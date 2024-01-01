Kerim Tekin

-
Hani ilk kez seni gördüm o gece burada
Sana ilk kez dokunurken anladım aşığım
Hani ilk kez bana güldün o gece burada
Deli oldum seni her gün düşünüp ağladım
Kolay kolay aşkın lafını edemem inan bana
Kolay kolay seni seviyorum demem inan bana
Günahlarıyla sevaplarıyla bu can senindir
Sana yürekten sevdim diyorsam sözüm yemindir
Yeterki sen de bana gönül ver bu can senindir
Sana yürekten sevdim diyorsam sözüm yemindir
Günahlarıyla sevaplarıyla bu can senindir
Sana yürekten sevdim diyorsam sözüm yemindir
Hani ilk kez seni gördüm o gece burada
Sana ilk kez dokunurken anladım aşığım
Hani ilk kez bana güldün o gece burada
Deli oldum seni her gün düşünüp ağladım
Kolay kolay aşkın lafını edemem inan bana
Kolay kolay seni seviyorum demem inan bana
Günahlarıyla sevaplarıyla bu can senindir
Sana yürekten sevdim diyorsam sözüm yemindir
Yeterki sen de bana gönül ver bu can senindir
Sana yürekten sevdim diyorsam sözüm yemindir
Günahlarıyla sevaplarıyla bu can senindir
Sana yürekten sevdim diyorsam sözüm yemindir
Yeterki sen de bana gönül ver bu can senindir
Sana yürekten sevdim diyorsam sözüm yemindir
-
istedim ama vermedi ki baban
dengi dengine vurur dedi bana
yıkıldı dünyam kader mi bu ceza
şimdi gel de sen ağlama
ele güne ne derim?
benim kızımsın, biliyor bunu bütün mahalle
kendini bana sakladın oysa
değmezmişsin doğuranlara
yıllarca düğünün hayalini hep kurduk
aslında boşuna yıllar yılı zor durduk
pencereni aç perdeyi arala
geleceğim rüyalarına
sevişeceğiz sabahlara kadar
sırf inat senin cici babana
istedim ama vermedi ki baban
dengi dengine vurur dedi bana
yıkıldı dünyam kader mi bu ceza
şimdi gel de sen ağlama
ele güne ne derim?
benim kızımsın, biliyor bunu bütün mahalle
kendini bana sakladın oysa
değmezmişsin doğuranlara
sadece sen ve ben düğüm olacağız meşk ile
sessizce çığlıklar atacağız birlikte
pencereni aç perdeyi arala
geleceğim rüyalarına
sevişeceğiz sabahlara kadar
sırf inat senin cici babana
-
Ah delilik bu aşk delilik
Sanki ne diye peşine takıldım senin
Ah ne diye bilmem ne diye
Bekler dururum sanki farkındamısın sevdiğimin
Geceler geçer değişir mevsim
Kaderim aynı yine sensizim
Niye görmezsin aşığım sana
Canımı koydum yoluna
Senelerce seni sevdim senin haberin yok
Senelerce ne hayaller kurdum sonu yok
Kaderimde kara sevda varmış naparsın
Senelerce ne dualar ettim yolu yok
Ah delilik bu aşk delilik
Sanki ne diye peşine takıldım senin
Ah ne diye bilmem ne diye
Bekler dururum sanki farkındamısın sevdiğimin
Geceler geçer değişir mevsim
Kaderim aynı yine sensizim
Niye görmezsin aşığım sana
Canımı koydum yoluna
Senelerce seni sevdim senin haberin yok
Senelerce ne hayaller kurdum sonu yok
Kaderimde kara sevda varmış naparsın
Senelerce ne dualar ettim yolu yok
Senelerce seni sevdim senin haberin yok
Senelerce ne hayaller kurdum sonu yok
Kaderimde kara sevda varmış naparsın
Senelerce ne dualar ettim yolu yok
Senelerce seni sevdim senin haberin yok
-
Yar gidiyor soğuk gecede
Yüreği ihanette yüreğime
Ah duvarlar benim sırdaşım
Aman vermiyor hasret bedenime
Dur dinle
Karagözlüm gitme
Yapma bana küsme
Özlüyorum deli gibi muhtacım
Sevgine
Son bulsun ah derin ayrılık
Tükensin acılarım geldiğinde
Ah sokaklar benim yoldaşım
Kahrolsun umutsuzluk
Dön gönlüme
Dur dinle
Karagözlüm gitme
Yapma bana küsme
Özlüyorum deli gibi muhtacım
Sevgine
-
O günden beri iki düşman gibiyiz
Ne bir iz, ne bir haber, ne bir umut var
Sen bensiz, ben sensiz iki pişman gibiyiz
Yakışmıyor bize uzaklar
O günden beri iki düşman gibiyiz
Ne bir iz, ne bir haber, ne bir umut var
Sen bensiz, ben sensiz iki pişman gibiyiz
Yakışmıyor bize uzaklar
Deniz dalgasız olmaz
Gönül sevdasız olmaz
Sevgiliden çok ne var
Böyle sevda bulunmaz
Yine beni sev eskisi gibi
