Ana Sayfa
Programlar
Yazarlar
Kategoriler
Çalma Listeleri
Canlı Radyolar
Kitaplık
Favorilerim
Takip Ettiklerim
Geçmişim
Çalma Listelerim
Profili Düzenle
Çıkış
Bize Ulaşın
Koyu Mod / Beyaz Mod
Üye Ol
Üye Girişi
Çıkış
7/24 Dinle
Kerim Öztürk
Tevbe suresi
Kerim Öztürk
Kerim Öztürk
Seçkin hocalardan aşr-ı şerifler...
Dinle
Durdur
#
Bölüm
Kaynak
Süre
Favorilerime Ekle
Daha Fazla
01
Tevbe Suresi 17-20
Kerim Öztürk
00:07:49
Çalma Listesine Ekle
Yeni Çalma Listesi
02
Tâhâ suresi 105-112
Kerim Öztürk
00:08:15
Çalma Listesine Ekle
Yeni Çalma Listesi
03
Tâhâ suresi 13-24
Kerim Öztürk
00:06:27
Çalma Listesine Ekle
Yeni Çalma Listesi
04
Ra'd Suresi 19-24
Kerim Öztürk
00:07:08
Çalma Listesine Ekle
Yeni Çalma Listesi
05
Nisâ suresi 122-126
Kerim Öztürk
00:07:13
Çalma Listesine Ekle
Yeni Çalma Listesi
06
Nisâ Suresi 57-59
Kerim Öztürk
00:06:52
Çalma Listesine Ekle
Yeni Çalma Listesi
07
Nahl Suresi 90-92
Kerim Öztürk
00:06:10
Çalma Listesine Ekle
Yeni Çalma Listesi
08
Mü'min Suresi 13-17
Kerim Öztürk
00:05:48
Çalma Listesine Ekle
Yeni Çalma Listesi
09
Kâf Suresi 16-25
Kerim Öztürk
00:06:22
Çalma Listesine Ekle
Yeni Çalma Listesi
10
İsrâ Suresi 1-8
Kerim Öztürk
00:11:09
Çalma Listesine Ekle
Yeni Çalma Listesi
11
Furkân 1-9
Kerim Öztürk
00:08:46
Çalma Listesine Ekle
Yeni Çalma Listesi
12
Furkân 71-77, Rûm
Kerim Öztürk
00:07:55
Çalma Listesine Ekle
Yeni Çalma Listesi
13
Fâtır Suresi 38-41
Kerim Öztürk
00:06:26
Çalma Listesine Ekle
Yeni Çalma Listesi
14
Âl-i İmrân Suresi 102-103
Kerim Öztürk
00:04:42
Çalma Listesine Ekle
Yeni Çalma Listesi
Daha Fazla
Takip Et
Copyright © 2021
724 Dinle
. Tüm Hakları Saklıdır.
Gizlilik Bildirimi
Künye
Veri Politikası
Bize Ulaşın
Favorilerime Ekle
Çalma Listesine Ekle
Yeni Çalma Listesi
Paylaş
Favorilerime Ekle
Çalma Listesine Ekle
Yeni Çalma Listesi
Silmek İstediğinizden Emin misiniz?
Tümünü Temizle
Kapat
Çalma Listesi Oluştur
Görseli Düzenle
Oluştur
Bu çalma listesi boş
Ana Sayfa'ya Git