Kerim Tekin

-
O gözlere takılıp kala kaldım
İşleri oluruna bırak sende
Gençliğim hatrına az mı çektim
Yanlışın ucunda durdum ben
Geldim inan sev beni her an
Buna dayanamam aşklar yalan
Benimki çok yalan
Kendimi kimseye anlatamam off
Bu mu aşk bu mu gelip geçer mi
Şuna bir bak sor beni üzer mi
Benim hatırım kendime geçmez
Dayanamazsın kız bana değer mi
-
Boşuna beklemişim bir gün döner diye
Kendimi yalnız ona delice saklamışım
Bugünden hiç tezi yok başımı alıp
Anıları yırtıp atıp yeni sayfa açacağım
Bıktım artık hain gel gitlerden sahte sevişlerden
İçim güneş açsın bundan böyle yine bana gün doğsun
Bırak biraz heyecan olsun
(Kokuları sürüp) kendime gelirim
(Kotumu çekip) bir kadeh atarım
(Motora binip) anasını satarım bu dünyanın ben
(Kokuları sürüp) kendime gelirim
(Kotumu çekip) bir kadeh atarım
(Motora binip) anasını satarım bu dünyanın ben
Boşuna beklemişim bir gün döner diye
Kendimi yalnız ona delice saklamışım
Bugünden hiç tezi yok başımı alıp
Anıları yırtıp atıp yeni sayfa açacağım
Bıktım artık hain gel gitlerden sahte sevişlerden
İçim güneş açsın bundan böyle yine bana gün doğsun
Bırak biraz heyecan olsun
(Kokuları sürüp) kendime gelirim
(Kotumu çekip) bir kadeh atarım
(Motora binip) anasını satarım bu dünyanın ben
(Kokuları sürüp) kendime gelirim
(Kotumu çekip) bir kadeh atarım
(Motora binip) anasını satarım bu dünyanın ben
(Kokuları sürüp) kendime gelirim
(Kotumu çekip) bir kadeh atarım
(Motora binip) anasını satarım bu dünyanın ben
(Kokuları sürüp)
(Kotumu çekip)
(Motora binip)
(Kokuları sürüp) kendime gelirim
(Kotumu çekip) bir kadeh atarım
(Motora binip) anasını satarım bu dünyanın ben
(Kokuları sürüp) kendime gelirim
(Kotumu çekip) bir kadeh atarım
(Motora binip) anasını satarım bu dünyanın ben
(Kokuları sürüp) kendime gelirim
(Kotumu çekip) bir kadeh atarım
(Motora binip) anasını satarım bu dünyanın ben
(Kokuları sürüp)
(Kotumu çekip)
-
Hasret vuruyor gecenin koynunda,
Anılar vuruyor gözyaşlarıma
Çılgın bulutlar dönüyor başımda
Uykusuz geceler kapımda
Yıkılsa dünya, kıyamet kopsa
Yine de vazgeçmem, ölürüm derdimden
[Nakarat]
Kar beyazdır ölüm ellerinden, gülüm
Yine yoksun diye düşmanım her güne
Dursun dünya, dönmesin sensiz
Yaşatmasın Allah’ım sensiz
-
Gitmek çözüm olmuyor
Bu aşk başa bela
Dert sevişmekle bitmiyor
Gerçekler acı olsa
Aşkın çok farklıydı sandım
Ve sana bir başka yandım
Üzdün günlerce çok üzdün
Payıma düşen dersimi aldım
Kaçarım ben buralara sığmam
Taşarım yar ben sana yağamam
Gün olurum ben yine sana doğmam
Vay o zaman
Kaçarım ben buralara sığmam
Taşarım yar ben sana yağamam
Gün olurum ben yine sana doğmam
Vay o zaman
Gitmek çözüm olmuyor
Bu aşk ah başa bela
Dert sevişmekle bitmiyor
Gerçekler acı olsa
Aşkın çok farklıydı sandım
Ve sana bir başka yandım
Üzdün günlerce çok üzdün
Payıma düşen dersimi aldım
Kaçarım ben buralara sığmam
Taşarım yar ben sana yağamam
Gün olurum ben yine sana doğmam
Vay o zaman
Kaçarım ben buralara sığmam
Taşarım yar ben sana yağamam
Gün olurum ben yine sana doğmam
Vay o zaman
Kaçarım ben buralara sığmam
Taşarım yar ben sana yağamam
Gün olurum ben yine sana doğmam
Vay o zaman
Ben buralara sığmam
Yar ben sana yağamam
Ben yine sana doğmam
Vay o zaman
Kaçarım ben buralara sığmam
Taşarım yar ben sana yağamam
Gün olurum ben yine sana doğmam
