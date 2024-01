Sağımda solumda belli ki sen varsın Nereye çevirsem yüzümü seni gördüm Odamda duvarda asılmış aşkımız Sessizce başlasın son şarkımız Artık anladım bu bizim son dansımız Ver beni yalnızlığa Koy beni düşen yağmurlara Akıp gitsin hatıralar boş sokaklarda Düşün beni düşün beni şarkılar ağladığında Son bir selam söyle Ver beni yalnızlığa Koy beni düşen yağmurlara Son bir selam söyle yalnızlığıma Yavaşça silinip giderken kokun yastıklardan Her şeyde sen varsın senleydi baharlarım Aşk oyununu zor kazanmak düğümlü şansımız Sessizce başlasın son şarkımız Artık anladım bu bizim son dansımız Ver beni yalnızlığa Koy beni düşen yağmurlara Akıp gitsin hatıralar boş sokaklarda Düşün beni düşün beni şarkılar ağladığında Son bir selam söyle Ver beni yalnızlığa Koy beni düşen yağmurlara Son bir selam söyle yalnızlığıma

Söyle bir yalan söyle kendine Her zamankinden olsun beni unuttursun Dinle bir masal dinle bu gece Her zamankinden olsun ve seni uyutsun Unutabilirsen yüzmeyi denizlerde İşte öyle unut beni bu gece Gülmüyor gülmüyor yüzüm sensiz gülmüyor Bitmiyor bitmiyor bu rüya hiç bitmiyor Sönmüyor sönmüyor bu ateş hiç sönmüyor Gözümün önünden gitmiyor anılar Söyle son sözü söyle bu gece Bu seferki içten olsun beni unuttursun

Işığa giden bu yolda tutunsam kollarına İsyanım neden uğruna gözlerimde yalan olmasa da Son kez dokunsam tenine Değse elim ellerine O an gelip geçtiğinde Hayat biter Ve sen ağlarken cennetten Düşer yüzüme gökyüzünden Yakar kavurur beni Bırak ruhumu ellerinden Ah yalanla dolu şu dünyada Geçmişten kopan bir parça Uyan dese en sonunda Geceleri rüyalarıma girsen gelsen beni yanına çeksen Özlediğim zamanlardaki gibi kanatlarının altına girsem Kapat gözlerini karanlığa Unut her şeyi zamanla Devam et hayatımda parlamaya Kanatsız melek Kutsaldın bende ve tüm kalbimde