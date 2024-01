Kerim Tekin

Dilber Yine aşk beni vurdu, yağdı yıldırımlar Yine aşk güneşi yaktı, yaktı eyvah Yine heryerimi sardı ihtiraslar Can evimde tarifsiz korkular var Bir söze bir göze tav oldum, yandım Bir kere bir dene ziyan olmazsın Bu gece mumları yaksana Gel bana yemin olsana Kuş gibi bu yürek nasıl dayanır sana Dilber, gözünü sevdiğim dilber Biri kim dize geldiğim esmer Dilber, bana yemin et, söz ver Yaban gülüm tez gel isyanda her yer, hadi yeter. Yine aşk beni vurdu, yağdı yıldırımlar Yine aşk güneşi yaktı yaktı eyvah Yine heryerimi sardı ihtiraslar Can evimde tarifsiz korkular var. Bir söze bir göze tav oldum, yandım Bir kere bir dene ziyan olmazsın Bu gece mumları yaksana Gel bana yemin olsana Kuş gibi bu yürek nasıl dayanır sana Dilber, gözünü sevdiğim dilber Biri kim dize geldiğim esmer Dilber, bana yemin et, söz ver Yaban gülüm tez gel isyanda her yer, hadi yeter.

Motor Boşuna beklemişim bir gün döner diye Kendimi yalnız ona delice saklamışım Bugünden hiç tezi yok başımı alıp Anıları yırtıp atıp yeni sayfa açacağım Bıktım artık hain gel gitlerden sahte sevişlerden İçim güneş açsın bundan böyle yine bana gün doğsun Bırak biraz heyecan olsun (Kokuları sürüp) kendime gelirim (Kotumu çekip) bir kadeh atarım (Motora binip) anasını satarım bu dünyanın ben (Kokuları sürüp) kendime gelirim (Kotumu çekip) bir kadeh atarım (Motora binip) anasını satarım bu dünyanın ben Boşuna beklemişim bir gün döner diye Kendimi yalnız ona delice saklamışım Bugünden hiç tezi yok başımı alıp Anıları yırtıp atıp yeni sayfa açacağım Bıktım artık hain gel gitlerden sahte sevişlerden İçim güneş açsın bundan böyle yine bana gün doğsun Bırak biraz heyecan olsun (Kokuları sürüp) kendime gelirim (Kotumu çekip) bir kadeh atarım (Motora binip) anasını satarım bu dünyanın ben (Kokuları sürüp) kendime gelirim (Kotumu çekip) bir kadeh atarım (Motora binip) anasını satarım bu dünyanın ben (Kokuları sürüp) kendime gelirim (Kotumu çekip) bir kadeh atarım (Motora binip) anasını satarım bu dünyanın ben (Kokuları sürüp) (Kotumu çekip) (Motora binip) (Kokuları sürüp) kendime gelirim (Kotumu çekip) bir kadeh atarım (Motora binip) anasını satarım bu dünyanın ben (Kokuları sürüp) kendime gelirim (Kotumu çekip) bir kadeh atarım (Motora binip) anasını satarım bu dünyanın ben (Kokuları sürüp) kendime gelirim (Kotumu çekip) bir kadeh atarım (Motora binip) anasını satarım bu dünyanın ben (Kokuları sürüp) (Kotumu çekip)

Kız Bana Değer mi O gözlere takılıp kala kaldım İşleri oluruna bırak sende Gençliğim hatrına az mı çektim Yanlışın ucunda durdum ben Geldim inan sev beni her an Buna dayanamam aşklar yalan Benimki çok yalan Kendimi kimseye anlatamam off Bu mu aşk bu mu gelip geçer mi Şuna bir bak sor beni üzer mi Benim hatırım kendime geçmez Dayanamazsın kız bana değer mi

