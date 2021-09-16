Türk Halk Müziğimizin en köklü ve en sağlam türkülerinden olan Kilis türküleri de ana türkülerimizdendir. Bu türküler, 1949 yılında rahmetli Muzaffer Sarısözen tarafından ilk derlemelerden olduğu için, Türk Halk Müziğimizin en köklü ve en sağlam türkülerindendir. TRT Repertuarına kayıtlı diğer Kilis türküleri de şunlar: “Ah su yolu su yolu”, “Bahçeden hudar geldi”,”Çadır altı minare”, ”Dama vurdum bir depik (Meryem)”, “Deniz dibi tekneli”, “Elma tekerlendi yar”, “İndim kuyu dibine (Tango)”, Karanfil deste gider”, “Kapımın önünden gelir geçersin”, “Lambada şişesiz yanmaz mı?”, “Sultanın giydiği kareli kumaş”,”Süt içtim dilim yandı”, “Ufacık taştan kale yapılmaz”, “Yoğurt koydum dolaba”, “Zeytin yaprağı yeşil”, “Zello (Evlerinin önü tahta daraba)”.