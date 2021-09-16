×
7/24 Dinle Mobil uygulaması
Uygulamada Aç
DİNLENİYOR...
7/24 Dinle Kilis Türküleri

Kilis Türküleri

Yöresel Türküler

Takip Et Şarkı Sözleri

Türk Halk Müziğimizin en köklü ve en sağlam türkülerinden olan Kilis türküleri de ana türkülerimizdendir. Bu türküler, 1949 yılında rahmetli Muzaffer Sarısözen tarafından ilk derlemelerden olduğu için, Türk Halk Müziğimizin en köklü ve en sağlam türkülerindendir. TRT Repertuarına kayıtlı diğer Kilis türküleri de şunlar: “Ah su yolu su yolu”, “Bahçeden hudar geldi”,”Çadır altı minare”, ”Dama vurdum bir depik (Meryem)”, “Deniz dibi tekneli”, “Elma tekerlendi yar”, “İndim kuyu dibine (Tango)”, Karanfil deste gider”, “Kapımın önünden gelir geçersin”, “Lambada şişesiz yanmaz mı?”, “Sultanın giydiği kareli kumaş”,”Süt içtim dilim yandı”, “Ufacık taştan kale yapılmaz”, “Yoğurt koydum dolaba”, “Zeytin yaprağı yeşil”, “Zello (Evlerinin önü tahta daraba)”.

Daha Fazla

En Çok Dinlenenler

Süre Paylaş Daha Fazla
01

Zeytin Yaprağı Yeşil

Kilis Türküleri 03:38
02

Yoğurt Koydum Dolaba

Kilis Türküleri 03:34
03

Ufacık Taşınan Kale Yapılmaz

Kilis Türküleri 03:22
04

Süt İçtim Dilim Yandı

Kilis Türküleri 03:13
05

Karanfil Deste Gider

Kilis Türküleri 02:45
... KAPAT
**
Daha Fazla

Çalma Listeleri

Kilis Türküleri

Kilis Türküleri

Copyright © 2022 724 Dinle. Tüm Hakları Saklıdır.

Ses Hızı 1x
Ses Hızı