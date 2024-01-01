Kerim Tekin

-
Saf değilim, ben de bilirim hatunlara kur yapmayı
Acelem yok, sultanıkalbim
Ağır olsam, "Molla" derler
Of, çabuk olsam naz ederler
Kaderimden şüphem olmaz ki
Konağa gitsem olmaz
Alıp kaçırsam olmaz
Ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah
Ada sahillerinde bir güzel dilber
Âlem ona hayran, o bana kurban
Ada sahillerinde bir güzel dilber
Gaytanıma hayran, bakışıma kurban
Saf değilim, ben de bilirim hatunlara kur yapmayı
Acelem yok, sultanıkalbim
Ağır olsam, "Molla" derler
Of, çabuk olsam naz ederler
Kaderimden şüphem olmaz ki
Konağa gitsem olmaz
Alıp kaçırsam olmaz
Ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah
Ada sahillerinde bir güzel dilber
Âlem ona hayran, o bana kurban
Ada sahillerinde bir güzel dilber
Gaytanıma hayran, bakışıma kurban
Ada sahillerinde bir güzel dilber
Âlem ona hayran, o bana kurban
Ada sahillerinde bir güzel dilber
Gaytanıma hayran, bakışıma kurban
Konağa gitsem olmaz
Alıp kaçırsam olmaz
Ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah
Ada sahillerinde bir güzel dilber
Âlem ona hayran, o bana kurban
Ada sahillerinde bir güzel dilber
Gaytanıma hayran, bakışıma kurban
Ada sahillerinde bir güzel dilber
Âlem ona hayran, o bana kurban
Ada sahillerinde bir güzel dilber
Gaytanıma hayran, bakışıma kurban
-
Çoban oldum gidiyorum
Yapayalnız bu diyardan
Kırbacını vurma yüzüme
Düşürür halim zor aah
Düşürür halim zor aah
***
Kar’ın oldum eriyorum
Güneş olma yamacımda
lrmağın olurum senin
Sularım önünde durma
***
Yolum uzun
Gör güzelim
Vakit doldu ben gideyim
Küçük yaşta ağlar oldum
Fırtınamsın benim
Sen estikçe ben titrerim
***
Çoban oldum gidiyorum
Yapayalnız bu diyardan
Kırbacını vurma yüzüme
Düşürür halim zor ah
Düşürür halim zor ah
***
Karın oldum eriyorum
Güneş olma yamacımda
lrmağın olurum senin
Sularım önünde durma
***
Yolum uzun gör güzelim
Vakit doldu ben gideyim
Küçük yaşta ağlar oldum
Fırtınamsın benim
Sen estikçe ben titrerim
***
Yolum uzun gör güzelim
Vakit doldu ben gideyim
Küçük yaşta ağlar oldum
Fırtınamsın benim
Sen estikçe ben titrerim
-
Kurtarın beni
Tutun elimden düşmeden
Kollayın beni
Korkar oldum ben her şeyden
***
Unutmam seni
Çok acı verdin giderken
Hâlâ çok yeni
Yarası saklı derinde
***
Yok mu bunun ilacı, ah?
Yok mu bunun ilacı, ah?
Yok mu bunun ilacı, ah?
Yok mu bunun ilacı, ah?
***
Kurtarın beni
Tutun elimden düşmeden
Kollayın beni
Korkar oldum ben her şeyden
***
Unutmam seni
Çok acı verdin giderken
Hâlâ çok yeni
Yarası saklı derinde
***
Yok mu bunun ilacı, ah?
Yok mu bunun ilacı, ah?
Yok mu bunun ilacı, ah?
Yok mu bunun ilacı, ah?
-
Bana yol ver
Bana iyi bak
Son vedadır
***
Sana son kez
Sana bir söz
Son defadır
***
Bana yol ver
Bana iyi bak
Son vedadır
***
Sana son kez
Sana bir söz
Son defadır
***
Bırak aksın sel sular
Can evimden vurdular
Bana kalsın dar duvar
Ezilir elbet can çıkar
***
Bana yol ver
Bana iyi bak
Son vedadır
***
Sana son kez
Sana bir söz
Son defadır
***
Bırak aksın sel sular
Can evimden vurdular
Bana kalsın dar duvar
Ezilir elbet can çıkar
***
Bırak aksın sel sular
Can evimden vurdular
Bana kalsın dar duvar
Ezilir elbet can çıkar
-
Son kez, gölgemden, gölgen koptu
Hem de çok derinden
Dertliyim, sesin yok, tenin yok
Sessizlik son kez
***
Tüm o sevgilerimi geri ver, bırak
Yoruldum çok, yolun açık olsun
Kimse geri dönmez
***
Son kez, gölgemden, gölgen koptu
Hem de çok derinden
Dertliyim, sesin yok, tenin yok
Sessizlik son kez
***
Her şey biter
Sen mi kaldın bir yalnız?
Her şey diner
Yeter ki sen zamanı ver
***
Tüm o sevgilerimi geri ver, bırak
Yoruldum çok, yolun açık olsun
Kimse geri dönmez
***
Her şey biter
Sen mi kaldın bir yalnız?
Her şey diner
Yeter ki sen zamanı ver
***
Her şey biter
Sen mi kaldın bir yalnız?
