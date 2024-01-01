Kerim Tekin

Bana Bir Zevce Lazım Tedirginim günlerden Az zamanım kaldı ah Bilmessin ne boşlukta Hoşluktayım ben Derbeder şu hayatım Gitti tüm sevdiklerim Şudur ancak niyazım Bana bir zevce lazım Derbeder şu hayatım Gitti tüm sevdiklerim Şudur ancak niyazım Bana bir zevce lazım Saçı kına, gözü ela Öldürür beni inan Sözüm ona, yalnız ona Nöbete dururum başında Saçı kına, gözü ela Öldürür beni inan Sözüm ona, yalnız ona Nöbete dururum başında Tedirginim günlerden Az zamanım kaldı ah Bilmessin ne boşlukta Hoşluktayım ben Derbeder şu hayatım Gitti tüm sevdiklerim Şudur ancak niyazım Bana bir zevce lazım Derbeder şu hayatım Gitti tüm sevdiklerim Şudur ancak niyazım Bana bir zevce lazım Saçı kına, gözü ela Öldürür beni inan Sözüm ona, yalnız ona Nöbete dururum başında Saçı kına, gözü ela Öldürür beni inan Sözüm ona, yalnız ona Nöbete dururum başında

Cici Baba istedim ama vermedi ki baban dengi dengine vurur dedi bana yıkıldı dünyam kader mi bu ceza şimdi gel de sen ağlama ele güne ne derim? benim kızımsın, biliyor bunu bütün mahalle kendini bana sakladın oysa değmezmişsin doğuranlara yıllarca düğünün hayalini hep kurduk aslında boşuna yıllar yılı zor durduk pencereni aç perdeyi arala geleceğim rüyalarına sevişeceğiz sabahlara kadar sırf inat senin cici babana istedim ama vermedi ki baban dengi dengine vurur dedi bana yıkıldı dünyam kader mi bu ceza şimdi gel de sen ağlama ele güne ne derim? benim kızımsın, biliyor bunu bütün mahalle kendini bana sakladın oysa değmezmişsin doğuranlara sadece sen ve ben düğüm olacağız meşk ile sessizce çığlıklar atacağız birlikte pencereni aç perdeyi arala geleceğim rüyalarına sevişeceğiz sabahlara kadar sırf inat senin cici babana

Senelerce Ah delilik bu aşk delilik Sanki ne diye peşine takıldım senin Ah ne diye bilmem ne diye Bekler dururum sanki farkındamısın sevdiğimin Geceler geçer değişir mevsim Kaderim aynı yine sensizim Niye görmezsin aşığım sana Canımı koydum yoluna Senelerce seni sevdim senin haberin yok Senelerce ne hayaller kurdum sonu yok Kaderimde kara sevda varmış naparsın Senelerce ne dualar ettim yolu yok Ah delilik bu aşk delilik Sanki ne diye peşine takıldım senin Ah ne diye bilmem ne diye Bekler dururum sanki farkındamısın sevdiğimin Geceler geçer değişir mevsim Kaderim aynı yine sensizim Niye görmezsin aşığım sana Canımı koydum yoluna Senelerce seni sevdim senin haberin yok Senelerce ne hayaller kurdum sonu yok Kaderimde kara sevda varmış naparsın Senelerce ne dualar ettim yolu yok Senelerce seni sevdim senin haberin yok Senelerce ne hayaller kurdum sonu yok Kaderimde kara sevda varmış naparsın Senelerce ne dualar ettim yolu yok Senelerce seni sevdim senin haberin yok

Kara Gözlüm Yar gidiyor soğuk gecede Yüreği ihanette yüreğime Ah duvarlar benim sırdaşım Aman vermiyor hasret bedenime Dur dinle Karagözlüm gitme Yapma bana küsme Özlüyorum deli gibi muhtacım Sevgine Son bulsun ah derin ayrılık Tükensin acılarım geldiğinde Ah sokaklar benim yoldaşım Kahrolsun umutsuzluk Dön gönlüme Dur dinle Karagözlüm gitme Yapma bana küsme Özlüyorum deli gibi muhtacım Sevgine

