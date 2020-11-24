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7/24 Dinle Kerim Öztürk Nisâ suresi 122-126
Nisâ suresi 122-126

Nisâ suresi 122-126

14 Bölüm | 01:41:02

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01

Nisâ suresi 122-126 (122. ila 126. ayetler)

Kerim Öztürk 07:13
02

Tevbe Suresi 17-20 (17.ila 20. ayetler)

Kerim Öztürk 07:49
03

Tâhâ suresi 105-112 (105. ila 112. ayetler)

Kerim Öztürk 08:15
04

Tâhâ suresi 13-24 (13. ila 24. ayetler)

Kerim Öztürk 06:27
05

Ra'd Suresi 19-24 (19. ila 24. ayetler)

Kerim Öztürk 07:08
06

Nisâ Suresi 57-59 (52. ila 59. ayetler)

Kerim Öztürk 06:52
07

Nahl Suresi 90-92 (90. ila 92. ayetler)

Kerim Öztürk 06:10
08

Mü'min Suresi 13-17 (13. ila 17. ayetler)

Kerim Öztürk 05:48
09

Kâf Suresi 16-25 (16. ila 25. ayetler)

Kerim Öztürk 06:22

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