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7/24 Dinle Bir Bakmışsın

Bir Bakmışsın Şarkı Sözleri

Kerim Tekin Bir Bakmışsın şarkı sözleri 7/24dinle.com'da! Birçok kişinin aklında yer edinen Kerim Tekin Bir Bakmışsın şarkı sözleri ve nakaratı dinleyenler tarafından merak ediliyor. Sanatçının hayranları tarafından en çok beğeni alan şarkıları arasında bulunan Bir Bakmışsın sözlerine buradan ulaşabilirsiniz. Ayrıca dilediğiniz sosyal medya platformundan sözleri paylaşabilirsiniz.
Kerim Tekin

Kerim Tekin

Bir Bakmışsın

  • Dön Gel

  • Aşk Ne Demek

  • Ben Bilmem

  • Bir Bakmışsın

  • İstanbul Benden Büyük

  • Keşke

  • Küçücüğüm

  • Eyvahlar Olsun

  • Yağmur

  • Seviyorum

  • Üzülme

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