Vay o zaman
-
Gel benim ol yaramaz kedim
Amadeyim sana cilvelim
Geceler uzundur güzelim sevişelim hadi
Gel tadını çıkar ballar akıyor
Yine aşka gelince gece
Beni ele veriyor yüzümden akıyor
Seni öpeceğim ben
Dudağı şekerlim
Seni gidi zillim
Gözleri sürmelim
Sözüne kandığım
Aşkına taptığım
Tenine yandığım yar
Dudağı şekerlim
Seni gidi zillim
Gözleri sürmelim
Sözüne kandığım
Aşkına taptığım
Tenine yandığım yar
Gel benim ol yaramaz kedim
Amadeyim sana cilvelim
Geceler uzundur güzelim sevişelim hadi
Gel tadını çıkar ballar akıyor
Yine aşka gelince gece
Beni ele veriyor yüzümden akıyor
Seni öpeceğim ben
Dudağı şekerlim
Seni gidi zillim
Gözleri sürmelim
Sözüne kandığım
Aşkına taptığım
Tenine yandığım yar
Dudağı şekerlim
Seni gidi zillim
Gözleri sürmelim
Sözüne kandığım
Aşkına taptığım
Tenine yandığım yar
Dudağı şekerlim
Seni gidi zillim
Gözleri sürmelim
Sözüne kandığım
Aşkına taptığım
Tenine yandığım yar
Dudağı şekerlim
Seni gidi zillim
Gözleri sürmelim
Sözüne kandığım
Aşkına taptığım
Tenine yandığım yar
-
Saf değilim, ben de bilirim hatunlara kur yapmayı
Acelem yok, sultanıkalbim
Ağır olsam, "Molla" derler
Of, çabuk olsam naz ederler
Kaderimden şüphem olmaz ki
Konağa gitsem olmaz
Alıp kaçırsam olmaz
Ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah
Ada sahillerinde bir güzel dilber
Âlem ona hayran, o bana kurban
Ada sahillerinde bir güzel dilber
Gaytanıma hayran, bakışıma kurban
Saf değilim, ben de bilirim hatunlara kur yapmayı
Acelem yok, sultanıkalbim
Ağır olsam, "Molla" derler
Of, çabuk olsam naz ederler
Kaderimden şüphem olmaz ki
Konağa gitsem olmaz
Alıp kaçırsam olmaz
Ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah
Ada sahillerinde bir güzel dilber
Âlem ona hayran, o bana kurban
Ada sahillerinde bir güzel dilber
Gaytanıma hayran, bakışıma kurban
Ada sahillerinde bir güzel dilber
Âlem ona hayran, o bana kurban
Ada sahillerinde bir güzel dilber
Gaytanıma hayran, bakışıma kurban
Konağa gitsem olmaz
Alıp kaçırsam olmaz
Ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah
Ada sahillerinde bir güzel dilber
Âlem ona hayran, o bana kurban
Ada sahillerinde bir güzel dilber
Gaytanıma hayran, bakışıma kurban
Ada sahillerinde bir güzel dilber
Âlem ona hayran, o bana kurban
Ada sahillerinde bir güzel dilber
Gaytanıma hayran, bakışıma kurban
-
Bu haince veda niye
Çok sevmiştim ölesiye
Ateşlerinde hicranım
Yandım kavruldum
Hüzünun denizinde
Kaybolup gittim ya
Tuzakta aşkın bana
Kandım kahroldum
Canımın baharında
Yok olup bittim ya
Bu gidişi aklım almadı
Yüreğim yine yarım kaldı
Ateşlerinde hicranım
Yandım kavruldum
Hüzünun denizinde
Kaybolup gittim ya
Tuzakta aşkın bana
Kandım kahroldum
Canımın baharında
Yok olup bittim ya
Haykırsam dünyaya
Aşkımı bir solukta
Sende mi çekip gittin?
Bunu ben hak etmedim
Hani sensiz bir hiçim demiştin ya
Sende mi çekip gittin?
Bunu ben hak etmedim
Hani sensiz bir hiçim demiştin ya
Bu haince veda niye
Çok sevmiştim ölesiye
Ateşlerinde hicranım
Yandım kavruldum
Hüzünun denizinde
Kaybolup gittim ya
Tuzakta aşkın bana
Kandım kahroldum
Canımın baharında
Canımdan oldum ya
Haykırsam dünyaya
Aşkımı bir solukta
Sende mi çekip gittin?
Bunu ben hak etmedim
Hani sensiz bir hiçim demiştin ya
Haykırsam dünyaya
Aşkımı bir solukta
Sende mi çekip gittin?
