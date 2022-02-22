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Kibariye
Kibariye
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01
Ağlamak Yok Yüreğim
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02
Ben Sende Tutuklu Kaldım
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03
Dayanamam
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04
Hükümdar Değilsin
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05
Kanıma Girdin
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Boyun Eğmem
Kibariye
Bir Duygudur
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İşte Ses İşte Yorum
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Hayat Merdiveni
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Aşkın Sesi Kibariye
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Bir Numara Kibariye
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Bir Tutkudur Kibariye
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En Büyük Kibariye
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Kibariye Fırtınası
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İşte Kibariye
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Kibariye 93
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Şarkılara Hayat Veren Kibariye
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Ah İstanbul
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Sevmenin Bedeli
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