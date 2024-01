Kerim Tekin

Hani ilk kez seni gördüm o gece burada Sana ilk kez dokunurken anladım aşığım Hani ilk kez bana güldün o gece burada Deli oldum seni her gün düşünüp ağladım Kolay kolay aşkın lafını edemem inan bana Kolay kolay seni seviyorum demem inan bana Günahlarıyla sevaplarıyla bu can senindir Sana yürekten sevdim diyorsam sözüm yemindir Yeterki sen de bana gönül ver bu can senindir Sana yürekten sevdim diyorsam sözüm yemindir Günahlarıyla sevaplarıyla bu can senindir Sana yürekten sevdim diyorsam sözüm yemindir Hani ilk kez seni gördüm o gece burada Sana ilk kez dokunurken anladım aşığım Hani ilk kez bana güldün o gece burada Deli oldum seni her gün düşünüp ağladım Kolay kolay aşkın lafını edemem inan bana Kolay kolay seni seviyorum demem inan bana Günahlarıyla sevaplarıyla bu can senindir Sana yürekten sevdim diyorsam sözüm yemindir Yeterki sen de bana gönül ver bu can senindir Sana yürekten sevdim diyorsam sözüm yemindir Günahlarıyla sevaplarıyla bu can senindir Sana yürekten sevdim diyorsam sözüm yemindir Yeterki sen de bana gönül ver bu can senindir Sana yürekten sevdim diyorsam sözüm yemindir