk
05:48
Çalma Listesine Ekle
Yeni Çalma Listesi Oluştur
Sıraya Ekle
Kaynağa Git
09
Kâf Suresi 16-25
(16. ila 25. ayetler)
Kerim Öztürk
06:22
Çalma Listesine Ekle
Yeni Çalma Listesi Oluştur
Sıraya Ekle
Kaynağa Git
...
KAPAT
**
DAHA FAZLA
BUNLARI DA SEVEBİLİRSİN
Takip Et
Copyright © 2022
724 Dinle
. Tüm Hakları Saklıdır.
Gizlilik Bildirimi
Künye
Veri Politikası
Bize Ulaşın
Favorilerime Ekle
Çalma Listesine Ekle
Yeni Çalma Listesi Oluştur
1
Ses Hızı
1x
2x
1.5x
1x
0.75x
0.5x
1
Ses Hızı
1x
Ses Hızı
2x
1.5x
1x
0.75x
0.5x
Silmek İstediğinize emin misiniz?
Evet
Hayır
Çalma Listesi Oluştur
Fotoğraf Değiştir
Kaydet
Bu çalma listesi boş
Ana Sayfa'ya Git