Kar Beyaz Hasret vuruyor gecenin koynunda, Anılar vuruyor gözyaşlarıma Çılgın bulutlar dönüyor başımda Uykusuz geceler kapımda Yıkılsa dünya, kıyamet kopsa Yine de vazgeçmem, ölürüm derdimden [Nakarat] Kar beyazdır ölüm ellerinden, gülüm Yine yoksun diye düşmanım her güne Dursun dünya, dönmesin sensiz Yaşatmasın Allah’ım sensiz

Vay O Zaman Gitmek çözüm olmuyor Bu aşk başa bela Dert sevişmekle bitmiyor Gerçekler acı olsa Aşkın çok farklıydı sandım Ve sana bir başka yandım Üzdün günlerce çok üzdün Payıma düşen dersimi aldım Kaçarım ben buralara sığmam Taşarım yar ben sana yağamam Gün olurum ben yine sana doğmam Vay o zaman Kaçarım ben buralara sığmam Taşarım yar ben sana yağamam Gün olurum ben yine sana doğmam Vay o zaman Gitmek çözüm olmuyor Bu aşk ah başa bela Dert sevişmekle bitmiyor Gerçekler acı olsa Aşkın çok farklıydı sandım Ve sana bir başka yandım Üzdün günlerce çok üzdün Payıma düşen dersimi aldım Kaçarım ben buralara sığmam Taşarım yar ben sana yağamam Gün olurum ben yine sana doğmam Vay o zaman Kaçarım ben buralara sığmam Taşarım yar ben sana yağamam Gün olurum ben yine sana doğmam Vay o zaman Kaçarım ben buralara sığmam Taşarım yar ben sana yağamam Gün olurum ben yine sana doğmam Vay o zaman Ben buralara sığmam Yar ben sana yağamam Ben yine sana doğmam Vay o zaman Kaçarım ben buralara sığmam Taşarım yar ben sana yağamam Gün olurum ben yine sana doğmam Vay o zaman

Dudağı Şekerlim Gel benim ol yaramaz kedim Amadeyim sana cilvelim Geceler uzundur güzelim sevişelim hadi Gel tadını çıkar ballar akıyor Yine aşka gelince gece Beni ele veriyor yüzümden akıyor Seni öpeceğim ben Dudağı şekerlim Seni gidi zillim Gözleri sürmelim Sözüne kandığım Aşkına taptığım Tenine yandığım yar Dudağı şekerlim Seni gidi zillim Gözleri sürmelim Sözüne kandığım Aşkına taptığım Tenine yandığım yar Gel benim ol yaramaz kedim Amadeyim sana cilvelim Geceler uzundur güzelim sevişelim hadi Gel tadını çıkar ballar akıyor Yine aşka gelince gece Beni ele veriyor yüzümden akıyor Seni öpeceğim ben Dudağı şekerlim Seni gidi zillim Gözleri sürmelim Sözüne kandığım Aşkına taptığım Tenine yandığım yar Dudağı şekerlim Seni gidi zillim Gözleri sürmelim Sözüne kandığım Aşkına taptığım Tenine yandığım yar Dudağı şekerlim Seni gidi zillim Gözleri sürmelim Sözüne kandığım Aşkına taptığım Tenine yandığım yar Dudağı şekerlim Seni gidi zillim Gözleri sürmelim Sözüne kandığım Aşkına taptığım Tenine yandığım yar