Bunu ben hak etmedim
Hani sensiz bir hiçim demiştin ya
Sende mi çekip gittin?
Bunu ben hak etmedim
Hani sensiz bir hiçim demiştin ya
-
Yine aşk beni vurdu, yağdı yıldırımlar
Yine aşk güneşi yaktı, yaktı eyvah
Yine heryerimi sardı ihtiraslar
Can evimde tarifsiz korkular var
Bir söze bir göze tav oldum, yandım
Bir kere bir dene ziyan olmazsın
Bu gece mumları yaksana
Gel bana yemin olsana
Kuş gibi bu yürek nasıl dayanır sana
Dilber, gözünü sevdiğim dilber
Biri kim dize geldiğim esmer
Dilber, bana yemin et, söz ver
Yaban gülüm tez gel isyanda her yer, hadi yeter.
Yine aşk beni vurdu, yağdı yıldırımlar
Yine aşk güneşi yaktı yaktı eyvah
Yine heryerimi sardı ihtiraslar
Can evimde tarifsiz korkular var.
Bir söze bir göze tav oldum, yandım
Bir kere bir dene ziyan olmazsın
Bu gece mumları yaksana
Gel bana yemin olsana
Kuş gibi bu yürek nasıl dayanır sana
Dilber, gözünü sevdiğim dilber
Biri kim dize geldiğim esmer
Dilber, bana yemin et, söz ver
Yaban gülüm tez gel isyanda her yer, hadi yeter.
-
Akşamlar akşamlar gelmeyin üstüme
Güneş doğsun artık vurgunum ölesiye
Yalan mıydı gönül sözün
Bu kadar kolaymıydı
Karşımda duran deli divane yüzün
Karsında duran devasız gönlüm
Beni benden alan canıma can katan
Bu can sana kurban dayanamam
Yanıyor yüreğim sığmıyor bedenim
Beyhude geceler soluyor güllerim
Beni benden alan canıma can katan
Bu can sana kurban dayanamam
Ömür gelip geçiyor hasret kapımda
Zamansız sevda değil damarlarımda
Yaram derin çaresizim son akşamımda
Bahtsızım devasızım sormayın bana
-
Göz görür ah can bu çeker
Kor ateşler yanar içimde
Anla niye bu cilve bu naz
Sana meylim her biçimde
Hele bir gözden uzakta kalalım
Anasız babasız kardeş olalım
Uyuyamam kederimden
Uğradım bin türlü derde
Hasetinden çatlasın eller
Susmasın yakılası diller
Kocayalım bir yastıkta buğulu gözlüm
Gerdanında çifte benler
Kokun lale gülmüdür
Telli babaya adaklar adadım
Deli gönlüm hür müdür
Hele bir gözden uzakta kalalım
Anasız babasız kardeş olalım
Uyuyamam kederimden
Uğradım bin türlü derde
Hasetinden çatlasın eller
Susmasın yakılası diller
Kocayalım bir yastıkta buğulu gözlüm
Salınalım ortalıkta buğulu gözlüm
Buğulu gözlüm
-
Şakası yok ben bu aşka alıştım
Oyunlarınla sana çok inandım
Seni gidi çok bilmiş serseri
Unutmuşsun sevmeyi
olmaz olsun kara sevda
(Oh) sonumuz aşk hiç durma
(Oh) gel artık gir koynuma
(Oh) günahları boynuma
zalimim
(Aldattım) hainim
(Kandırdım) hilelim
(Pişmansan) haydi dön gel
zalimim
(Aldattım) hainim
(Kandırdım) hilelim
(Pişmansan) haydi dön gel
zalimim
(Aldattım) hainim
(Kandırdım) hilelim
(Pişmansan) haydi dön gel
zalimim
(Aldattım) hainim
(Kandırdım) hilelim
(Pişmansan) haydi dön gel
Aklımı başımdan aldın ah zırdelim
Sanki artık ben bile ben değilim
Hiç aldırmadan terk edip kaçan
Çıkmaz oldun aklımdan
olmaz olsun kara sevda
(Oh) sonumuz aşk hiç durma
(Oh) gel artık gir koynuma
(Oh) günahları boynuma
zalimim
(Aldattım) hainim
(Kandırdım) hilelim
(Pişmansan) haydi dön gel
zalimim
(Aldattım) hainim
(Kandırdım) hilelim
(Pişmansan) haydi dön gel
zalimim
(Aldattım) hainim
(Kandırdım) hilelim
(Pişmansan) haydi dön gel
zalimim
(Aldattım) hainim
(Kandırdım) hilelim
(Pişmansan) haydi dön gel