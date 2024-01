Comme si je n’existais pas, elle est passée à côté de moi ; sans un regard, reine de Saba. J’ai dit : « Aïcha, prends, tout est pour toi. » Voici les perles, les bijoux, aussi l’or autour de ton cou ; les fruits bien mûrs au goût de miel, ma vie, Aïcha, si tu m'aimes. J’irai où ton souffle nous mène, dans les pays d'ivoire et d’ébène. J’effacerai tes larmes, tes peines, rien n’est trop beau pour une si belle. Aïcha, Aïcha, écoute-moi. Aïcha, Aïcha, t’en va pas. Aïcha, Aïcha, regarde-moi. Aïcha, Aïcha, réponds-moi. Je dirai les mots, les poèmes. Je jouerai les musiques du ciel. Je prendrai les rayons du soleil pour éclairer tes yeux de rêve. Aïcha, Aïcha, écoute-moi. Aïcha, Aïcha, t’en va pas. Elle a dit : « Garde tes trésors. Moi, je vaux mieux que tout ça. Des barreaux sont des barreaux, mêmes en or. Je veux les mêmes droits que toi et du respect pour chaque jour. Moi, je ne veux que de l’amour. » نبغيك عايشة ونموت عليك هادي قصة حياتي وحبي إنتِ عمري وانت حياتي تمنيت نعيش معك غير انت 1 Aïcha, Aïcha, écoute-moi. Aïcha, Aïcha, نبغيك2 Aïcha, Aïcha, t’en va pas. Aïcha, Aïcha, ونموت عليك3 Aïcha, Aïcha, réponds-moi.