Al beni, götür uzaklara
Yine yüreğim deli gibi
İsyan ettim yasaklara
Yine beni sev eskisi gibi
Al beni, götür uzaklara
Yine yüreğim deli gibi
İsyan ettim yasaklara
Yine beni sev
O günden beri iki düşman gibiyiz
Ne bir iz, ne bir haber, ne bir umut var
Sen bensiz, ben sensiz iki pişman gibiyiz
Yakışmıyor bize uzaklar
Deniz dalgasız olmaz
Gönül sevdasız olmaz
Sevgiliden çok ne var
Böyle sevda bulunmaz
Yine beni sev eskisi gibi
Al beni, götür uzaklara
Yine yüreğim deli gibi
İsyan ettim yasaklara
Yine beni sev eskisi gibi
Al beni, götür uzaklara
Yine yüreğim deli gibi
İsyan ettim yasaklara
Yine beni sev eskisi gibi
Al beni, götür uzaklara
Yine yüreğim deli gibi
İsyan ettim yasaklara
Yine beni sev eskisi gibi
Al beni, götür uzaklara
Yine yüreğim deli gibi
İsyan ettim yasaklara
Yine beni sev
Yine beni sev
Yine beni sev
-
Donuk bakar oldu gözler
Sözler sevimsizleşti
Hüzün doluydu kalbim
Anladım bu aşk da bitti
Buruk vedalaşmalar
Vardı hep sende artık
Belki de tanışmamız
O ateş söndü artık
Kalbimin son feryadı
Ağlar yarimi ister
Bu çapkın yazın nazı
Seni benden kopardı
Gönül değil sabırlı
Ne cezaymış yılmadı
-
Tedirginim günlerden
Az zamanım kaldı ah
Bilmessin ne boşlukta
Hoşluktayım ben
Derbeder şu hayatım
Gitti tüm sevdiklerim
Şudur ancak niyazım
Bana bir zevce lazım
Derbeder şu hayatım
Gitti tüm sevdiklerim
Şudur ancak niyazım
Bana bir zevce lazım
Saçı kına, gözü ela
Öldürür beni inan
Sözüm ona, yalnız ona
Nöbete dururum başında
Saçı kına, gözü ela
Öldürür beni inan
Sözüm ona, yalnız ona
Nöbete dururum başında
Tedirginim günlerden
Az zamanım kaldı ah
Bilmessin ne boşlukta
Hoşluktayım ben
Derbeder şu hayatım
Gitti tüm sevdiklerim
Şudur ancak niyazım
Bana bir zevce lazım
Derbeder şu hayatım
Gitti tüm sevdiklerim
Şudur ancak niyazım
Bana bir zevce lazım
Saçı kına, gözü ela
Öldürür beni inan
Sözüm ona, yalnız ona
Nöbete dururum başında
Saçı kına, gözü ela
Öldürür beni inan
Sözüm ona, yalnız ona
Nöbete dururum başında
-
Silmeli hataları
Unutmalı bütün yalanlarını
Şimdi sıra bende
Onuruma yenilseydim
Sana kızıp çocukluk yapsaydım
Dönüşüm imkansızdı
Kanadımı kırdın unuttun
Sevemez olmuşum başkasını
Gülen yok ki sen gibi
Sensiz olmaz, çaresizim, anladım şimdi
Mecbur gibiyim
Seni özler bedenim
Affettim bebeğim
Gel yanıma
-
Dualarım gerçek olmuyor Allahım
Al içimden bu hasreti
Al da kurtar beni
Karanlığım sabah olmuyor Allahım
Al içimden bu sevgiyi
Al da kurtar beni
Unutulacak bir dert değil bu
Tarifi olan bir acı değil
Unutulacak bir düş değil bu
Sözlere sığan bir keder değil
Bir ölüm var bu kadar zor
Bir ölüm böyle amansız
Kimse bilmez nasıl sevdim
Nasıl kaybettim zamansız
Bir ölüm var bu kadar zor
Bir ölüm böyle amansız
Ne olurdu ne olurdu
Gitmeseydin apansız
Dualarım gerçek olmuyor Allahım
Al içimden bu hasreti
Al da kurtar beni
Karanlığım sabah olmuyor Allahım
Al içimden bu sevgiyi
Al da kurtar beni
Unutulacak bir dert değil bu
Tarifi olan bir acı değil
Unutulacak bir düş değil bu
Sözlere sığan bir keder değil
Bir ölüm var bu kadar zor
Bir ölüm böyle amansız
Kimse bilmez nasıl sevdim
Nasıl kaybettim zamansız
Bir ölüm var bu kadar zor
Bir ölüm böyle amansız
Ne olurdu ne olurdu
Gitmeseydin apansız
Bir ölüm var bu kadar zor
Bir ölüm böyle amansız
Kimse bilmez nasıl sevdim
Nasıl kaybettim zamansız
Bir ölüm var bu kadar zor
Bir ölüm böyle amansız
Ne olurdu ne olurdu
Gitmeseydin apansız
Bir ölüm var bu kadar zor
Bir ölüm böyle amansız
Ne olurdu ne olurdu
Gitmeseydin apansız
-
Seni tanırım gülme boşuna
Yalan o gülüş yalan
Sen de ben gibi mutlu olmadın
Neden bu kaçış neden
Seni tanırım, seni anlarım
İçin ağlıyor hala
Sen de ben gibi eski günlere
Veda etmedin daha
Gözlerinden belli ah
Sen de hiç unutmadın
Sen de bir daha bunu hiç
Yaşamadın hiç, hiç, hiç
Başka aşklarla
Unutamadın beni
Söyle utanma
Unutamadın
Hala aklından
Çıkaramadın beni
Söyle utanma
Unutamadın