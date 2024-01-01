Bizim Hayalimiz Şarkı Sözleri
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Yağmurlar yağıyor
Her gece yağmur damlaları vuruyor
Duvarlarıma çarpa çarpa ölüyorlar
Ve her gece
Ölü yağmurlar topluyorum
Bu sensiz kaldırımlardan
Geceler gün boyu uyurgezer olur
Sen affet diye
Affet
Bu pişmanlık ne fayda
İçim yanıyor hala
Yapma tanı bir şans daha
Günlerdir dil döktüm
İçim ağlıyor hala
Yapma tanı bir şans daha
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İndirdik göklerden aşkları
Kimdik biz
Bu yolda yürüdük korkusuzca
Dindirdik yaslı yağmurları
Güneşi görmek için
Yürüdük korkusuzca
Sildirdik alın yazımızı
Kader mi eğdirecek boynumuzu
Bu yolda
Bizim de hayal ettiğimiz
İçi boş olan bir rüya var
Bu aşktan kalan son nefeste
Bizden de düşen göz yaşı var
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Yalandır dedim.
Hep inkar ettim.
Öyle çok kırıldım ki öyle çok
Benimsin dedim
Önce sen gittin
Öyle çok üzüldüm ki öyle çok
Zaman içime işler bu gün
Yalan seni de üzer bir gün
Çekti üstüne perdesini aşk
Duyulmaz artık bu kırık kalp
Dudağımda kalan şaraptı tadı
Uçup gitti sabah olmadan
Durdu dünya geçmedi zaman
Olmuyor dedin
Ve beni terk ettin
Öyle çok üzüldüm ki öyle çok
Zaman içine işler bu gün
Yalan seni de üzer bir gün
Çekti üstüne perdesini aşk
Duyulmaz artık bu kırık kalp
Dudağımda kalan şaraptı tadı
Uçup gitti sabah olmadan
Durdu dünya geçmedi zaman
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Kaybetmedim bu oyunu
Son bir hakkım var daha
Kazanmak değil derdim
Kalabilmek ayakta
Duyar gibiyim sesini
Yeniden kulaklarımda
Kırılmış olsam da
Oyundayım hala
Zordur gülümsemek
İçin ağlarken daha
Alışırsın karışırsın onlara
Bu gece barlar senin gel gidelim
Doldur kadehini gel içelim
Vur vur şişeleri devirelim
Ah kendimizden geçelim
Gel yanıma, dön
Elimi tut son bir gece daha
Bu eski şehrin hatırına
Gözün arkada kalmasın bu gece değer sana
Bırak yıkılsın bu dünya
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Söyle bir yalan söyle kendine
Her zamankinden olsun beni unuttursun
Dinle bir masal dinle bu gece
Her zamankinden olsun ve seni uyutsun
Unutabilirsen yüzmeyi denizlerde
İşte öyle unut beni bu gece
Gülmüyor gülmüyor yüzüm sensiz gülmüyor
Bitmiyor bitmiyor bu rüya hiç bitmiyor
Sönmüyor sönmüyor bu ateş hiç sönmüyor
Gözümün önünden gitmiyor anılar
Söyle son sözü söyle bu gece
Bu seferki içten olsun beni unuttursun
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Işığa giden bu yolda tutunsam kollarına
İsyanım neden uğruna gözlerimde yalan olmasa da
Son kez dokunsam tenine
Değse elim ellerine
O an gelip geçtiğinde
Hayat biter
Ve sen ağlarken cennetten
Düşer yüzüme gökyüzünden
Yakar kavurur beni
Bırak ruhumu ellerinden
Ah yalanla dolu şu dünyada
Geçmişten kopan bir parça
Uyan dese en sonunda
Geceleri rüyalarıma girsen gelsen beni yanına çeksen
Özlediğim zamanlardaki gibi kanatlarının altına girsem
Kapat gözlerini karanlığa
Unut her şeyi zamanla
Devam et hayatımda parlamaya
Kanatsız melek
Kutsaldın bende ve tüm kalbimde
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Resimsiz bir hikaye bu
Hiç bir zaman anlatılmamış
Dile gelmeden yitip gitmiş
Masum bir aşk öyküsü değil
