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7/24 Dinle Kara Gözlüm

Kara Gözlüm Şarkı Sözleri

Kerim Tekin Kara Gözlüm şarkı sözleri 7/24dinle.com'da! Birçok kişinin aklında yer edinen Kerim Tekin Kara Gözlüm şarkı sözleri ve nakaratı dinleyenler tarafından merak ediliyor. Sanatçının hayranları tarafından en çok beğeni alan şarkıları arasında bulunan Kara Gözlüm sözlerine buradan ulaşabilirsiniz. Ayrıca dilediğiniz sosyal medya platformundan sözleri paylaşabilirsiniz.
Kerim Tekin

Kerim Tekin

Kara Gözlüm

  • Bana Bir Zevce Lazım

  • Cici Baba

  • Senelerce

  • Kara Gözlüm

  • Yine Beni Sev

  • Çapkın Yaz

  • Sözüm Yemindir

  • Sensiz Olmaz

  • Bir Ölüm Var

  • Unutamadın

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