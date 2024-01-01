Kerim Tekin

Motor Boşuna beklemişim bir gün döner diye Kendimi yalnız ona delice saklamışım Bugünden hiç tezi yok başımı alıp Anıları yırtıp atıp yeni sayfa açacağım Bıktım artık hain gel gitlerden sahte sevişlerden İçim güneş açsın bundan böyle yine bana gün doğsun Bırak biraz heyecan olsun (Kokuları sürüp) kendime gelirim (Kotumu çekip) bir kadeh atarım (Motora binip) anasını satarım bu dünyanın ben (Kokuları sürüp) kendime gelirim (Kotumu çekip) bir kadeh atarım (Motora binip) anasını satarım bu dünyanın ben Boşuna beklemişim bir gün döner diye Kendimi yalnız ona delice saklamışım Bugünden hiç tezi yok başımı alıp Anıları yırtıp atıp yeni sayfa açacağım Bıktım artık hain gel gitlerden sahte sevişlerden İçim güneş açsın bundan böyle yine bana gün doğsun Bırak biraz heyecan olsun (Kokuları sürüp) kendime gelirim (Kotumu çekip) bir kadeh atarım (Motora binip) anasını satarım bu dünyanın ben (Kokuları sürüp) kendime gelirim (Kotumu çekip) bir kadeh atarım (Motora binip) anasını satarım bu dünyanın ben (Kokuları sürüp) kendime gelirim (Kotumu çekip) bir kadeh atarım (Motora binip) anasını satarım bu dünyanın ben (Kokuları sürüp) (Kotumu çekip) (Motora binip) (Kokuları sürüp) kendime gelirim (Kotumu çekip) bir kadeh atarım (Motora binip) anasını satarım bu dünyanın ben (Kokuları sürüp) kendime gelirim (Kotumu çekip) bir kadeh atarım (Motora binip) anasını satarım bu dünyanın ben (Kokuları sürüp) kendime gelirim (Kotumu çekip) bir kadeh atarım (Motora binip) anasını satarım bu dünyanın ben (Kokuları sürüp) (Kotumu çekip)

İzmirli Hadi gel de çıkma yoldan Hadi gel de yum gözünü Daha şimdi esti burdan Gönlümün çöpsüz üzümü *** Hain rüzgar savurdukça Savuruyor eteklerini Öyle güzel yürüyor ki zilli Kesin İzmirli, aah *** Hain rüzgar savurdukça Savuruyor eteklerini Öyle güzel yürüyor ki zilli Kesin İzmirli *** Bir o yana bir bu yana sallanıyor (bir o yana bir bu yana sallanıyor) Ben baktıkça allanıyor (ben baktıkça allanıyor) İnadına inadına bağlanıyor Yangınlar yanıyor, yangınlar yakıyor *** Bir o yana bir bu yana sallanıyor (bir o yana bir bu yana sallanıyor) Ben baktıkça allanıyor (ben baktıkça allanıyor) İnadına inadına bağlanıyor Yangınlar yanıyor, yangınlar yakıyor *** Hadi gel de çıkma yoldan Hadi gel de yum gözünü Daha şimdi esti burdan Gönlümün çöpsüz üzümü *** Hain rüzgar savurdukça Savuruyor eteklerini Öyle güzel yürüyor ki zilli Kesin İzmirli, aah *** Hain rüzgar savurdukça Savuruyor eteklerini Öyle güzel yürüyor ki zilli Kesin İzmirli *** Bir o yana bir bu yana sallanıyor (bir o yana bir bu yana sallanıyor) Ben baktıkça allanıyor (ben baktıkça allanıyor) İnadına inadına bağlanıyor Yangınlar yanıyor, yangınlar yakıyor *** Bir o yana bir bu yana sallanıyor (bir o yana bir bu yana sallanıyor) Ben baktıkça allanıyor (ben baktıkça allanıyor) İnadına inadına bağlanıyor Yangınlar yanıyor, yangınlar yakıyor *** Bir o yana bir bu yana sallanıyor (bir o yana bir bu yana sallanıyor) Ben baktıkça allanıyor (ben baktıkça allanıyor) İnadına inadına bağlanıyor Yangınlar yanıyor, yangınlar yakıyor Yangınlar yanıyor, yangınlar yakıyor