Delice yaşanmış öyle bitmiş
Kör eden büyük aşkları
Biraz bunu hak etmiş
Zarar vermiş çok incitmiş
Ama güzelmiş
Çok güzelmiş
En büyük hazineler bile
Bu kadar zengin değilmiş
Aşılmaz günah tepesi değil
Görenler hiç anlamamış
Şeytanları taşlamaktansa
Vazgeçirmişler onları
Artık benim değilsin
Yağmurlar yağsın
Gökler delinsin
Artık benimle değilsin
Kör olası yalnızlık bu
Seni kaybettim
Bağışlanmamış bir aşk bu
Aklı tükenmiş gördüğünde
İşlediği günahları gibi
Issızca çökmüş üstlerine
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Işıkları kapattım
Dışarı baktım
Çok şey aradım o karanlık denizde
Belki hüzün belki bir de
Geçmişin izleri
Karanlıkta aydınlanır diye
Zaman geçer sözler biter
İz kaybolur silinir gider
Kokun kalır içime siner
Belki bir damla yaş düşer
Gözlerimde bıraktığın
O yalancı umutları siler
Belki hüzün belki bir beklenti
Sen vardın
Sen vardın benim içimde
Sen vardın
Sen vardın benim düşümde
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Giyin kuşan taran boyan
En şekil fotoğrafını koyan
Kalın cüzdan peşinde koşan
Doydunuz mu sayın bayan
Mal mülk para pul
Hadi ara da bul
Satılık ruhun aşka yoksul
Kafan boş kalbin paraya kul
İnan ki tek kullanımlık bu aşk
Bir anda giy çıkar buruştur at
Prenses kül kedisi bu sabah
Tek kullanımlık bu aşk
Telefon elinde selfie peşinde
Şekilsin şekil keyfin yerinde
Eteği belinde kekolar peşinde
Göster ama sakın elletme
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Üstünü örten gökyüzüne bak
Nasıl da kara kaplamış
Kalbini acıtan hislerine bak
Oraya nasıl saplanmış
Acı çekip yüzüne gülümser
Yara olur içime kanardım ben
Aşkım Anadolu gibi sessiz
Yüreğim bir İstanbul içimde
Sözlerim bir kitap gibi suskun
Bedenim elveda derken hayata
Aynayı örten gölgene bir bak
Nasıl da seni anlatmış
Aşkının küçük sırlarına bak
Oraya nasıl saklanmış
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Sağımda solumda belli ki sen varsın
Nereye çevirsem yüzümü seni gördüm
Odamda duvarda asılmış aşkımız
Sessizce başlasın son şarkımız
Artık anladım bu bizim son dansımız
Ver beni yalnızlığa
Koy beni düşen yağmurlara
Akıp gitsin hatıralar boş sokaklarda
Düşün beni düşün beni şarkılar ağladığında
Son bir selam söyle
Ver beni yalnızlığa
Koy beni düşen yağmurlara
Son bir selam söyle yalnızlığıma
Yavaşça silinip giderken kokun yastıklardan
Her şeyde sen varsın senleydi baharlarım
Aşk oyununu zor kazanmak düğümlü şansımız
Sessizce başlasın son şarkımız
Artık anladım bu bizim son dansımız
Ver beni yalnızlığa
Koy beni düşen yağmurlara
Akıp gitsin hatıralar boş sokaklarda
Düşün beni düşün beni şarkılar ağladığında
Son bir selam söyle
Ver beni yalnızlığa
Koy beni düşen yağmurlara
Son bir selam söyle yalnızlığıma
-
Haberin var mı
Dün gece daha karanlıktı
Soğuktu üşüdüm
Bir çözüm var mı
Saçlarında başka eller dolaştıysa
Nasıl alırım seni koynuma
Düşlerim bulandı artık
Ve bitti rüya, bitti rüya
Seni korkusuzca çözerim bu yürekten
Kördüğüm olsan da
Zor günlerde aynı sokakta
Yürüyorum suskun anılarla
Bir gün tekrar olsan yanımda
Dalsak sessizce günaha yeniden
Sebebin var mı
Beni böyle çaresizce bırakmaya
Ben senin için ağlıyorken
Başkasına gülümsersen
Nasıl severim seni bir daha
Düşlerim bulandı artık
Ve bitti rüya, bitti rüya
Seni korkusuzca çözerim bu yürekten
Kördüğüm olsan da