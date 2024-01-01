Zor Günler Haberin var mı Dün gece daha karanlıktı Soğuktu üşüdüm Bir çözüm var mı Saçlarında başka eller dolaştıysa Nasıl alırım seni koynuma Düşlerim bulandı artık Ve bitti rüya, bitti rüya Seni korkusuzca çözerim bu yürekten Kördüğüm olsan da Zor günlerde aynı sokakta Yürüyorum suskun anılarla Bir gün tekrar olsan yanımda Dalsak sessizce günaha yeniden Sebebin var mı Beni böyle çaresizce bırakmaya Ben senin için ağlıyorken Başkasına gülümsersen Nasıl severim seni bir daha Düşlerim bulandı artık Ve bitti rüya, bitti rüya Seni korkusuzca çözerim bu yürekten Kördüğüm olsan da

Bizim Hayalimiz İndirdik göklerden aşkları Kimdik biz Bu yolda yürüdük korkusuzca Dindirdik yaslı yağmurları Güneşi görmek için Yürüdük korkusuzca Sildirdik alın yazımızı Kader mi eğdirecek boynumuzu Bu yolda Bizim de hayal ettiğimiz İçi boş olan bir rüya var Bu aşktan kalan son nefeste Bizden de düşen göz yaşı var

Durdu Dünya Yalandır dedim. Hep inkar ettim. Öyle çok kırıldım ki öyle çok Benimsin dedim Önce sen gittin Öyle çok üzüldüm ki öyle çok Zaman içime işler bu gün Yalan seni de üzer bir gün Çekti üstüne perdesini aşk Duyulmaz artık bu kırık kalp Dudağımda kalan şaraptı tadı Uçup gitti sabah olmadan Durdu dünya geçmedi zaman Olmuyor dedin Ve beni terk ettin Öyle çok üzüldüm ki öyle çok Zaman içine işler bu gün Yalan seni de üzer bir gün Çekti üstüne perdesini aşk Duyulmaz artık bu kırık kalp Dudağımda kalan şaraptı tadı Uçup gitti sabah olmadan Durdu dünya geçmedi zaman

Eskişehir Kaybetmedim bu oyunu Son bir hakkım var daha Kazanmak değil derdim Kalabilmek ayakta Duyar gibiyim sesini Yeniden kulaklarımda Kırılmış olsam da Oyundayım hala Zordur gülümsemek İçin ağlarken daha Alışırsın karışırsın onlara Bu gece barlar senin gel gidelim Doldur kadehini gel içelim Vur vur şişeleri devirelim Ah kendimizden geçelim Gel yanıma, dön Elimi tut son bir gece daha Bu eski şehrin hatırına Gözün arkada kalmasın bu gece değer sana Bırak yıkılsın bu dünya

Gülmüyor Yüzüm Söyle bir yalan söyle kendine Her zamankinden olsun beni unuttursun Dinle bir masal dinle bu gece Her zamankinden olsun ve seni uyutsun Unutabilirsen yüzmeyi denizlerde İşte öyle unut beni bu gece Gülmüyor gülmüyor yüzüm sensiz gülmüyor Bitmiyor bitmiyor bu rüya hiç bitmiyor Sönmüyor sönmüyor bu ateş hiç sönmüyor Gözümün önünden gitmiyor anılar Söyle son sözü söyle bu gece Bu seferki içten olsun beni unuttursun

Kanatsız Melek Işığa giden bu yolda tutunsam kollarına İsyanım neden uğruna gözlerimde yalan olmasa da Son kez dokunsam tenine Değse elim ellerine O an gelip geçtiğinde Hayat biter Ve sen ağlarken cennetten Düşer yüzüme gökyüzünden Yakar kavurur beni Bırak ruhumu ellerinden Ah yalanla dolu şu dünyada Geçmişten kopan bir parça Uyan dese en sonunda Geceleri rüyalarıma girsen gelsen beni yanına çeksen Özlediğim zamanlardaki gibi kanatlarının altına girsem Kapat gözlerini karanlığa Unut her şeyi zamanla Devam et hayatımda parlamaya Kanatsız melek Kutsaldın bende ve tüm kalbimde

Pişmanlık Yağmurlar yağıyor Her gece yağmur damlaları vuruyor Duvarlarıma çarpa çarpa ölüyorlar Ve her gece Ölü yağmurlar topluyorum Bu sensiz kaldırımlardan Geceler gün boyu uyurgezer olur Sen affet diye Affet Bu pişmanlık ne fayda İçim yanıyor hala Yapma tanı bir şans daha Günlerdir dil döktüm İçim ağlıyor hala Yapma tanı bir şans daha

Resimsiz Hikaye Resimsiz bir hikaye bu Hiç bir zaman anlatılmamış Dile gelmeden yitip gitmiş Masum bir aşk öyküsü değil Delice yaşanmış öyle bitmiş Kör eden büyük aşkları Biraz bunu hak etmiş Zarar vermiş çok incitmiş Ama güzelmiş Çok güzelmiş En büyük hazineler bile Bu kadar zengin değilmiş Aşılmaz günah tepesi değil Görenler hiç anlamamış Şeytanları taşlamaktansa Vazgeçirmişler onları Artık benim değilsin Yağmurlar yağsın Gökler delinsin Artık benimle değilsin Kör olası yalnızlık bu Seni kaybettim Bağışlanmamış bir aşk bu Aklı tükenmiş gördüğünde İşlediği günahları gibi Issızca çökmüş üstlerine

Sen Vardın Işıkları kapattım Dışarı baktım Çok şey aradım o karanlık denizde Belki hüzün belki bir de Geçmişin izleri Karanlıkta aydınlanır diye Zaman geçer sözler biter İz kaybolur silinir gider Kokun kalır içime siner Belki bir damla yaş düşer Gözlerimde bıraktığın O yalancı umutları siler Belki hüzün belki bir beklenti Sen vardın Sen vardın benim içimde Sen vardın Sen vardın benim düşümde

Tek Kullanımlık Aşk Giyin kuşan taran boyan En şekil fotoğrafını koyan Kalın cüzdan peşinde koşan Doydunuz mu sayın bayan Mal mülk para pul Hadi ara da bul Satılık ruhun aşka yoksul Kafan boş kalbin paraya kul İnan ki tek kullanımlık bu aşk Bir anda giy çıkar buruştur at Prenses kül kedisi bu sabah Tek kullanımlık bu aşk Telefon elinde selfie peşinde Şekilsin şekil keyfin yerinde Eteği belinde kekolar peşinde Göster ama sakın elletme

Veda Şarkısı Üstünü örten gökyüzüne bak Nasıl da kara kaplamış Kalbini acıtan hislerine bak Oraya nasıl saplanmış Acı çekip yüzüne gülümser Yara olur içime kanardım ben Aşkım Anadolu gibi sessiz Yüreğim bir İstanbul içimde Sözlerim bir kitap gibi suskun Bedenim elveda derken hayata Aynayı örten gölgene bir bak Nasıl da seni anlatmış Aşkının küçük sırlarına bak Oraya nasıl saklanmış