Yine Beni Sev O günden beri iki düşman gibiyiz Ne bir iz, ne bir haber, ne bir umut var Sen bensiz, ben sensiz iki pişman gibiyiz Yakışmıyor bize uzaklar O günden beri iki düşman gibiyiz Ne bir iz, ne bir haber, ne bir umut var Sen bensiz, ben sensiz iki pişman gibiyiz Yakışmıyor bize uzaklar Deniz dalgasız olmaz Gönül sevdasız olmaz Sevgiliden çok ne var Böyle sevda bulunmaz Yine beni sev eskisi gibi Al beni, götür uzaklara Yine yüreğim deli gibi İsyan ettim yasaklara Yine beni sev eskisi gibi Al beni, götür uzaklara Yine yüreğim deli gibi İsyan ettim yasaklara Yine beni sev O günden beri iki düşman gibiyiz Ne bir iz, ne bir haber, ne bir umut var Sen bensiz, ben sensiz iki pişman gibiyiz Yakışmıyor bize uzaklar Deniz dalgasız olmaz Gönül sevdasız olmaz Sevgiliden çok ne var Böyle sevda bulunmaz Yine beni sev eskisi gibi Al beni, götür uzaklara Yine yüreğim deli gibi İsyan ettim yasaklara Yine beni sev eskisi gibi Al beni, götür uzaklara Yine yüreğim deli gibi İsyan ettim yasaklara Yine beni sev eskisi gibi Al beni, götür uzaklara Yine yüreğim deli gibi İsyan ettim yasaklara Yine beni sev eskisi gibi Al beni, götür uzaklara Yine yüreğim deli gibi İsyan ettim yasaklara Yine beni sev Yine beni sev Yine beni sev

Çapkın Yaz Donuk bakar oldu gözler Sözler sevimsizleşti Hüzün doluydu kalbim Anladım bu aşk da bitti Buruk vedalaşmalar Vardı hep sende artık Belki de tanışmamız O ateş söndü artık Kalbimin son feryadı Ağlar yarimi ister Bu çapkın yazın nazı Seni benden kopardı Gönül değil sabırlı Ne cezaymış yılmadı

Sözüm Yemindir Hani ilk kez seni gördüm o gece burada Sana ilk kez dokunurken anladım aşığım Hani ilk kez bana güldün o gece burada Deli oldum seni her gün düşünüp ağladım Kolay kolay aşkın lafını edemem inan bana Kolay kolay seni seviyorum demem inan bana Günahlarıyla sevaplarıyla bu can senindir Sana yürekten sevdim diyorsam sözüm yemindir Yeterki sen de bana gönül ver bu can senindir Sana yürekten sevdim diyorsam sözüm yemindir Günahlarıyla sevaplarıyla bu can senindir Sana yürekten sevdim diyorsam sözüm yemindir Hani ilk kez seni gördüm o gece burada Sana ilk kez dokunurken anladım aşığım Hani ilk kez bana güldün o gece burada Deli oldum seni her gün düşünüp ağladım Kolay kolay aşkın lafını edemem inan bana Kolay kolay seni seviyorum demem inan bana Günahlarıyla sevaplarıyla bu can senindir Sana yürekten sevdim diyorsam sözüm yemindir Yeterki sen de bana gönül ver bu can senindir Sana yürekten sevdim diyorsam sözüm yemindir Günahlarıyla sevaplarıyla bu can senindir Sana yürekten sevdim diyorsam sözüm yemindir Yeterki sen de bana gönül ver bu can senindir Sana yürekten sevdim diyorsam sözüm yemindir

Sensiz Olmaz Silmeli hataları Unutmalı bütün yalanlarını Şimdi sıra bende Onuruma yenilseydim Sana kızıp çocukluk yapsaydım Dönüşüm imkansızdı Kanadımı kırdın unuttun Sevemez olmuşum başkasını Gülen yok ki sen gibi Sensiz olmaz, çaresizim, anladım şimdi Mecbur gibiyim Seni özler bedenim Affettim bebeğim Gel yanıma

Bir Ölüm Var Dualarım gerçek olmuyor Allahım Al içimden bu hasreti Al da kurtar beni Karanlığım sabah olmuyor Allahım Al içimden bu sevgiyi Al da kurtar beni Unutulacak bir dert değil bu Tarifi olan bir acı değil Unutulacak bir düş değil bu Sözlere sığan bir keder değil Bir ölüm var bu kadar zor Bir ölüm böyle amansız Kimse bilmez nasıl sevdim Nasıl kaybettim zamansız Bir ölüm var bu kadar zor Bir ölüm böyle amansız Ne olurdu ne olurdu Gitmeseydin apansız Dualarım gerçek olmuyor Allahım Al içimden bu hasreti Al da kurtar beni Karanlığım sabah olmuyor Allahım Al içimden bu sevgiyi Al da kurtar beni Unutulacak bir dert değil bu Tarifi olan bir acı değil Unutulacak bir düş değil bu Sözlere sığan bir keder değil Bir ölüm var bu kadar zor Bir ölüm böyle amansız Kimse bilmez nasıl sevdim Nasıl kaybettim zamansız Bir ölüm var bu kadar zor Bir ölüm böyle amansız Ne olurdu ne olurdu Gitmeseydin apansız Bir ölüm var bu kadar zor Bir ölüm böyle amansız Kimse bilmez nasıl sevdim Nasıl kaybettim zamansız Bir ölüm var bu kadar zor Bir ölüm böyle amansız Ne olurdu ne olurdu Gitmeseydin apansız Bir ölüm var bu kadar zor Bir ölüm böyle amansız Ne olurdu ne olurdu Gitmeseydin apansız