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Kerim Tekin
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01
Dilber
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Söz yazarı:
Şehrazat
Besteci:
Şehrazat - Kerem Tekin
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02
Vay O Zaman
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Şarkının Kimliği
Söz yazarı:
Şehrazat
Besteci:
Ozan Doğulu
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03
Ada Sahilleri
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Şarkının Kimliği
Söz yazarı:
Kenan Doğulu
Besteci:
Ozan Doğulu
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04
Haykırsam Dünyaya
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Söz yazarı:
Cenk Bütünley
Besteci:
Yusuf Bütünley
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05
Kar Beyaz
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Şarkının Kimliği
Söz yazarı:
Tayfun Duygulu
Besteci:
Duygulu
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