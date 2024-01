Kerim Tekin

Şakası yok ben bu aşka alıştım Oyunlarınla sana çok inandım Seni gidi çok bilmiş serseri Unutmuşsun sevmeyi olmaz olsun kara sevda (Oh) sonumuz aşk hiç durma (Oh) gel artık gir koynuma (Oh) günahları boynuma zalimim (Aldattım) hainim (Kandırdım) hilelim (Pişmansan) haydi dön gel zalimim (Aldattım) hainim (Kandırdım) hilelim (Pişmansan) haydi dön gel zalimim (Aldattım) hainim (Kandırdım) hilelim (Pişmansan) haydi dön gel zalimim (Aldattım) hainim (Kandırdım) hilelim (Pişmansan) haydi dön gel Aklımı başımdan aldın ah zırdelim Sanki artık ben bile ben değilim Hiç aldırmadan terk edip kaçan Çıkmaz oldun aklımdan olmaz olsun kara sevda (Oh) sonumuz aşk hiç durma (Oh) gel artık gir koynuma (Oh) günahları boynuma zalimim (Aldattım) hainim (Kandırdım) hilelim (Pişmansan) haydi dön gel zalimim (Aldattım) hainim (Kandırdım) hilelim (Pişmansan) haydi dön gel zalimim (Aldattım) hainim (Kandırdım) hilelim (Pişmansan) haydi dön gel zalimim (Aldattım) hainim (Kandırdım) hilelim (Pişmansan) haydi dön gel