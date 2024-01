On va s'aimer, on va danser Oui, c'est la vie, la la la la la (RedOne) On va s'aimer, on va danser Oui, c'est la vie, la la la la la On va s'aimer (ouais), on va danser Oui, c'est la vie, la la la la la On va s'aimer, on va danser Oui, c'est la vie, la la la la la راني مانادم على ليام مهما تكوني بعيدة عليا راني مانادم على ليام هدروا أنا فيك وفيا أها إياه أها إياه لازم الجرح يبرى بالدوا أها إياه أها إياه السهرة تكون جميلة يا لحبيبة ولاي لاي للاه On va s'aimer, on va danser C'est la vie, la la la la la On va s'aimer, on va danser Oui, c'est la vie, la la la la la On va s'aimer, on va danser C'est la vie, la la la la la On va s'aimer, on va danser Oui, c'est la vie, la la la la la جاني بشار بالخفية وقالي على لي بيا وقالي نتا نيا غير راهي نصرانية أها إياه أها إياه لازم الجرح يبرى بالدوا أها إياه أها إياه السهرة تكون جميلة يا لحبيبة ولاي لاي للاه On va s'aimer, on va danser C'est la vie, la la la la la On va s'aimer, on va danser Oui, c'est la vie, la la la la la On va s'aimer, on va danser C'est la vie, la la la la la On va s'aimer, on va danser Oui, c'est la vie, la la la la la هذه ليلة وألف ليلة On va s'aimer pour toute la vie هذه ليلة وألف ليلة On va s'aimer, danser C'est la-la-la, c'est la vie On va s'aimer, on va danser C'est la vie, la la la la la On va s'aimer, on va danser Oui, c'est la vie, la la la la la (ouais) On va s'aimer, on va danser C'est la vie, la la la la la On va s'aimer, on va danser Oui, c'est la vie, la la la la la On va s'aimer, on va danser C'est la vie, la la la la la On va s'aimer, on va danser Oui, c'est la vie, la la la la la On va s'aimer, on va danser C'est la vie, la la la la la On va s'aimer, on va danser Oui, c'est la vie, la la la la la