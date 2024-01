Işığa giden bu yolda tutunsam kollarına İsyanım neden uğruna gözlerimde yalan olmasa da Son kez dokunsam tenine Değse elim ellerine O an gelip geçtiğinde Hayat biter Ve sen ağlarken cennetten Düşer yüzüme gökyüzünden Yakar kavurur beni Bırak ruhumu ellerinden Ah yalanla dolu şu dünyada Geçmişten kopan bir parça Uyan dese en sonunda Geceleri rüyalarıma girsen gelsen beni yanına çeksen Özlediğim zamanlardaki gibi kanatlarının altına girsem Kapat gözlerini karanlığa Unut her şeyi zamanla Devam et hayatımda parlamaya Kanatsız melek Kutsaldın bende ve tüm kalbimde