Her şey diner
Yeter ki sen zamanı ver
***
This is the nightmare
This is the nightmare
This is the nightmare
This is the nightmare
This is the nightmare
This is the nightmare
-
Yolum uzun
Ömrüm kısa
Ben vurgunum
Bir cımbıza
***
Üç gün geçti
Göremedim
Arıyorum
Yana yana
***
Yok kimse bilmiyor
Kimse
***
Dur durak bilmez ah bu gönül
Sürünerek bak geçti bir ömür
Suçlu olan bensem söyle bileyim
Tut elimi yanına geleyim
***
Dur durak bilmez ah bu gönül
Sürünerek bak geçti bir ömür
Suçlu olan bensem söyle bileyim
Tut elimi yanına geleyim
***
Ne haldeyim
Bilmiyorsun
Viraneyim
Görmüyorsun
***
Kederdeysem
İçiyorsam
Sebep sensin
Biliyorsun
***
Yok kimse görmüyor
Niye
***
Dur durak bilmez ah bu gönül
Sürünerek bak geçti bir ömür
Suçlu olan bensem söyle bileyim
Tut elimi yanına geleyim
***
Dur durak bilmez ah bu gönül
Sürünerek bak geçti bir ömür
Suçlu olan bensem söyle bileyim
Tut elimi yanına geleyim
-
Eller aldı gözlerimi
Görmez oldum yüzlerini
Kim sorduysa duymam dedim
Susar gönlüm, gör güzelim
***
Yok, kimse görmesin yüzümü
Yok, kimse duymaz sesimi
***
Eller aldı gözlerimi
Görmez oldum yüzlerini
Kim sorduysa duymam dedim
Susar gönlüm, gör güzelim
***
Yok, kimse görmesin yüzümü
Yok, kimse duymaz sesimi
***
Eller aldı yüreğimi bilmez oldum gerçeğimi
Kim bulduysa yokum dedim
Bundan sonra gör böyleyim
***
Yok, kimse görmesin yüzümü
Yok, kimse duymaz sesimi
***
Yok kimseler
Kimse duymasın beni
Sensiz yalnızlığımda
Bir of çeksem de
Yine olmaz
İnat ettim sensiz yalnızlığım, ah
-
İçimden bir ses
Uyanma, diyor ah
Başlayan her şey
Şimdi bitiyor ah
***
İçimden bir ses
Uyanma diyor ah
Başlayan her şey
Şimdi bitiyor ah
***
Susamış dilim
Bir damla su verdin ah
Seven sen olunca
Uyanmak istedim ah
-
-
Ah çeker bu yürek ah canım
Sen bilmezsen kim bilir
Zor zamanlar gördüm ah canım
Söyleyemem dert benimdir
***
Su gibidir berraktır bu gönül
Kana kana iç iyi gelir
Kor alevler yaktı bu gönül
Söndürmeye kim gelir
***
Ateşini gördüm yandım yanında kor ettim
Yalanını bildim bak en sonunda öğrendim
Ateşini gördüm yandım yanında kor ettim
Yalanını bildim bak en sonunda öğrendim
***
Çok sevmeyi isterdim ah canım
Yol vermedin ben neyleyim
Tuz basmadan yarama ah canım
Görünmeden ben gideyim
***
Ateşini gördüm yandım yanında kor ettim
Yalanını bildim bak en sonunda öğrendim
Ateşini gördüm yandım yanında kor ettim
Yalanını bildim bak en sonunda öğrendim
-
Kim bilir nerde kirlendi
Kim bilir nerde fişlendi
Gözün tam açık olsa da
Her gün bir damlan pislendi
***
İnan senin için sözlerim
Dinlemek istersen bak beklerim
Önemsiz değil kimse hayatta
Bugünü yarını bil isterim
***
Gör hangimiz tam masumuz
İmkanı bile yok
Söyleme tertemiz olduğunu bana
Gör hangimiz tam masumuz
İmkanı bile yok
Söyleme tertemiz olduğunu bana
***
Kim bilir nerde kirlendi
Kim bilir nerde fişlendi
Gözün tam açık olsa da
Her gün bir damlan pislendi
***
İnan senin için sözlerim
Dinlemek istersen bak beklerim
Önemsiz değil kimse hayatta
Bugünü yarını bil isterim
***
Gör hangimiz tam masumuz
İmkanı bile yok
Söyleme tertemiz olduğunu bana
Gör hangimiz tam masumuz
İmkanı bile yok
Söyleme tertemiz olduğunu bana
-
Ağır ağır ölür beden
Arama yoktur neden
Bulursun kendiliğinden
Bir yol
***
Keşke dinlesen beni
Kimler üzdüyse seni
Unut geçmişi geriyi
Sen ol
***
Çok zaman
Geçti üstünden
***
Çok zaman
Geçti üstünden
***
Ağır ağır ölür beden
Arama yoktur neden
Bulursun kendiliğinden
Bir yol
***
Keşke dinlesen beni
Kimler üzdüyse seni
Unut geçmişi geriyi
Sen ol
***
Çok zaman
Geçti üstünden
***
Çok zaman
Geçti üstünden
***
Çok zaman
Geçti üstünden
***
Çok zaman
Geçti üstünden