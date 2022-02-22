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Kibariye

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01

Ağlamak Yok Yüreğim

02

Ben Sende Tutuklu Kaldım

03

Dayanamam

04

Hükümdar Değilsin

05

Kanıma Girdin

... KAPAT
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Albümler

Gülümse Kaderine Kibariye

Ben Ayakta Ağlarım Kibariye

Yeniden Kibariye

Boyun Eğmem Kibariye

Bir Duygudur Kibariye

Karakışlar Kibariye

Kül Kedisi Kibariye

İşte Ses İşte Yorum Kibariye

Aşkın Adresi Kibariye

Hayat Merdiveni Kibariye

Aşkın Sesi Kibariye Kibariye

Bir Numara Kibariye Kibariye

Bir Tutkudur Kibariye Kibariye

En Büyük Kibariye Kibariye

Kibariye Fırtınası Kibariye

İşte Kibariye Kibariye

Kibariye 93 Kibariye

Şarkılara Hayat Veren Kibariye Kibariye

Ah İstanbul Kibariye

Aşk Çemberi Kibariye

Kimbilir Kibariye

O şarkılar Kibariye

Sevmenin Bedeli Kibariye

Çalma Listeleri

Melankoli | Arabesk Müzik

Melankoli | Arabesk Müzik

İnişler Çıkışlar | Arabesk Müzik

İnişler Çıkışlar | Arabesk Müzik

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