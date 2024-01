Giyin kuşan taran boyan En şekil fotoğrafını koyan Kalın cüzdan peşinde koşan Doydunuz mu sayın bayan Mal mülk para pul Hadi ara da bul Satılık ruhun aşka yoksul Kafan boş kalbin paraya kul İnan ki tek kullanımlık bu aşk Bir anda giy çıkar buruştur at Prenses kül kedisi bu sabah Tek kullanımlık bu aşk Telefon elinde selfie peşinde Şekilsin şekil keyfin yerinde Eteği belinde kekolar peşinde Göster ama sakın elletme

Söyle bir yalan söyle kendine Her zamankinden olsun beni unuttursun Dinle bir masal dinle bu gece Her zamankinden olsun ve seni uyutsun Unutabilirsen yüzmeyi denizlerde İşte öyle unut beni bu gece Gülmüyor gülmüyor yüzüm sensiz gülmüyor Bitmiyor bitmiyor bu rüya hiç bitmiyor Sönmüyor sönmüyor bu ateş hiç sönmüyor Gözümün önünden gitmiyor anılar Söyle son sözü söyle bu gece Bu seferki içten olsun beni unuttursun

Işığa giden bu yolda tutunsam kollarına İsyanım neden uğruna gözlerimde yalan olmasa da Son kez dokunsam tenine Değse elim ellerine O an gelip geçtiğinde Hayat biter Ve sen ağlarken cennetten Düşer yüzüme gökyüzünden Yakar kavurur beni Bırak ruhumu ellerinden Ah yalanla dolu şu dünyada Geçmişten kopan bir parça Uyan dese en sonunda Geceleri rüyalarıma girsen gelsen beni yanına çeksen Özlediğim zamanlardaki gibi kanatlarının altına girsem Kapat gözlerini karanlığa Unut her şeyi zamanla Devam et hayatımda parlamaya Kanatsız melek Kutsaldın bende ve tüm kalbimde