Ada Sahilleri Saf değilim, ben de bilirim hatunlara kur yapmayı Acelem yok, sultanıkalbim Ağır olsam, "Molla" derler Of, çabuk olsam naz ederler Kaderimden şüphem olmaz ki Konağa gitsem olmaz Alıp kaçırsam olmaz Ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah Ada sahillerinde bir güzel dilber Âlem ona hayran, o bana kurban Ada sahillerinde bir güzel dilber Gaytanıma hayran, bakışıma kurban Saf değilim, ben de bilirim hatunlara kur yapmayı Acelem yok, sultanıkalbim Ağır olsam, "Molla" derler Of, çabuk olsam naz ederler Kaderimden şüphem olmaz ki Konağa gitsem olmaz Alıp kaçırsam olmaz Ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah Ada sahillerinde bir güzel dilber Âlem ona hayran, o bana kurban Ada sahillerinde bir güzel dilber Gaytanıma hayran, bakışıma kurban Ada sahillerinde bir güzel dilber Âlem ona hayran, o bana kurban Ada sahillerinde bir güzel dilber Gaytanıma hayran, bakışıma kurban Konağa gitsem olmaz Alıp kaçırsam olmaz Ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah Ada sahillerinde bir güzel dilber Âlem ona hayran, o bana kurban Ada sahillerinde bir güzel dilber Gaytanıma hayran, bakışıma kurban Ada sahillerinde bir güzel dilber Âlem ona hayran, o bana kurban Ada sahillerinde bir güzel dilber Gaytanıma hayran, bakışıma kurban

Haykırsam Dünyaya Bu haince veda niye Çok sevmiştim ölesiye Ateşlerinde hicranım Yandım kavruldum Hüzünun denizinde Kaybolup gittim ya Tuzakta aşkın bana Kandım kahroldum Canımın baharında Yok olup bittim ya Bu gidişi aklım almadı Yüreğim yine yarım kaldı Ateşlerinde hicranım Yandım kavruldum Hüzünun denizinde Kaybolup gittim ya Tuzakta aşkın bana Kandım kahroldum Canımın baharında Yok olup bittim ya Haykırsam dünyaya Aşkımı bir solukta Sende mi çekip gittin? Bunu ben hak etmedim Hani sensiz bir hiçim demiştin ya Sende mi çekip gittin? Bunu ben hak etmedim Hani sensiz bir hiçim demiştin ya Bu haince veda niye Çok sevmiştim ölesiye Ateşlerinde hicranım Yandım kavruldum Hüzünun denizinde Kaybolup gittim ya Tuzakta aşkın bana Kandım kahroldum Canımın baharında Canımdan oldum ya Haykırsam dünyaya Aşkımı bir solukta Sende mi çekip gittin? Bunu ben hak etmedim Hani sensiz bir hiçim demiştin ya Haykırsam dünyaya Aşkımı bir solukta Sende mi çekip gittin? Bunu ben hak etmedim Hani sensiz bir hiçim demiştin ya Sende mi çekip gittin? Bunu ben hak etmedim Hani sensiz bir hiçim demiştin ya

Akşamlar Akşamlar akşamlar gelmeyin üstüme Güneş doğsun artık vurgunum ölesiye Yalan mıydı gönül sözün Bu kadar kolaymıydı Karşımda duran deli divane yüzün Karsında duran devasız gönlüm Beni benden alan canıma can katan Bu can sana kurban dayanamam Yanıyor yüreğim sığmıyor bedenim Beyhude geceler soluyor güllerim Beni benden alan canıma can katan Bu can sana kurban dayanamam Ömür gelip geçiyor hasret kapımda Zamansız sevda değil damarlarımda Yaram derin çaresizim son akşamımda Bahtsızım devasızım sormayın bana

Buğulu Gözlüm Göz görür ah can bu çeker Kor ateşler yanar içimde Anla niye bu cilve bu naz Sana meylim her biçimde Hele bir gözden uzakta kalalım Anasız babasız kardeş olalım Uyuyamam kederimden Uğradım bin türlü derde Hasetinden çatlasın eller Susmasın yakılası diller Kocayalım bir yastıkta buğulu gözlüm Gerdanında çifte benler Kokun lale gülmüdür Telli babaya adaklar adadım Deli gönlüm hür müdür Hele bir gözden uzakta kalalım Anasız babasız kardeş olalım Uyuyamam kederimden Uğradım bin türlü derde Hasetinden çatlasın eller Susmasın yakılası diller Kocayalım bir yastıkta buğulu gözlüm Salınalım ortalıkta buğulu gözlüm Buğulu gözlüm